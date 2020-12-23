تحقيقات فرنسية في "مكاسب غير مشروعة" لعائلة علي عبدالله صالح

كشفت النيابة الوطنية المالية في فرنسا أن تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" فتح لشبهات بتحقيق عائلة اليمني السابق علي عبد الله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

أعلنت النيابة الوطنية المالية في فرنسا الثلاثاء (22 ديسمبر/كانون الأول 2020) عن وجود التحقيقات الأولية في "اختلاس أموال" فتح لشبهات بتحقيق عائلة اليمني السابق علي عبد الله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا. وأكدت النيابة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

وكانت الصحيفة قد قالت إن عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح (1978-2012) اشترت منذ 2005 شققا عدة في غرب باريس بالقرب من الشانزليزيه وقوس النصر بملايين اليوروهات، وإنابنه البكر أحمد علي عبد الله صالح عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه.

وأضافت "ليبيراسيون" أنه تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس.

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وأكدت النيابة الوطنية الفرنسية أن التحقيقات ما زالت جارية.

وكانت النيابة الوطنية المالية قد فتحت هذا التحقيق في 2019 بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف، حسب الصحيفة.

وأحمد علي صالح قائد سابق للحرس الجمهوري، وهي قوات نخبة أنشأها والده في الجيش، مولود في 1972 وكان سياسيا وسفيرا لليمن في الإمارات العربية المتحدة. وكحال والده، جمّد مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية أصوله في 2015.

وكان علي عبد الله صالح رئيسا لليمن لأكثر من ثلاثة عقود. وقد أُجبر على التنازل عن السلطة في شباط/فبراير 2012 لنائبه عبد ربه منصور هادي بعد أكثر من عام من احتجاجات شعبية في ظل "الربيع العربي". وقد اغتيل في كانون الأول/ديسمبر 2017 وكان في الخامسة والسبعين من العمر.

ع.ج.م (أ ف ب)