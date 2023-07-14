 تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا 25" بعد وصولها إلى القمر | DW الأخبار | DW | 20.08.2023

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DW الأخبار

تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا 25" بعد وصولها إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا 25" بعد وصولها إلى سطح القمر عقب "موقف غير مخطط له". وينهي الحادث أول مهمة روسية على القمر منذ نحو 50 عاما.

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