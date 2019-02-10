 تحقيقات بشأن خطط ترامب لبيع تكنولوجيا حساسة للسعودية | سياسة واقتصاد | DW | 20.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

تحقيقات بشأن خطط ترامب لبيع تكنولوجيا حساسة للسعودية

كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أنهم يحققون في خطط محتملة للرئيس ترامب لبيع التكنولوجيا النووية الحساسة إلى السعودية خدمة لمصالح شركات أمريكية داعمة له، محذرين من إمكانية تصنيع الرياض لقنبلة نووية.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington (Reuters/J. Ernst)

أعلن أعضاء في مجلس النواب الأمريكي أنّهم يجرون تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية تحقيقاً لمصالح شركات أمريكية مناصرة له. وفي هذا السياق، قالت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب المكلّفة بهذا التحقيق، إنّ "العديد من المبلّغين عن المخالفات" حذّروا من تضارب مصالح "يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفدرالي".

ولا يمكن للولايات المتحدة قانوناً أن تنقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا ستستخدم حصراً لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية.  وقال رئيس اللجنة النائب إيلايجاه كامينغز إنّه طلب من البيت الأبيض تسليمه وثائق، ولا سيّما تلك المتعلّقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلّم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والأمير محمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر منذ ذلك الاجتماع ولي عهد السعودية.

مختارات

وقّعت السعودية الأحد مجموعة اتّفاقات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في باكستان، وذلك في بداية جولة آسيوية لولي العهد السعودي يأمل خلالها توقيع عقود مهمة، وطي صفحة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. (17.02.2019)

نشرت صحف تركية تسريبات جديدة أفادت بأن جثة الصحافي جمال خاشقجي ربما أحرقت في فرن في منزل القنصل السعودي في إسطنبول، فيما قدمت الصحف صورة رجل وصفته بأنه المتعاون التركي المحلي في عملية نقل جثة خاشقجي والتخلص منها. (14.02.2019)

وكشف تقرير أولّي لهذه اللجنة النيابية أنّ "مصالح تجارية خاصة قوية" مارست "ضغوطاً شديدة للغاية" من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحسّاسة إلى الرياض. وبحسب التقرير فإنّ "هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلّقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة السعودية - ولديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكرّرة مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية الآن".

قلق من قنبلة ذريّة

وفي الوقت ذاته أعربت اللجنة عن قلقها من استخدام المملكة هذه التكنولوجيا الأمريكية لصناعة قنبلة ذريّة. وبحسب اللجنة فإنّ رأس حربة مشروع بناء محطة الطاقة النووية في السعودية هو "آي بي 3 إنترناشونال"، المجموعة التي كان الجنرال الأمريكي مايكل فلين في عام 2016 مستشاراً لإحدى الشركات التابعة لها.

يُذكر أن الجنرال فلين شغل لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، قبل أن يُجبر على الاستقالة بسبب كذبه بشأن اتصالات مع روسيا، وهي جناية أُحيل إلى المحاكمة بسببها وقد أقرّ بذنبه بها وهو ينتظر العقوبة التي ستصدر بحقّه.

وبحسب مصادر اللجنة فإنّه منذ الأسبوع الأول لتولّي ترامب السلطة، سارعت إدارته للحصول على الموافقة لكي تتولّى "آي بي 3" بناء هذه المحطات النووية، قبل أن يعلن مستشار قانوني أنّ هناك تضارباً في المصالح بين فلين وهذه المجموعة. غير أنّ هذا الأمر لم يقض على آمال المجموعة التي التقى ترامب عدداً من ممثّليها الأسبوع الماضي، بحسب معلومات نقلتها اللجنة عن موقع أكسيوس.

مشاهدة الفيديو 01:57
بث مباشر الآن
01:57 دقيقة

ماذا يعني وضع السعودية على القائمة الأوروبية السوداء؟

التورط في مقتل خاشقجي

وكشفت اللّجنة أن "آي بي 3" ليست وحدها من سعى للضغط باتجاه حصول الرياض على تكنولوجيا نووية أمريكية، فرجل الأعمال الأمريكي توماس باراك فعل الأمر نفسه. وتوماس باراك الذي نظّم حفل تنصيب ترامب أثار مؤخراً جدلاً بتقليله من دور الرياض في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وقال باراك أمام منتدى إن "الفظاعات في أمريكا مساوية أو حتى أسوأ" من تلك في السعودية، ثم عاد واعتذر عن هذه التصريحات.

