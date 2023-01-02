تحقيقات أولية وتنديد دولي باقتحام مقار السلطة في البرازيل

هكذا تفاعل مغردون عرب مع أحداث "الأحد الأسود" في البرازيل!

فيما أعرب كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي عن مخاوفهم من تكرار ما حدث في البرازيل يوم "الأحد الأسود" في بلدانهم أيضا، مشبهين إياه باقتحام أنصار ترامب للكابيتول، أشاد آخرون بالديمقراطية في البرازيل.