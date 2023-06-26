تحطم طائرة تقل قائد "فاغنر"... ما مصير بريغوجين؟

قناة مرتبطة بمجموعة فاغنر تؤكد مقتل بريغوجين في تحطم طائرة

بعد ساعات من التضارب حول مصيره، أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل يفغيني بريغوجين. بدورها أكدت هيئة الطيران الروسية أنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل كل ركابها.