ويمارس نواب أمريكيون بينهم بعض الحلفاء الجمهوريين لترامب ضغوطاً لكي تنأى الولايات المتحدة بنفسها عن ولي العهد السعودي بعد قضية الصحافي جمال خاشقجي وعن الحرب في اليمن حيث بات ملايين الأشخاص على حافة المجاعة في ما وصفته الأمم المتحدة بانه "أخطر أزمة إنسانية" في العالم.

وتُشير تركيا إلى أنّ خاشقجي قُتل بأيدي فريق يضمّ 15 سعوديّاً لدى زيارته القنصليّة السعوديّة في إسطنبول للحصول على أوراق لإتمام زواجه من خطيبته التركيّة. ولم يُعثر على جثّة الصحافي الذي كان مقرّباً من دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحوّل إلى أحد منتقدي المظام.

وبعدما نفت مراراً معرفتها بأي شيء يتعلق باختفاء الصحافي، أقرت الرياض لاحقاً بأن خاشقجي قتل في القنصلية في عملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها بينما شددت على أن لا علاقة لولي العهد بها.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب)

  • Frankreich Ayatollah Khomeini in Neauphle-Le-Chateau (Imago/Zuma/Keystone)

    1979 عام مصيري غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط

    فقاعة الثورة الإيرانية

    الشهور الأربعة تقريبا التي قضاها زعيم الثورة الإيرانية آية الله خميني قبل سفره عام 1979 إلى طهران في بلدة فرنسية صغيرة خلفت لدى الفرنسيين مشاعر متباينة. الكثيرون كانوا قلقين وآخرون رأوا في الرجل الشيعي بارقة أمل. ورأى البعض أن زعيم الثورة الإيرانية يقود انتفاضة ضد النظام العالمي.

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt im Iran 1975 (picture-alliance/dpa/Sanden)

    1979 عام مصيري غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط

    سنوات الظلم والتمييز تدفع إلى السقوط

    الإسلام الثوري الذي دعا إليه الخميني في صيغته الشيعية كان جليا بالنسبة للكثير من الإيرانيين. والشاه محمد رضا بهلوي الذي سقط في يناير/ كانون الثاني 1979 قبل أسابيع من عودة الخميني من المنفى حكم البلاد بقبضة حديدية. واستخدم السلطة لجعل إيران بلدا تابعا للغرب، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان أو تقاليد البلاد. هنا في الصورة الشاه مع المستشار الألماني هلموت شميت في طهران عام 1975.

  • Iran Graffiti von Ruhollah Khomeini in Teheran (picture-alliance/NurPhoto/D. Zarzycka)

    1979 عام مصيري غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط

    الثورة الإيرانية ضد القمع!

    الخميني كان يمثل الكثير من الإيرانيين النموذج المضاد لشاه إيران، أي أنه كان يصبو إلى مجتمع يخضع للمبادئ الدينية لإعادة العمل بالعدالة الاجتماعية المنشودة منذ سنوات طويلة. وعكس تمجيد الشاه لـ 2500 سنة من الملكية، تحدث الخميني عن 5000 عام من الحرمان والظلم والتمييز بين الطبقات والقمع.

  • Ägypten Muslimbrüder Mursi Flagge Fahne Demonstration (Awad Awad/AFP/Getty Images)

    1979 عام مصيري غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط

    حركات سياسية ضد الاستبداد

    عام 1979 كان أيضا سنة بروز الحركات الإسلامية التي تطالب بالحقوق السياسية والاجتماعية. وظهر الإسلام كحركة احتجاج سياسية. وأدرك الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قوة تلك الحركات مثل الإخوان المسلمين الذين أطلق سراح العديد منهم من السجون، إلا أنه عاود الكرة بسرعة للتحرك ضدهم واعتقل ممثليهم من جديد، علما أن تلك الحركات الإسلامية كانت ردة فعل مباشرة على الأنظمة العربية القمعية السائدة.

