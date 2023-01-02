تحقيقات أولية وتنديد دولي باقتحام مقار السلطة في البرازيل

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بدأت السلطات القضائية في البرازيل تحقيقات أولية لتحديد المسؤوليات في هجوم الآلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو على مبانٍ عامة عديدة
في مشهد يذكر بأنصار ترامب، اقتحم المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني وكذلك القصر الرئاسي والمحكمة العليا. ورفض أنصار الرئيس المهزوم قبول فوز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات.
نددت ألمانيا بالهجمات التي شنها آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية، فيما بدأت السلطات البرازيلية التحقيقات لتحديد المسؤوليات في أعمال الشغب المناهضة للديمقراطية بالعاصمة.
وسط إجراءات أمنية مشددة، أدى الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين رئيسا للبرازيل أمام الكونغرس ليبدأ ولايته الثالثة. وغاب سلفه اليميني الشعبوي بولسونارو عن الاحتفالات ولم يسلم الوشاح الرئاسي كما جرت العادة.
فيما أعرب كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي عن مخاوفهم من تكرار ما حدث في البرازيل يوم "الأحد الأسود" في بلدانهم أيضا، مشبهين إياه باقتحام أنصار ترامب للكابيتول، أشاد آخرون بالديمقراطية في البرازيل.
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