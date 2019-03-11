تحفظات فرنسية بخصوص طلب إرجاء موعد بريكست

قال رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو إن البرلمان سيعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء (20 مارس/ آذار 2019) بشأن قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر.

وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي طلب عقد الجلسة إن من الضروري أن يبحث البرلمان بنود التمديد المقترح لفترة التفاوض بشأن الخروج بموجب المادة 50. وأضاف رئيس البرلمان إن الجلسة ستبدأ خلال وقت قصير وقد تستمر نحو ثلاث ساعات.

وطلبت بريطانيا خطيا من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست حتى 30 يونيو/ حزيران، وسط استمرار الأزمة السياسية في لندن، لكن بروكسل حذّرت من أن الإرجاء ينطوي على "مخاطر قانونية وسياسية شديدة".

وبعد مرور ألف يوم بالتمام على الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016 وقرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل لتنظيم عملية بريكست، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وفي محاولة لتفادي صدمة اقتصادية قد يسببها الخروج من دون اتّفاق من أكبر شريك اقتصادي لبلادها، قالت ماي إنها ستحاول مرة أخيرة تمرير اتّفاقها في البرلمان الأسبوع المقبل. وألمحت ماي إلى أن مستقبلها السياسي على المحك بقولها "بصفتي رئيسة للوزراء لست مستعدة لإرجاء موعد بريكست إلى ما بعد 30 يونيو/ حزيران".

وتتوجّه ماي إلى بروكسل غداً الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي ستقّدم خلالها شخصيا طلب إرجاء موعد بريكست الذي يتطلّب إقراره إجماع كافة الدول الأعضاء.

فرنسا تشترط تقديم ضمانات كافية

ومن جهتها قالت فرنسا إن الاتحاد الأوروبي سيرفض طلب بريطانيا تأجيل الخروج من التكتل إذا لم تقدم ماي ضمانات كافية بأن البرلمان البريطاني سيوافق على الخروج من خلال التفاوض. وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه سيتعين على ماي أن تقدم أسبابا مقنعة خلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس.

بينما قال وزير الخارجية الإسباني بوريل إن موافقة الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا ممكنة فقط في الأسبوع المقبل، قبيل يوم 29 مارس/ آذار وهو الموعد الأصلي لخروجها من التكتل.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)