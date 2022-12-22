تحفيزات من اليسار الألماني لروسيا مقابل إنهاء الحرب الأوكرانية

يسعى رئيس حزب اليسار الألماني المعارض لتحفيز روسيا على إنهاء الحرب ضد أوكرانيا بمحفزات اقتصادية.

وقال رئيس حزب اليسار مارتن شيردفان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: " إذا حققت روسيا مطالب معينة من المجتمع الدولي مثل الانسحاب من المناطق المحتلة منذ بداية الحرب، فيمكن حينئذ تعليق العقوبات المفروضة بناء على ذلك".

يذكر أن حزب اليسار الألماني عرض قبل بضعة أيضا خطة سلام لأوكرانيا، اقترح فيها إجراء مفاوضات عاجلة لأوكرانيا وروسيا.

وقال شيردفان لـ (د.ب.أ): "يجب زيادة الضغط الدبلوماسي كي يحدث ذلك بالتحديد. بالطبع يجب أن تقرر أوكرانيا في النهاية، ولكننا في أوروبا في موضع مسؤولية عن إجراء مبادرات بأنفسنا وتقديم عروض ومقترحات من أجل إنهاء هذه الحرب البائسة بقارتنا في أسرع وقت ممكن".

وشدد السياسي الألماني على ضرورة أن تعمل الحكومة الاتحادية لأجل مبادرة أوروبية مشتركة تشمل أيضا الأمم المتحدة وكذلك الصين والهند، وقال: "الأداة المشتركة هي الضغط الاقتصادي".

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ووصف شيردفان توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا بأنها "معضلة حقيقية" بالنسبة لحزب اليسار، وقال إن أوكرانيا لديها حق الدفاع عن النفس وهي ناجحة عسكريا أكثر مما هو متوقع، وقال: "وبالطبع فإن ذلك يرتبط أيضا بتوريدات الأسلحة من الغرب. هذا أمر واضح".

واستدرك اليساري البارز قائلا: "ولكن لابد من الإشارة إلى أن توريدات الأسلحة تحمل في طياتها خطر تصعيد مطلق، وهناك بعض شركات الأسلحة ليس لديها أي مصلحة في أن تمر الحرب سريعا"، وأكد أن حزبه يركز على المبادرات الدبلوماسية.

المسيحي الاجتماعي يطالب بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

لكن وعلى عكس ذلك ناشد الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا الحكومة الاتحادية الاحتذاء بالولايات المتحدة الأمريكية في توريد صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا.

وقال الأمين العام للحزب الألماني مارتن هوبر صباح اليوم الخميس لقناة "إن تي في" الألمانية التابعة لمجموعة "أر تي إل" الإعلامية" إنه تم التأكد في سياق الحرب بأوكرانيا من أن الدعم بالأسلحة يساعد أوكرانيا على الأغلب.

وتابع هوبر قائلا: "وفي هذا الصدد، من الطبيعي أن نناشد الحكومة الألمانية إتباع الأقوال بالأفعال وتعزيز دعم أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك صواريخ باتريوت".

يذكر أن الحكومة الأمريكية أعلنت رسميا أمس الأربعاء أنها ستوريد لأوكرانيا لأول مرة منظومة الدفاع الجوي باتريوت، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ذلك هو جزء من حزمة دعم عسكريجديدة بقيمة 85ر1 مليار دولار أمريكي (نحو 7ر1 مليار يورو) لأجل أوكرانيا.

هـ.د/ع.أ.ج (د ب أ)