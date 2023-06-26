 تحطم طائرة تقل قائد "فاغنر"... ما مصير بريغوجين؟ | مسائية DW | DW | 23.08.2023

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مسائية DW

تحطم طائرة تقل قائد "فاغنر"... ما مصير بريغوجين؟

تحطم طائرة ركّاب خاصّة أثناء رحلة داخلية قرب موسكو، وأنباء عن وجود قائد مجموعة "فاغنر" يفغني بريغوجين على متنها. فما ملابسات هذا الحادث؟ وما تداعياته في حال تأكد مصرع بريغوجين؟

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بوتين تحت الضغط بعد فشل تمرد فاغنر 26.06.2023

مسائية DW: بعد نحو أسبوعين من تمرده على بوتين.. أين بريغوجين؟

مسائية DW: بعد نحو أسبوعين من تمرده على بوتين.. أين بريغوجين؟ 06.07.2023

Fighters of Wagner private mercenary group pull out of the headquarters of the Southern Military District to return to base, in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

روسيا.. رئيس فاغنر يفغيني پريغوجن ينهي تمردا مسلحا باتفاق مع موسكو 25.06.2023

مسائية DW: مونديال السيدات.. هل بدأت كرة القدم النسائية تأخذ حيزها؟

مسائية DW: مونديال السيدات.. هل بدأت كرة القدم النسائية تأخذ حيزها؟ 17.08.2023

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قمة بريكس بجنوب أفريقيا.. فقاعة أم بداية تشكل قطب جديد؟

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ذكرى هجوم الغوطة الكيماوي.. متى يحصل الضحايا على حقوقهم؟

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مسائيةDW: إسرائيل تبيع نظاما صاروخيا متطورا لألمانيا..من المستفيد؟ 18.08.2023

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***ACHTUNG: Handout mit Wasserzeichen im Bild. Beste verfügbare Qualität.*** A view shows plane wreckage on fire following an alleged air accident at a location given as Tver region, Russia, in this image published August 23, 2023. Yevgeny Prigozhin, chief of Russian private mercenary group Wagner, was reportedly listed as a passenger on a private jet which crashed north of Moscow on August 23, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE.

قناة مرتبطة بمجموعة فاغنر تؤكد مقتل بريغوجين في تحطم طائرة 23.08.2023

بعد ساعات من التضارب حول مصيره، أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل يفغيني بريغوجين. بدورها أكدت هيئة الطيران الروسية أنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل كل ركابها.

ARCHIV - 21.08.2023, ---: In diesem Standbild aus einem Video, das vom Telegram-Kanal Razgruzka Vagnera am 21.08.2023 veröffentlicht wurde, spricht Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand an einem unbekannten Ort in eine Kamera. Bei einem Absturz eines Privatflugzeugs nordwestlich von Moskau soll nach russischen Behördenangaben auch der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ums Leben gekommen sein. Prigoschins Name stehe auf der Passagierliste, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Mittwoch mit, wie russischen Agenturen meldeten. Foto: Uncredited/Razgruzka_Vagnera telegram channel/AP - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits bis zum 5. September +++ dpa-Bildfunk +++

يفغيني بريغوجين.. من "طباخ بوتين" إلى عدو للرئيس الروسي! 23.08.2023

سمح النزاع في أوكرانيا لقائد فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. بيد أنّ الملياردير الحليق الرأس تحول من "طباخ بوتين" إلى عدو للرئيس الروسي منذ أن قاد تمرّداً فاشلاً في يونيو الماضي. فماذا نعرف عن بريغوجين؟

A supporter of Niger's ruling junta holds a placard in the colors of the Russian flag reading Long Live Russia, Long Live Niger and Nigeriens at the start of a protest called to fight for the country's freedom and push back against foreign interference in Niamey, Niger, Thursday, Aug. 3, 2023. The march falls on the West African nation's independence day from its former colonial ruler, France, and as anti-French sentiment spikes, more than one week after mutinous soldiers ousted the country's democratically elected president. (AP Photo/Sam Mednick)

عبر فاغنر والتضليل.. هل هناك أيادٍ روسية خلف انقلاب النيجر؟ 12.08.2023

انقلاب النيجر يثير مخاوف كبيرة من خلق نظام عسكري مرتبط بروسيا في منطقة الساحل. مصالح موسكو كبيرة للغاية خصوصا تنحية فرنسا وأمريكا. لكن هل هناك أدلة على تدخلها؟

Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, looks out from a military vehicle on a street in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 24, 2023, leaving an area of the headquarters of the Southern Military District. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Prigozhin's troops who joined him in the uprising will not face prosecution and those who did not will be offered contracts by the Defense Ministry. After the deal was reached Saturday, Prigozhin ordered his troops to halt their march on Moscow and retreat to field camps in Ukraine, where they have been fighting alongside Russian troops. (AP Photo)

أين زعيم مرتزقة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين؟ 06.07.2023

يلف الغموض مكان ومصير قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تأكيد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو أنه لا يزال في روسيا. لوكاشنكو نفسه كان قد أعلن قبل فترة أن بريغوجين وصل إلى بلاده، فيما ينفي الكرملين ينفي علمه بمكان وجوده.