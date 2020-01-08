 تحطم طائرة عسكرية فلبينية وعلى متنها أكثر من 80 شخصًا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تحطم طائرة عسكرية فلبينية وعلى متنها أكثر من 80 شخصًا

تحطمت طائرة عسكرية فلبينية من طراز سي130- تقل أكثر من 80 جنديا بجنوبي الفلبين بعد أن خرجت عن المدرج أثناء هبوطها، وفقا لما قاله قائد الجيش.

Ukraine | Absturz Militärflugzeug AN-26

أرشيف - طائرة عسكرية أوكرانية تحطكت في حادث مأساوي سنة 2020

أعلن الجنرال سيريليتو سوبيجانا، رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، إنه تم إنقاذ 40 جنديًا على الأقل من حادث تحطم الطائرة في جزيرة جولو، التي تبعد 1000 كيلومتر جنوبي مانيلا. وتابع : "نحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الركاب".

ومن جهته قال وزير الدفاع الفلبيني أن 17 شخصا على الأقل قتلوا، في حادث تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "جي إم اي"الفلبينية أن الطائرة من صنف C130 وأنها سقطت في منطقة سولو جنوب مانيلا.

وقال قائد الجيش الفلبيني في تصريحات أدلى بها للصحفيين إنه جرى إنقاذ 40 على الأقل من ركاب الطائرة العسكرية

التي تحطمت في جنوب البلاد اليوم الأحد(4 يوليو تموز 2021).

وأضاف أن "القائد  الميداني.. يبذل قصارى جهده لاخماد الحريق وإنقاذ الركاب بسلام". وقال سوبيجانا إن الطائرة سي 130- كانت تنقل جنودا عندما خرجت عن المدرج وتحطمت أثناء "محاولة استعادة طاقتها".

م.س ( د ب أ، رويترز )

  • Iran | Überreste des abgestürzten Flugzeugs der Ukraine International Airlines (Reuters/West Asia News Agency)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الأوكرانية

    نفت إيران البداية أن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بفعل فاعل لكن دائرة الاتهامات حاصرتها لتعود وتعترف بأنها أسقطت بصاروخ "عن طريق الخطأ". من سوء حظ ركاب طائرة الـ 176 والذين قضوا نحبهم جميعا، أن صادف مرور طائرتهم (من طراز بوينج 737-800) يوم 08.01.2020 في سماء طهران في أجواء عسكرية متوترة، وفي الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق انتقاما لمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

    سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.

  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


 

مختارات

ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

لقي أكثر من 180 شخص حتفهم جراء تحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك القريب من الجزائر العاصمة، حسبما أفادت الحماية المدنية الجزائرية. ولم يعلن حتى الآن عن أسباب الحادث.  

مسؤول إندونيسي يستبعد وجود ناجين من حادث طائرة "ليون آير" المنكوبة

بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا سقطت طائرة إندونيسية على متنها نحو 190 شخصا قبالة سواحل جزيرة جاوة. واستبعد مسؤول في فرق الإنقاذ وجود ناجين من حادث الطائرة التي تفيد بيانات السلطات أنها وقعت في قاع البحر.  

صحف: تحطم الطائرة الأوكرانية مأساة ذات عواقب جيوسياسية

هل هناك صلة بين تحطم طائرة مدنية أوكرانية بالقرب من طهران والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران؟ وهل سبب الحادث تقني أم هو فعل مقصود ومُدبر؟ هذه من بين الأسئلة التي استأثرت باهتمام تعليقات الصحف الدولية اليوم.  

مواضيع ذات صلة

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

أوكرانيا لا تستبعد فرضية إصابة طائرة الركاب المنكوبة بصاروخ 08.01.2020

السفارة الأوكرانية باتت تضع فرضية تعرض الطائرة المنكوبة لصاروخ ضمن دائرة التحقيقات، بعد أن استبعد أول بيان صادر عنها هذه الفرضية. الخارجية الأوكرانية أكدت أن كل من كان على متن الطائرة لقوا حتفهم.