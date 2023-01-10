 تحقيقات أوروبية مع مسؤولين مصرفيين لبنانيين..ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 17.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

تحقيقات أوروبية مع مسؤولين مصرفيين لبنانيين..ماذا بعد؟

محققون أوروبيون يستجوبون مسؤولين مصرفيين لبنانيين في إطار تحقيقات تتعلق بأنشطة مالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ما خلفية هذه التحقيقات؟ وما مآلاتها؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟ 10.01.2023

فوضى البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟

فوضى" البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟ 10.01.2023

03.01.2023, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung teil. Foto: Atef Safadi/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حكومة نتانياهو الجديدة..اختبار للعلاقات مع الحلفاء العرب؟ 10.01.2023

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟ 10.01.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مفاوضات سعودية - حوثية.. هل ستنهي الحرب؟

مفاوضات سعودية - حوثية.. هل ستنهي الحرب؟ 17.01.2023

بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟

بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟ 16.01.2023

منتدى دافوس.. هل يفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء؟

منتدى دافوس.. هل يفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء؟ 16.01.2023

ةDW : غياب المغرب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين...تسييس الرياضة؟

ةDW : غياب المغرب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين...تسييس الرياضة؟ 13.01.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 13.01.2023

مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟

مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟ 11.01.2023

مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟

مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟ 11.01.2023

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟ 10.01.2023

اقرأ أيضا

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

الادعاء على حاكم مصرف لبنان وشقيقه بـ "الإثراء غير المشروع" 21.03.2022

ادعت قاضية لبنانية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وسيدة أوكرانية، بجرمي "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال" وأحالت المدعى عليهم إلى "قاضي التّحقيق. سلامة، الذي امتنع عن حضور جلسة استجواب، نفى التهم الموجهة له.

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

القضاء اللبناني يستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي 05.08.2021

استجوب القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في عدة قضايا متعلقة بشبهة اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. لكن سلامة، الملاحق في سويسرا وفرنسا أيضاً، نفى أن يكون "متهماً"، مشيراً إلى أن قضيته "مازالت محل اشتباه".

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

قضاة فرنسيون يحققون في مصادر ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي 17.07.2021

وصل ملف رياض سلامة إلى نيابة مكافحة الفساد بباريس، في قضية من شأنها توضيح مصدر ثروة سلامة العقارية الضخمة الذي تواجهه انتقادات داخل لبنان، في ظرفية تعاني فيها البلاد ماديا. محامو سلامة وصفوا الاتهامات بـ"بلاغات كاذبة".

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

قاضية تصدر قرارا بحظر سفر حاكم البنك المركزي اللبناني 11.01.2022

في إطار تحقيقات بحقه على وقع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، قررت قاضية لبنانية حظر سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات خلال توليه منصبه الذي تولاه قبل حوالي 30 عاماً.