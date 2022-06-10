تحقيقات الكونغرس بشأن اقتحام الكابيتول.. إلى أين وصلت؟

إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها في قضية اقتحام الكونغرس

بعدما أدلى زوجها جاريد كوشنر بشهادته حول أحداث اقتحام الكونغرس العام الماضي، خطت إيفانكا ترامب نفس الخطوة، بعدما قررت الإدلاء بإفادتها أمام لجنة نيابية تحقق في ملابسات ما أقدم عليه أنصار والدها دونالد ترامب.