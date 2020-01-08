تحطم طائرة عسكرية فلبينية وعلى متنها عشرات من كوادر الجيش

أعلن الجنرال سيريليتو سوبيجانا، رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، إنه تم إنقاذ 40 جنديًا على الأقل من حادث تحطم الطائرة في جزيرة جولو، التي تبعد 1000 كيلومتر جنوبي مانيلا. وتابع : "نحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الركاب".

وأكد وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا أن الطائرة كانت تقل 92 فردا، من بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم، عندما وقع الحادث، في جزيرة جولو. وأضاف "حتى الآن، تم إنقاذ 40 جريحا وانتشال 17 جثة ولا زالت عمليات الإنقاذ مستمرة".

وقال لورينزانا في بيان إن 92 شخصا، معظمهم من كوادر الجيش، كانوا على متن الطائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" عندما تحطّمت على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وذكرت وكالة أنباء "جي إم اي"الفلبينية أن الطائرة من صنف C130 وأنها سقطت في منطقة سولو جنوب مانيلا.

وكان قائد الجيش الفلبيني قد قال في تصريحات أدلى بها للصحفيين إنه جرى إنقاذ 40 على الأقل من ركاب الطائرة العسكرية التي تحطمت في جنوب البلاد اليوم الأحد(4 يوليو تموز 2021).

وأضاف أن "القائد الميداني.. يبذل قصارى جهده لاخماد الحريق وإنقاذ الركاب بسلام". وقال سوبيجانا إن الطائرة سي 130- كانت تنقل جنودا عندما خرجت عن المدرج وتحطمت أثناء "محاولة استعادة طاقتها".

م.س ( د ب أ، رويترز )