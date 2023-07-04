"تحفظات كبيرة" لرئيس نادي دورتموند قبل التعاقد مع نميشا

اعترف راينهولد لونو رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بأنه كانت لديه "تحفظات كبيرة" وشعر بقلق شديد فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني فيليكس نميشا، لكنه سيثق باللاعب الآن بعد أن أُبرمت الصفقة.

وجاء انضمام نميشا وسط انتقادات من بعض مشجعي دورتموند إثر قيام اللاعب بمشاركة منشورات تاريخية على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت معادية للمثليين، حيث كانت موجهة ضد مجتمع الميم (تجمع المثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا)، ولا تتوافق مع قيم دورتموند.

واجتمع لونو وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي مع اللاعب للحديث عن معتقداته وقيمه قبل إتمام الصفقة أمس الاثنين.

ووقع نميشا عقدا لمدة خمسة أعوام مع دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني، قادما من فولفسبورج في صفقة تردد أن قيمتها تبلغ نحو 30 مليون يورو (32.7 مليون دولار).

وقال لونو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الاثنين :"أنا أيضا كانت لدي تحفظات كبيرة حول ما إذا كان يشاركنا قيم بوروسيا. لهذا السبب، كان من المهم بالنسبة لي أن أتعرف عليه شخصيا."

وأضاف :"في المحادثة المباشرة التي أجريتها معه أنا وفاتسكه، أكد لي أنه يشاركنا قيمنا الأساسية وسيتعامل وفقا لذلك. فيليكس نميشا يجب أن يحظى بثقة العديد من لاعبي الفريق في ظل الانتقادات التي أثيرت قبل إتمام الصفقة. هو يحظى بثقتي."

وقال نميشا مؤخرا عبر تطبيق إنستغرام :"أنا أحب كل الناس بصدق وليس لدي تمييز إزاء أحد."

وقال في بيان نشره النادي أمس الاثنين :"أتمنى أن تمنحني الجماهير الفرصة كي تتعرف علي."

ومن جانبه، قال إدين تيرزيتش المدير الفنيلبوروسيا دورتموند إن الفريق يود دعم نميشا "في تطوره كلاعب كرة قدم وكشخص. نثق في أن فيليكس يمكنه أن يصبح عنصرا مهما في فريقنا بشكل سريع."

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)