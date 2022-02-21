 تحضيرا لمؤتمر دبي.. انطلاق حوار بيترسبرغ لحماية المناخ ببرلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.05.2023

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تحضيرا لمؤتمر دبي.. انطلاق حوار بيترسبرغ لحماية المناخ ببرلين

بدأت فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ في برلين بحضور ممثلين من أربعين دولة. وفي كل عام منذ عام 2010 يجمع حوار بيترسبرغ بشأن المناخ مجموعة مختارة من البلدان للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في نهاية العام.

أرشيف: وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك

انطلاق فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ في برلين تحت رئاسة وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بحضور ممثلين من40 دولة

تشارك عشرات الدول في حوار بيترسبرغ للمناخ فيبرلين، والذي بدأت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء (الثاني من مايو/ أيار 2023)، بحضور ممثلين من 40 دولة، بحسب بيانات الحكومة الألمانية. وسيستمر الحوار يومين تحت رعاية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

مختارات

في "حوار بيترسبيرغ للمناخ" ببرلين، أكد المستشار الألماني شولتس أن العودة إلى مصادر الطاقة غير المتجددة بسبب التحديات العالمية يجب ألا تكون على حساب الأهداف المناخية، ووافقه في ذلك السيسي الذي دعا لدعم أفريقيا.

حُكم على ناشطة مناخية ألصقت نفسها بالغراء بلوحة شهيرة في متحف للفنون في برلين العام الماضي بالسجن لمدة أربعة أشهر دون إمكانية إطلاق سراحها بشكل مشروط.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة تحية عبر الفيديو. وفي كل عام منذ عام 2010 يجمع حوار بيترسبرغ بشأن المناخ مجموعة مختارة من البلدان للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في نهاية العام.

وتم تسمية الحوار على اسم مكان انعقاد المؤتمر الأول في بون، على الرغم من أن الحدث يقام الآن في برلين. وسيعقد مؤتمر المناخ العالمي المقبل لمدة أسبوعين اعتبارا من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في دبي. والإمارات من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان، إن الحكومة الألمانية ترى أنه يجب أن يصبح المؤتمر "نقطة مسار محورية لقيادة العالم نحو هدف 1.5 درجة". ومع ذلك يعتبر هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مقارنة بأوقات ما قبل عصر الصناعة هدفا غير واقعي بشكل متزايد في ضوء جهود حماية المناخ الراهنة.

وأشار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أنه من المحتمل أن يتم تجاوز الهدف لسنوات عديدة قبل أن ينخفض متوسط درجة الحرارة العالمية مرة أخرى - وذلك فقط إذا نفذت البلدان تدابير أكثر صرامة لحماية المناخ.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)

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