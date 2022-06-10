تحقيقات الكونغرس بشأن اقتحام الكابيتول.. إلى أين وصلت؟

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أمام لجنة تحقيق في الكونغرس الأمريكي.. مساعدة سابقة لدونالد ترامب تقول إنه كان يريد الانضمام لأعمال الشغب عند مبنى الكابيتول وأنه كان على علم بخططِ المحتجين.. ماذا تعني هذه التصريحات سياسيا وقضائيا؟
أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية أن اقتحام الكونغرس كان "ذروة محاولة انقلابية" وأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "في صلب هذه المؤامرة". بينما وصف الأخير الهجوم بأنه "أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا".
بعدما أدلى زوجها جاريد كوشنر بشهادته حول أحداث اقتحام الكونغرس العام الماضي، خطت إيفانكا ترامب نفس الخطوة، بعدما قررت الإدلاء بإفادتها أمام لجنة نيابية تحقق في ملابسات ما أقدم عليه أنصار والدها دونالد ترامب.
استدعت لجنة التحقيق قي اقتحام الكونغرس الأمريكي أربع شركات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها حول دور محتمل لها في الهجوم، كما تم توقيف زعيم مجموعة يمينية متطرفة رئيسية في إطار الهجوم ووجهت إليه تهمة "إثارة الفتنة".
يعمل المدعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي على توجيه تهمة "الخيانة" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب ما قام به قبل اقتحام مبنى الكابيتول الشهر الماضي.
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