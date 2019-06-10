 تحطم مروحية للجيش الألماني في ولاية سكسونيا السفلى | أخبار | DW | 01.07.2019

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أخبار

تحطم مروحية للجيش الألماني في ولاية سكسونيا السفلى

سقطت مروحية تابعة للجيش الألماني بولاية سكسونيا السفلى بعد أسبوع من سقوط مقاتلتين له من طراز "يوروفايتر". المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخص واحد. واعترف الجيش الألماني بتحطم الطائرة لكنه اكتفى بوصف ذلك بـ"الحادث".

Bundeswehr Hubschrauber (picture alliance/dpa/P. Schulze)

تحطمت الاثنين (الأول من تموز/ يوليو 2019) مروحية تابعة للجيش الألماني في منطقة أرتسن بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا. وبحسب البيانات الأولية للشرطة، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه جراء الحادث. كما ذكرت الشرطة أن المروحية سقطت في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بالقرب من منطقة ديمكه.

وقال مسؤول محلي بمنطقة أرتسن إن مكان الحادث يقع بالقرب من منطقة غابات اندلعت فيها حرائق، مضيفاً أن قوات الإطفاء تقوم بالسيطرة على الحرائق.

مختارات

بدوره أكد الجيش الألماني "بوندسفير" نبأ تحطم مروحية التدريب في ولاية سكسونيا السفلى. ووصف متحدث باسم الجيش تحطم المروحية بـ"الحادث" دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. بيد أن المتحدث نفسه كشف في المقابل لوكالة الأنباء الألمانية أن الطائرة من نوع "يوروكوبتر إي سي 135" وأن شخصين كانا على متنها.

يشار إلى أن "يوروكوبتر إي سي 135" هي طائرة هليكوبتر خفيفة الوزن ذات محركين متعددة الأغراض تستخدم في المقام الأول في مهام الإنقاذ الجوي والمراقبة. كما لم يصدر الجيش الألماني في البداية أي معلومات عن مصير الأشخاص الذين كانوا على متنها.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي للتدريب على قيادة المروحيات في بوكبورغ يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من مكان الحادث. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، تم تطويق منطقة سقوط المروحية على نطاق واسع.

يُذكر أن مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني اصطدمتا ببعضهما البعض خلال تدريبات قتالية جوية الأسبوع الماضي في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن شمالي البلاد. وتمكن أحد قائدي الطائرتين من النجاة عقب هبوطه بمقعد القذف من الطائرة، إلا أنه أصيب بجروح. ولقي قائد الطائرة الثانية حتفه.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)

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