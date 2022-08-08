تحقيقات حول "عمليات قتل مستهدفة للمسلمين" في أمريكا

طلبت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم الأحد (السابع من آب/أغسطس 2022) مساعدة الناس في العثور على "سيارة محل اهتمام" في تحقيقها في جرائم قتل أربعة مسلمين يعتقد المحققون أن قتلهم في ألبوكيركي، أكبر مدن الولاية، خلال الأشهر التسعة الماضية مرتبطة ببعضها.



وقال رئيس البلدية تيم كيلر إن سلطات الولاية تعمل على توفير "تواجد إضافي للشرطة عند المساجد خلال أوقات الصلاة" مع استمرار التحقيق في أكبر مدينة في ولاية نيو مكسيكو حيث يعيش ما يصل إلى خمس آلاف مسلم من أصل نحو 565 ألف نسمة. وقالت الشرطة إن أحدث قتيل لقي حتفه بالرصاص ليل الجمعة في جريمة قال زعماء إسلاميون محليون إنها وقعت بعد وقت قصير من حضوره جنازة اثنين آخرين قتلا خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان الرجال الثلاثة وكذلك الشخص الأول الذي قُتل بالرصاص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مسلمين من أصول باكستانية أو أفغانية ويقيمون في ألبوكيركي. ولم تقدم الشرطة تفاصيل تذكر عن جريمة القتل الأخيرة لكنها وصفت عمليات القتل الثلاثة الأولى بأنها حوادث إطلاق نار في كمائن. ووصفتها حاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوغان غريشام بأنها "عمليات قتل مستهدفة للمسلمين".

ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة على تويتر يوم الأحد أبدى فيها تضامنه مع الجالية المسلمة. وأضاف أن "هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا".



وقال مسؤولو شرطة ألبوكيركي في مؤتمر صحفي بعد ساعات إنهم يتابعون عددًا من الخيوط وأصدروا نشرة بها صور لسيارة "فولكس فاغن سيدان" ذات أربعة أبواب رمادية اللون بنوافذ مظلمة وصفوها بأنها "سيارة مهمة" في التحقيق. ولم يتضح كيف تم ربط السيارة بالقضية، وقالت الشرطة إنها لم تحدد بعد ما إذا كانت تبحث عن واحد أو أكثر من المشتبه بهم في التحقيق.

وقُتل اثنان من رواد نفس المسجد بالرصاص في ألبوكيركي في أواخر تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس. وقالت الشرطة إن هناك "احتمالًا قويًا" بأن يكون مقتلهما مرتبطًا بمقتل مهاجر أفغاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وقالت الشرطة إن محمد أفضال حسين (27 عامًا) الذي كان يعمل مديرًا للتخطيط لمدينة إسبانيولا والذي جاء إلى الولايات المتحدة من باكستان، لقي حتفه بالرصاص يوم الإثنين خارج مجمعه السكني في ألبوكيركي.

وأضافت الشرطة أن ذلك جاء في أعقاب مقتل أفتاب حسين (41 عامًا) من الجالية الأفغانية الكبيرة في ألبوكيركي والذي عُثر عليه مقتولًا بالرصاص في 26 تموز/يوليو بالقرب من المنطقة الدولية بالمدينة. وتعتقد الشرطة أن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على محمد أحمدي (62 عامًا) في موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

م.ع.ح/ح.ز (رويترز)