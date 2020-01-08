تحطم طائرة عسكرية فلبينية وعلى متنها أكثر من 80 شخصًا

أعلن الجنرال سيريليتو سوبيجانا، رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، إنه تم إنقاذ 40 جنديًا على الأقل من حادث تحطم الطائرة في جزيرة جولو، التي تبعد 1000 كيلومتر جنوبي مانيلا. وتابع : "نحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الركاب".

ومن جهته قال وزير الدفاع الفلبيني أن 17 شخصا على الأقل قتلوا، في حادث تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "جي إم اي"الفلبينية أن الطائرة من صنف C130 وأنها سقطت في منطقة سولو جنوب مانيلا.

وقال قائد الجيش الفلبيني في تصريحات أدلى بها للصحفيين إنه جرى إنقاذ 40 على الأقل من ركاب الطائرة العسكرية

التي تحطمت في جنوب البلاد اليوم الأحد(4 يوليو تموز 2021).

وأضاف أن "القائد الميداني.. يبذل قصارى جهده لاخماد الحريق وإنقاذ الركاب بسلام". وقال سوبيجانا إن الطائرة سي 130- كانت تنقل جنودا عندما خرجت عن المدرج وتحطمت أثناء "محاولة استعادة طاقتها".

م.س ( د ب أ، رويترز )