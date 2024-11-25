تحطّم طائرة شحن في ليتوانيا ومقتل شخص واحد على الأقل

تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة "دي إتش إل" كانت متّجهة من ألمانيا إلى ليتوانيا أثناء قيامها بهبوط اضطراري صباح الاثنين قرب مطار العاصمة فيلنيوس، فيما لم تستبعد السلطات أن يكون "عمل إرهابي" وراء الحادثة.

تحقق السلطات الأمنية في ألمانيا في حادث تحطم طائرةشحن أقلعت من مدينة لايبتسيغ الألمانية لصالح شركة الخدمات اللوجستية الألمانية "دي إتش إل". وقالت مصادر أمنية ألمانية اليوم الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الأول 2024) إنها "على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في الداخل والخارج من أجل كشف ملابسات الأمر في أسرع وقت ممكن".

من جهته، قال رئيس جهاز الإطفاء والإنقاذ ريناتاس بوزيلا في ليتوانيا لوسائل إعلام "كان يفترض أن تهبط الطائرة في مطار فيلنيوس وتحطمت على مسافة كيلومترات قليلة من المطار"، مشيرا إلى أنه عُثر على أحد أفراد الطاقم الأربعة ميتا. وأوضح "عثر على جميع أفراد الطاقم الأربعة. للأسف، أُعلن مقتل واحد منهم".

ولم تستبعد السلطات التي فتحت تحقيقا، أي سبب للحادث، بما في ذلك عمل إرهابي. وقال داريوس جونيسكيس، رئيس أجهزة الاستخبارات الليتوانية، لوسائل إعلام "من السابق لأوانه ربط الحادث بأي شيء". وأضاف "نحن نعمل مع شركائنا الأجانب للحصول على كل المعلومات الممكنة. لا يمكننا استبعاد احتمال وقوع عمل إرهابي".

لمن تشير أصابع الاتهام؟

وتابع "حذّرنا من أن أمورا مماثلة يمكن أن تحدث، إذ نحن نرى أن روسيا تصبح أكثر عدوانية (...) لكننا لا نستطيع بعد (...) توجيه أصابع الاتهام إلى أحد". وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، قبض على الكثير من الأشخاص في ليتوانيا وبولندا في قضية طرود حارقة مرسلة بالطائرة إلى دول أوروبية مختلفة، في حادثة قد تكون روسيا مسؤولة عنها بحسب عواصم عدة.

قالت شركة "دي إتش إل" إن طائرة الشحن التابعة لها التي تحطّمت قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، كانت تقوم "بهبوط اضطراري عى مسافة كيلومتر" من المطار. صورة من: Petras Malukas/AFP

وخلال تحطم الطائرة الذي أعقبه حريق، اشتعلت النيران في منزل. وقد أشارت السلطات إلى أن جميع السكان أجلوا بأمان. وتمكن مصور في وكالة فرانس برس كان موجودا في الموقع من رؤية حطام الطائرة والمنزل وعشرات الطرود المتناثرة على الأرض.

من جهتها، قالت شركة "دي إتش إل" في بيان إن طائرة الشحن التابعة لها والتي تحطّمت قرابة الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش صباح الاثنين قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، كانت تقوم "بهبوط اضطراري عى مسافة كيلومتر" من المطار.

طرود تحتوي على أجهزة حارقة في مستودعات "دي إتش إل"

وأوضحت أوسرا روتكاوسكيني، مديرة الشركة في ليتوانيا، أن الطائرة كانت تحمل "طرودا من عملاء مختلفين" وليس عميلا واحدا فقط. وخلال هذا الصيف، عثر على طرود تحتوي على أجهزة حارقة في مستودعات "دي إتش إل" في ألمانيا وبريطانيا اشتعلت فيها النيران.

وفي بولندا، أدى طرد أيضا إلى اشتعال النار في شاحنة تابعة لشركة "دي إتش إل" وفق ما أوردت صحيفة "غازيتا فيبورتشا". واتّهم وقتها كيستوتيس بودريس، وهو مستشار للرئيس الليتواني للأمن القومي روسيا بالوقوف وراء ذلك وقال "يجب علينا تحييد المصدر وتفكيكه، ومعرفة من يقف وراء هذه العمليات، إنها أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية". وكانت الاستخبارات الألمانية قد وجهت في السابق أصابع الاتهام أيضا إلى روسيا الاتحادية.

يشار إلى أنه في 14 تشرين الأول/أكتوبر خلال جلسة استماع في بوندستاغ، اتهم رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينفانغ موسكو علنا بالوقوف وراء "قضية دي إتش إل" خصوصا في حالة الطرد الذي اشتعلت فيه النيران في مركز "دي إتش إل" في لايبزيغ (شرق) في تموز/يوليو.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)