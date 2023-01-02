 تحقيقات أولية وتنديد دولي باقتحام مقار السلطة في البرازيل | DW الأخبار | DW | 09.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تحقيقات أولية وتنديد دولي باقتحام مقار السلطة في البرازيل

بدأت السلطات القضائية في البرازيل تحقيقات أولية لتحديد المسؤوليات في هجوم الآلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو على مبانٍ عامة عديدة

المزيد من المركز الإعلامي

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva and Chief Raoni walk after Lula da Silva received the presidential sash, at the Planalto Palace, in Brasilia, Brazil, January 1, 2023. REUTERS/Ricardo Moraes

رأي المواطنين البرازيليين في الرئيس لولا 02.01.2023

فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل ضد الرئيس الحالي جائير بولسونارو.

البرازيل.. لولا دا سيلفا يفوز بالانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل 31.10.2022

لولا يتقدم على بولسونارو قبيل الانتخابات الرئاسية في البرازيل

لولا يتقدم على بولسونارو قبيل الانتخابات الرئاسية في البرازيل 01.10.2022

تثير انتخابات البرازيل الرئاسية استقطابا شديدا بين اليساري لولا دا سيلفا والرئيس الحالي اليميني المتطرف جائير بولسونارو.

الديموقراطية البرازيلية على المحك في المواجهة بين لولا وبولسونارو 30.09.2022

المزيد DW الأخبار

الرياضة الاحترافية والأمومة: هل يمكن الجمع بينهما

غيزا كراوسه: بطلة ألعاب قوى وأم مستقبلية 09.01.2023

تخفيض جديد للمساعدات الأممية شمال سوريا بالتزامن مع التصويت لتمديد دخولها عبر الحدود.

تخفيض جديد للمساعدات الأممية شمال سوريا بالتزامن مع التصويت لتمديد دخولها عبر الحدود. 09.01.2023

استمرار تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى أمريكا من بلدان أمريكا الجنوبية. الرئيس بايدن يعد باتباع خط متشدد معها.

برنامج أمريكي جديد لكبح جماح الهجرة غير الشرعية من بلدان أمريكا الجنوبية 08.01.2023

الصين تناقض نفسه وتطلب فحص كورونا من القادمين إليها وتدين نفس المطلب من الدول الأخرى عند سفر الصينيين إليها

الصين تفتح حدودها للقادمين بشروط مخففة لاجراءات كوفيد 08.01.2023

اقرأ أيضا

Supporters of Brazilian former President Jair Bolsonaro hold a demonstration at the Esplanada dos Ministerios in Brasilia on January 8, 2023. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

البرازيل- أنصار بولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا 08.01.2023

في مشهد يذكر بأنصار ترامب، اقتحم المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني وكذلك القصر الرئاسي والمحكمة العليا. ورفض أنصار الرئيس المهزوم قبول فوز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات.

08.01.2023 Supporters of Brazilian former President Jair Bolsonaro invade the National Congress in Brasilia on January 8, 2023. - Hundreds of supporters of Brazil's far-right ex-president Jair Bolsonaro broke through police barricades and stormed into Congress, the presidential palace and the Supreme Court Sunday, in a dramatic protest against President Luiz Inacio Lula da Silva's inauguration last week. (Photo by Sergio Lima / AFP)

برلين تدين "الهجوم الجبان على الديمقراطية" في البرازيل 09.01.2023

نددت ألمانيا بالهجمات التي شنها آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية، فيما بدأت السلطات البرازيلية التحقيقات لتحديد المسؤوليات في أعمال الشغب المناهضة للديمقراطية بالعاصمة.

Brazil's new President Luiz Inacio Lula da Silva delivers a speech after being sworn in at the National Congress, in Brasilia, Brazil, January 1, 2023. REUTERS/Jacqueline Lisboa NO RESALES. NO ARCHIVES

تعهد بإعادة بناء البلاد مع الشعب.. تنصيب لولا رئيسا للبرازيل 01.01.2023

وسط إجراءات أمنية مشددة، أدى الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين رئيسا للبرازيل أمام الكونغرس ليبدأ ولايته الثالثة. وغاب سلفه اليميني الشعبوي بولسونارو عن الاحتفالات ولم يسلم الوشاح الرئاسي كما جرت العادة.

Protesters, supporters of former President Jair Bolsonaro, clash with police during a protest outside the Planalto Palace building in Brasilia, Brazil, Sunday, Jan. 8, 2023. Other demonstrators stormed congress and the Supreme Court. (AP Photo/Eraldo Peres)

هكذا تفاعل مغردون عرب مع أحداث "الأحد الأسود" في البرازيل! 09.01.2023

فيما أعرب كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي عن مخاوفهم من تكرار ما حدث في البرازيل يوم "الأحد الأسود" في بلدانهم أيضا، مشبهين إياه باقتحام أنصار ترامب للكابيتول، أشاد آخرون بالديمقراطية في البرازيل.