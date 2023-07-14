تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا 25" بعد وصولها إلى القمر

تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا- 25" بعد وصولها إلى سطح القمر

كان مخططا له أن يعطي دفعة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي واجه لسنوات مشاكل في التمويل وفضائح فساد، إلا أن مركبة "لونا- 25"، تحطمت بعد وصولها إلى سطح القمر، لتنتهي أول مهمة روسية على القمر منذ نحو 50 عاما.