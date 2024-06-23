تحقيقات ضد شركات سياحة وارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين، ومصر تقر اجراءات صارمة بحق شركات مصرية للسياحة، نظمت رحلات إلى الحج بطريق غير نظامية وبشكل شخصي، ما يمنعهم من تلقي الرعاية الطبية المخصصة للحجاج.

أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيرا 2024)، استنادا إلى مصادر طبية وأمنية، بأن عدد الحجاج المصريين الذين لاقوا حتفهم أثناء مناسك الحج بلغ 672 شخصا، بينما كان العدد المعلن عنه في السابق 530 شخصا. فيما أعلن بيان لخلية الأزمة التي تشكلت يوم الخميس ويرأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه "تمّ رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة". فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين.

كما ذكر ذات البيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "كلّف بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة".

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كما أشار التقرير إلى أن السبب وراء "ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".

ولا توفر السلطات السعودية لمن يسافرون بتأشيرة زيارة شخصية الخدمات الطبية التي تقدمها للحجاج.

وخلال الأيام الماضية لقي مئات الأشخاص من بلدان مختلفة حتفهم في ظروف قاسية خلال أداء فريضة الحج إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأحيان في مكة 51 درجة مئوية.

و.ب/م.س (رويترز)