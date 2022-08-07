تحقيقات جنائية مع لاعب دورتموند والعقوبة قد تصل للسجن لسنوات

يخضع مدافع فريق بوروسيا دورتموند، نيكو شولتس (29 عاما)، لتحقيق جنائي بتهمة العنف المنزلي بعد أن تقدمت صديقته السابقة "ي." بشكوى ضده للشرطة، بحسب ما صرح المدعي العام في مدينة دورتموند، أمس الأحد. وأكد بوروسيا دورتموند الخبر بعد ظهور تقارير إعلامية في وقت سابق من نفس اليوم.

وولد شولتس في برلين عام 1993 لأم ألمانية وأب إيطالي، وفي برلين تعرف على ماريا، حبه في مرحلة الشباب وأنجب منها طفلين هما "ليلى" و "ليو". كما أن لدى شولتس بنتا ثانية عمرها سنتان تقريبا من صديقته السابقة "ي."، التي قدمت ضده شكوى العنف المنزلي.

وقال المدعي العام لمدينة دورتموند إن الشرطة داهمت منزل شولتس بعد "شكوى جنائية قدمتها صديقة سابقة. وتم تفتيش منزله وتأمين البيانات".

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وقد ظهرت تقارير في وسائل إعلام ألمانية صباح الأحد تزعم أن شولتس اعتدى على صديقته السابقة "ي." في عام 2020 أثناء حملها بابنته.

وفي عدد يوم الأحد، نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، وهي أكبر الصحف الألمانية مبيعًا، صورًا لرسائل نصية زعمت أن شولتس أرسلها، حيث اعترف بأفعاله واعتذر عن سلوكه، إلى جانب صور، يُزعم أنها تُظهر إصابات لشولتس وصديقته السابقة.

وأصدر بوروسيا دورتموند بيانا ظهر الأحد قال فيه إنهم علموا بالاتهامات "الخطيرة والصادمة للغاية" فقط عبر وسائل الإعلام. وأضاف أن الموقف "غير واضح تماما"

وصرح مسئولو الفريق وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) أنهم لم يتخذوا بعد أي إجراءات تأديبية ضد اللاعب لأن الوضع "غير واضح تماما"، على الرغم من أن الصور التي نشرت في وسائل الإعلام الألمانية أظهرت مغادرة شولتس تدريبات دورتموند في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأحد.

وجاء في البيان "ومع ذلك ، نحتفظ بالحق في (اتخاذ إجراء تأديبي) في أي وقت عندما نعرف المزيد بشكل موضوعي". وبحسب البيان ، فإن شولتس ينفي هذه المزاعم، قائلاً لفريقه دورتموند "إنه سيدافع عن نفسه ضد هذه الاتهامات بمساعدة محام وأنه سيثبت براءته أيضًا".

ولم يُدرج شولتس في تشكيلة فريقه الذي خاض يوم السبت مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد للبوندسليغا وفاز خلالها 1-صفر على باير ليفركوزن. وكان المدرب إدين تيرزيتش قد قال لشولتس في وقت سابق إنه ليس جزءًا من خططه لأسباب كروية.

يذكر أن شولتس بدأ لعب كرة القدم مع فريق هرتا برلين وهو في سن السابعة والتحق بالفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره وبقي معه خمس سنوات قبل الانتقال إلى بوروسيا مونشنغلادباخ ثم هوفنهايم، الذي انتقل منه إلى دورتموند عام 2019 مقابل مبلغ كبير (حوالي 25 مليون يورو)، لكنه لم يحقق التوقعات في فريق "أسود فيستفاليا". كما لعب 12 مباراة للمنتخب الألماني سجل خلالها هدفين.

وأشارت تقارير صحيفة بيلد إلى أن شولتس قد يحصل على عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات بموجب القانون الألماني؛ إذا تمت إدانته.

ص.ش/ح.ز (ج س ي/آ و)