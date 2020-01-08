 تحطم طائرة أوكرانية تحمل 170 شخصاً على الأقل في إيران | أخبار | DW | 08.01.2020

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أخبار

تحطم طائرة أوكرانية تحمل 170 شخصاً على الأقل في إيران

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران في طريقها إلى مطار كييف. الحادث الذي جاء بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ تجاه قاعدتين في العراق، أسفر عن مقتل كل من كان على متنها.

أعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من نفس طراز الطائرة المنكوبة.

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طائرة أوكرانية على متنها ما لا يقل عن 170 شخصا تحطمت اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير2020) بسبب "مشاكل فنية"بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

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كل المؤشرات تشير إلى أن الطائرة العسكرية التي سقطت في غرب ألمانيا هي مقاتلة أمريكية من طراز إف 16. وفيما أعلنت شرطة المدينة أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ونقله للمستشفى إلا أنها لم تقدم معلومات حول أسباب تحطمها. (08.10.2019)

وقال رضا جعفر زادة، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، للتلفزيون الحكومي إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.

فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

ويأتي الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باتجاه قاعدتين في العراق حيث يتمركز جنود أميركيون.

وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل (لايمكن التأكد من صحتها) احتراق الطائرة في الجو وسقوطها.

ع.خ/ (رويترز)

 

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