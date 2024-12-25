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تحطم طائرة ركاب متجهة من أذربيجان إلى روسيا

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان عن تحطم طائرة ركاب قرب مدينة أكتاو الأربعاء. ولاحقا أعلن عن نجاة ما لاقل عن 25 شخصا. وكان على متن الطائرة 67 شخصا من بينهم أعضاء الطاقم، وفقا لمصادر رسمية.

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Symbolbild I Azerbaijan Airlines
الطائرة المنكوبة تايعة للخطوط الجوية الأذرية. صورة من: IMAGO/Dreamstime

نجا 25 شخصا من تحطّم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذرية الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، في غرب كازاخستان، بينما كان على متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات الطبية الإقليمية.

  وقالت وزارة الصحة الكازاخية في بيان عبر تطبيق تلغرام إنه و"وفق المعلومات الأولية، هناك 25 ناجيا، من بينهم 22 شخصا نُقلوا إلى المستشفى"، موضحة أنّه تمّ إرسال 150 عنصر إنقاذ إلى موقع التحطّم. وكانت السلطات الطبية أفادت في وقت سابق عن نجاة 14 شخصا.
 

وكانت الطائرة متجهة إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، قادمة من باكو. وحسب وزارة الطوارئ الكازاخية فقد سقطت الطائرة قرب مدينة أكتاو غرب البلاد. بينما أفادت وزارة النقل في بيان بأنّ "الطائرة التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، تحطّمت قرب أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذرية".

من جانبها، أشارت شركة الخطوط الجوية الأذرية إلى أنّ الطائرة وهي من طراز إمبراير 190، "نفّذت هبوطا اضطراريا".

ح.ز/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

 