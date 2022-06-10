 تحقيقات الكونغرس بشأن اقتحام الكابيتول.. إلى أين وصلت؟ | مسائية DW | DW | 29.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

تحقيقات الكونغرس بشأن اقتحام الكابيتول.. إلى أين وصلت؟

أمام لجنة تحقيق في الكونغرس الأمريكي.. مساعدة سابقة لدونالد ترامب تقول إنه كان يريد الانضمام لأعمال الشغب عند مبنى الكابيتول وأنه كان على علم بخططِ المحتجين.. ماذا تعني هذه التصريحات سياسيا وقضائيا؟

مشاهدة الفيديو 11:22

المزيد من المركز الإعلامي

لجنة التحقيق قي اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 تتهم ترامب بـمحاولة انقلابية

اتهام ترامب بـ"محاولة انقلابية" 10.06.2022

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم 02.11.2020

تدريبات الأسد الإفريقي في المغرب.. ما الرسائل؟

تدريبات "الأسد الإفريقي" في المغرب.. ما الرسائل؟ 22.06.2022

محمد بن سلمان وأردوغان.. من يحتاج إلى من؟

محمد بن سلمان وأردوغان.. من يحتاج إلى من؟ 22.06.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.. ماذا يعني؟

تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.. ماذا يعني؟ 29.06.2022

قمة مجموعة السبع في ألمانيا.. هل توحد صفوفها ضد روسيا؟

قمة مجموعة السبع في ألمانيا.. هل توحد صفوفها ضد روسيا؟ 27.06.2022

محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة في الدوحة.. ما المتوقع؟

محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة في الدوحة.. ما المتوقع؟ 27.06.2022

مليارات خليجية تتدفق على مصر مجددا.. ما السر؟

مليارات خليجية تتدفق على مصر مجددا.. ما السر؟ 24.06.2022

المزيد مسائية DW

محادثات أمريكية إيرانية بالدوحة.. نحو تجاوز النقاط العالقة؟

محادثات أمريكية إيرانية بالدوحة.. نحو تجاوز النقاط العالقة؟ 28.06.2022

قمة الناتو في مدريد.. نحو تحول تاريخي في استراتيجية الحلف؟

قمة الناتو في مدريد.. نحو تحول تاريخي في استراتيجية الحلف؟ 28.06.2022

الإعلان عن مخطط لاستهداف الرئيس التونسي.. ماذا وراءه؟

الإعلان عن مخطط لاستهداف الرئيس التونسي.. ماذا وراءه؟ 24.06.2022

مسائية DW: هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

مسائية DW: هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟ 23.06.2022

اقرأ أيضا

A video is shown the committee claims shows Proud Boys in front of the Capitol on Jan. 6th, as committee members from left to right, Rep. Stephanie Murphy, D-Fla., Rep. Pete Aguilar, D-Calif., Rep. Adam Schiff, D-Calif., Rep. Zoe Lofgren, D-Calif., Chairman Bennie Thompson, D-Miss., Vice Chair Liz Cheney, R-Wyo., Rep. Adam Kinzinger, R-Ill., Rep. Jamie Raskin, D-Md., and Rep. Elaine Luria, D-Va., look on, as the House select committee investigating the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol holds its first public hearing to reveal the findings of a year-long investigation, at the Capitol in Washington, Thursday, June 9, 2022. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

التحقيق بهجوم الكابيتول يضع ترامب "في صلب" محاولة "انقلابية" 10.06.2022

أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية أن اقتحام الكونغرس كان "ذروة محاولة انقلابية" وأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "في صلب هذه المؤامرة". بينما وصف الأخير الهجوم بأنه "أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا".

Ivanka Trump, senior adviser to President Trump, Jared Kushner, senior White House adviser, and their children arrive to a farewell ceremony at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., on Wednesday, Jan. 20, 2021. Trump departs Washington with Americans more politically divided and more likely to be out of work than when he arrived, while awaiting trial for his second impeachment - an ignominious end to one of the most turbulent presidencies in American history. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xCNPx/xMediaPunchx

إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها في قضية اقتحام الكونغرس 06.04.2022

بعدما أدلى زوجها جاريد كوشنر بشهادته حول أحداث اقتحام الكونغرس العام الماضي، خطت إيفانكا ترامب نفس الخطوة، بعدما قررت الإدلاء بإفادتها أمام لجنة نيابية تحقق في ملابسات ما أقدم عليه أنصار والدها دونالد ترامب.

Cardboard cutouts of Google CEO Sundar Pichai, Facebook CEO Mark Zuckerberg, and Twitter CEO Jack Dorsey dressed as Capitol insurrectionists are displayed outside the U.S. Capitol in Washington D.C., U.S. on Thursday, March 25, 2021. Credit: Stefani Reynolds / CNP

اقتحام الكونغرس.. استدعاء 4 شركات للتواصل الاجتماعي للتحقيق! 14.01.2022

استدعت لجنة التحقيق قي اقتحام الكونغرس الأمريكي أربع شركات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها حول دور محتمل لها في الهجوم، كما تم توقيف زعيم مجموعة يمينية متطرفة رئيسية في إطار الهجوم ووجهت إليه تهمة "إثارة الفتنة".

FILE PHOTO: Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton - RC2P2L93TPZS/File Photo

المدعون يتهمون ترامب بـارتكاب "خيانة ذات بعد تاريخي" 02.02.2021

يعمل المدعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي على توجيه تهمة "الخيانة" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب ما قام به قبل اقتحام مبنى الكابيتول الشهر الماضي.