تحطم طائرة تقل قائد "فاغنر"... ما مصير بريغوجين؟

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تحطم طائرة ركّاب خاصّة أثناء رحلة داخلية قرب موسكو، وأنباء عن وجود قائد مجموعة "فاغنر" يفغني بريغوجين على متنها. فما ملابسات هذا الحادث؟ وما تداعياته في حال تأكد مصرع بريغوجين؟
بعد ساعات من التضارب حول مصيره، أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل يفغيني بريغوجين. بدورها أكدت هيئة الطيران الروسية أنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل كل ركابها.
سمح النزاع في أوكرانيا لقائد فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. بيد أنّ الملياردير الحليق الرأس تحول من "طباخ بوتين" إلى عدو للرئيس الروسي منذ أن قاد تمرّداً فاشلاً في يونيو الماضي. فماذا نعرف عن بريغوجين؟
انقلاب النيجر يثير مخاوف كبيرة من خلق نظام عسكري مرتبط بروسيا في منطقة الساحل. مصالح موسكو كبيرة للغاية خصوصا تنحية فرنسا وأمريكا. لكن هل هناك أدلة على تدخلها؟
يلف الغموض مكان ومصير قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تأكيد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو أنه لا يزال في روسيا. لوكاشنكو نفسه كان قد أعلن قبل فترة أن بريغوجين وصل إلى بلاده، فيما ينفي الكرملين ينفي علمه بمكان وجوده.
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