تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا 25" بعد وصولها إلى القمر

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا 25" بعد وصولها إلى سطح القمر عقب "موقف غير مخطط له". وينهي الحادث أول مهمة روسية على القمر منذ نحو 50 عاما.
كان مخططا له أن يعطي دفعة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي واجه لسنوات مشاكل في التمويل وفضائح فساد، إلا أن مركبة "لونا- 25"، تحطمت بعد وصولها إلى سطح القمر، لتنتهي أول مهمة روسية على القمر منذ نحو 50 عاما.
بحسب اتفاق يعود لعام 1979، لا يجوز أن يصبح القمر ملكا لأي دولة أو شخص أو جهة. لكن القوى الفضائية الكبرى لم تصدق على الاتفاق. ومع إطلاق روسيا مركبة إلى سطح القمر، يأتي السؤال حول أهمية القمر وما به من كنوز بالنسبة للبشر.
يسعى مليارديرات مثل إيلون ماسك وريتشارد برانسون وجيف بيزوس للوصول إلى الفضاء الخارجي. ويُرسلون صواريخ فضائية وأشخاصا وتقنيات إلى هناك.
يتواصل سعي وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء للبحث عن أدلة على وجود حياة خارج كوكب الأرض. ولهذا الهدف طور مختبر الدفع النفاث التابع لناسا روبوتاً يشبه الثعبان للغوص في أعماق القمر "إنسيلادوس" أحد أقمار زحل.
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