  • Picture-Teaser Wahhabismus - eine globale Bedrohung? (picture-alliance/dpa/dpaweb/Fotolia/mysontuna/Jasmin Merdan)

    1979 عام مصيري غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط

    النموذج الوهابي

    كانت الثورة الإيرانية بمثابة كابوس بالنسبة للسعودية، وعملت العائلة المالكة في السعودية على تنبيه الرأي العام "لخطر الثورة الإيرانية الجامح" وقامت بنشر المذهب الوهابي وحشدت المؤيدين في مختلف بقاع العالم.

  • Ägypten um 1960 | Nasser (imago/Cola Images)

    1979 عام مصيري غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط

    فشل الأنظمة العربية في تلبية مطالب الشعوب

    الحكومات العلمانية في العالم العربي فشلت، مثل جمال عبد الناصر في مصر وصدام حسين في العراق وحافظ الأسد في سوريا؛ إذ تحولت تلك الحكومات إلى أنظمة ديكتاتورية استبدادية قاومت الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي. ومع مرور السنوات تحول نظام الملالي في إيران وكذلك سلطة آل سعود في الرياض إلى ديكتاتورية باسم الدين.

  • Bildkombo Ajatollah Ali Chamenei und Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/AP/Office of the Iranian Supreme Leader/R. Jensen)

    1979 عام مصيري غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط

    عداوة تغذي الفرقة والنزاع

    الزعامتان الإيرانية والسعودية في المنطقة تحولتا إلى خصمين لدودين يشاركان اليوم في حربي سوريا واليمن عبروكلاء. ومنذ التحولات التي طرأت في المنطقة انطلاقا من عام 1979 تفاقمت وتعقدت الظروف السياسية والدينية لتزيد من معاناة المنطقة.


مختارات

1979 عام مصيري غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط

عام 1979 لم يكن مصيريا بالنسبة لللشرق الأوسط بسبب الثورة الإيرانية فقط، بل إن الأحداث السياسية والاجتماعية توالت بسرعة لتطالب الجماهير بالحرية والعدالة، وازدادت شعبية الحركات الإسلامية السياسية مثل الإخوان المسلمين. (10.02.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ماذا يعني وضع السعودية على القائمة الأوروبية السوداء؟  

مواضيع ذات صلة

Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller

السلطات السعودية تنكر معرفتها بمكان وجود جثة خاشقجي 10.02.2019

أنكرت السعودية معرفتها بمكان جثة جمال خاشقجي المقتول في قنصلية بلاده بإسطنبول، مؤكدة بأنها لا تزال تحقق في الأمر. وعضو بارز في الكونجرس ينتقد تعامل إدارة ترامب مع القضية ويطالب بتحديد هوية كل من شارك في الجريمة ومحاسبته.

Bildkombo Saudi-Arabien | Jamal Khashoggi & Mohammed bin Salman

صحيفة: ولي العهد السعودي هدد باستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي 08.02.2019

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ولي العهد السعودي كان يريد عودة الصحافي جمال خاشقجي إلى المملكة سواء بإرادته أو عنوة ولو باستخدام "رصاصة"، فيما اتهمت تركيا السعودية بعدم الشفافية في التحقيق بمقتل خاشقجي.

Bildkombo Saudi-Arabien | Jamal Khashoggi & Mohammed bin Salman

مسائية DW: ماذا وراء تسريبات تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي؟ 08.02.2019

في وقت ينتظر فيه الكونغرس الأمريكي إجابات دونالد ترامب بخصوص ملف مقتل جمال خاشقجي، صحيفة نيويورك تايمز، تنقل عن تقارير استخباراتية، تحدّث بن سلمان عن "رصاصة" ضد الصحافي السعودي إذا لم يوقف انتقاداته. فهل يفك الرئيس الأمريكي شفرة هذا الملف؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  