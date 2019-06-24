تحطم طائرتين للجيش الألماني ومعلومات عن مقتل أحد الطيارين

أعلنت الشرطة الألمانية شمالي البلاد اليوم الاثنين (24 حزيران/ يونيو 2019) العثور على أشلاء جثة بالقرب من موقع سقوط إحدى مقاتلتي "يوروفايتر" اللتين سقطتا في وقت سابق اليوم. وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة نويبراندنبورغ إنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت هذه الأشلاء تخص قائد الطائرة الثانية الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.

بيد أن قناة (NTV) الإخبارية التلفزيونية الألمانية ذكرت في خبر عاجل لها قالت إنها نقلته عن الشرطة الألمانية قولها إن أحد الطيارين اللذين كانا ضمن حادث اصطدام مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" فوق شمال شرق ألمانيا اليوم الاثنين، توفي.

وتحطمت المقاتلتان في ألمانيا بعد اصطدامهما وتمكن الطياران من القفز من الطائرة، حسبما كانت القوات الجوية الألمانية قد أفادت في وقت سابق اليوم. ويشار إلى أنه تم العثور على قائد الطائرة الأخرى على قيد الحياة بالفعل.

وحذرت الشرطة الألمانية من خطورة أجزاء حطام طائرتي يوروفايتر اللتين سقطتا في ولاية مِكلنبورغ-فوربومرن شمالي البلاد اليوم الاثنين. وأوضحت رئاسة الشرطة بمدينة نويبراندنبورغ اليوم على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجاء عدم الاقتراب! رجاء دعوا الطريق خاليا أمام قوات الإنقاذ!".

وكانت طائرتا يوروفايتر التابعتين للجيش الألماني قد اصطدمتا خلال تدريبات على القتال الجوي وسقطتا إثر ذلك. وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية مِكلنبورغ-فوربومرن، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية. وتبعد المنطقتان عن بعضهما البعض مسافة تبلغ حوالي عشرة كيلومترات.

وأظهرت أشرطة فيديو لوسائل إعلام محلية عمودي دخان يتصاعدان في منطقة غابية يبعد احدهما عن الآخر عدة كيلومترات. ويورفايتر التي دخلت الخدمة في 2004 هي طائرة قتال بمحركين تصنعها ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

أ.ح/هـ.د (د ب أ، ا ف ب)