أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" الأحد (20 آب/ أغسطس 2023)، تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا- 25" بعد وصولها إلى سطح القمر عقب "موقف غير مخطط له". وفي بيانها أعربت "روسكوزموس" عن أسفها لأنّ "الإجراءات التي تمّ اتّخاذها يومي 19 و20 آب/أغسطس للبحث عن المسبار والاتصال به لم تسفر عن أي نتائج"، مضيفة أن "لجنة وزارية" ستسعى إلى فهم "أسباب" الحادث الذي تسبّب في "فقدان" المسبار.

ووصل "لونا- 25" إلى مدار القمر يوم الأربعاء الماضي بعد أكثر من خمسة أيام من الطيران. وكان المسباريبحث عن موقع مثالي للهبوط.

والمسبار الذي يبلغ وزنه حوالى 800 كيلوغرام حمله إلى الفضاء صاروخ سويوز من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

صاروخ من الهند إلى القمر

وإطلاقه كان أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفياتي رائداً فياستكشاف الفضاء. وكان مقرّراً أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل أن تهبط الإثنين شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر.

يأتي هذا الفشل في الوقت الذي وعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة برنامج الفضاء الروسي على الرّغم من مشاكل التمويل وفضائح الفساد التي يعاني منها بالإضافة إلى العزلة التي تواجهها روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)