تحطم طائرة أوكرانية تحمل 170 شخصاً على الأقل في إيران

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طائرة أوكرانية على متنها ما لا يقل عن 170 شخصا تحطمت اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير2020) بسبب "مشاكل فنية"بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

وقال رضا جعفر زادة، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، للتلفزيون الحكومي إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.

فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

ويأتي الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باتجاه قاعدتين في العراق حيث يتمركز جنود أميركيون.

وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل (لايمكن التأكد من صحتها) احتراق الطائرة في الجو وسقوطها.

ع.خ/ (رويترز)