 تحسين بك: هل يكون آخر أمير للإيزيديين؟ | سياسة واقتصاد | DW | 30.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

تحسين بك: هل يكون آخر أمير للإيزيديين؟

كان تحسين بك زعيم شعب مضطهد يعاني من الشتات في مختلف أنحاء العالم. أمير الإيزيديين توفي في منفاه بمدينة هانوفر الألمانية، ويُتوقع دفنه نهاية هذا الأسبوع في شمال العراق.

Syrien Tahsin Said Ali Beg (Imago/ZUMA Press/J. Penjwen)

عندما حلت ساعات مظلمة بشعبه، كان تحسين بك قد أمضى  70 عاما كزعيم للإيزيديين. في عام 2014 اغتصب تنظيم "داعش" الإرهابي وقتل آلاف الإيزيديين في شمال العراق. وانطلاقا من المنفى، لاسيما من ألمانيا حاول تحسين بك كزعيم سياسي مساعدة شعبه. ووجه نداءات إلى المجتمع الدولي، وطالب بوحدات حماية. لكن حتى تحسين لم يتمكن من وقف الكارثة.

"ليس هناك حدث نال منه كالقتل الجماعي الذي نفذه التنظيم الإرهابي ضد الإيزيديين في أغسطس/ آب 2014 بمنطقة سنجار" ، كما يذكر المجلس المركزي للإيزديين في ألمانيا بمناسبة وفاة تحسين بك بعد مرض طويل في مستشفى في الـ 85 من عمره بمدينة هانوفر. وحتى نهاية أيامه عمل على تمكين الإيزديين الفارين من العودة إلى وطنهم. وهذا الهدف "واصله بطاقة كبيرة، إلا أن النجاح لم يحالفه"، كما كتب المجلس المركزي.

وقد كتبت الناشطة الحقوقية الإيزيدية نادية مراد عبر تويتر أن تحسين "زعيم حكيم بإيمان صلب بالسلام". وعانت مراد نفسها من قهر "داعش"، وتسلمت الشهر الماضي من أجل نضالها ضد العنف الجنسي جائزة نوبل للسلام.

Irak Mossul Jesiden Flüchtlinge Frauen (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

آلاف الإيزيديين هربوا في 2014 من "داعش" في الموصل

انبعاث جديد عوض الجحيم

وُلد تحسين بك في عام 1933 في شمال العراق، وعندما توفي والده سعيد بك في 1944 أصبح في الحادية عشرة من عمره خلفا له، أي أمير الإيزيديين الذي وجب عليه تمثيل الأقلية المتحدثة بالكردية في قضايا كبرى وضمان بقاءها، لأنها عانت عبر العصور من الاضطهاد والتهجير.

وديانة هذه الأقلية قريبة من الإسلام واليهودية والمسيحية، ولا تعرف الجن ولا الجحيم. وليس لهم كتاب مقدس، ويؤمن الإيزيديون عبر التواتر الشفوي بانتقال الأرواح والانبعاث.

الشعور بالعجز بسبب الإبادة الجماعية

" تحسين بك انضم منذ السبعينات إلى الأكراد البشمركة ضد صدام حسين"، يقول خبير شؤون الشرق يان إلهان كزيلهان الذي ينتمي أيضا إلى المجموعة الإيزيدية في ألمانيا. ويضيف كزيلهان بأنه "أجبر على الهرب إلى إيران، وكان هدفا لاعتداء ثم انتقل إلى بريطانيا". وعاش تحسين بك مؤخرا غالب الوقت في ألمانيا. ويقول كزيلهان بأنه بسبب الإبادة الجماعية انطلاقا من 2014 بات تحسين " بدون حيلة ولا قوة". ولم يكن بسبب المرض قادرا على قيادة شعبه. وقد يكون هو آخر أمير للإيزيديين، لأن خلفه وبسبب الإبادة الجماعية سيواجه صعوبات في جمع شمل هذا الشعب من جديد ومنحه آفاقا، لينتهي عهد بكامله.

Vatikan Papast Franziskus mit Tahsin Said Ali Beg (picture-alliance/AP Photo//L'Osservatore Romano)

تحسين بك مع بابا الفاتيكان وبابا شيخ في الخلف

هل الخلف سيأتي بإصلاحات؟

جزء كبير من الإيزيديين يعيش في ظروف تقليدية، والمجموعة مضطرة لمواجهة تحديات العولمة، وهذا يطال بعض تقاليد الإيزيديين التي تؤدي بهم إلى العزلة الاجتماعية، وبالتالي وجب على الأمير الجديد إصلاح بعض القواعد المتبعة وهذا كله يُعتبر تحديا كبيرا.

وتفيد تقارير إعلامية أن تحسين بك عين ابنه حاتم لتولي منصبه، وسيجتمع "المجلس الأعلى للإيزيديين" في الأيام المقبلة لتعيين أمير جديد. وإلى جانب الزعيم السياسي يوجد الزعيم الديني "بابا شيخ" الذي سيحضر مراسم دفن تحسين بك التي سيتوافد أيضا لحضورها حسب التوقعات الآلاف من الإيزديين.

 

بيتر هيله/ م.أ.م

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


 

مختارات

ناجية من داعش: أحاول دائما أخذ الطريق الأقرب إلى الحياة

قصص كثيرة توالت عن الأسيرات الإيزيديات بقبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. وقصص تروي مأساة التعامل معهن كـ"سبايا" من قبل عناصر هذا التنظيم. ولا تنتهي القصص بتحريرهن، فمنهن من يعشن حبيسات الماضي ومنهن من يصنعن حياة جديدة. (25.12.2018)  

إرهاب داعش.. خطر يطارد اللاجئين الإيزيديين في اليونان

بعد فررارهم من إرهاب داعش في وطنهم، واجه العديد من اللاجئين الإيزيديين وغيرهم من الأقليات في مخيمات اللجوء اليونانية عنف المتطرفين مجددا. DW زارت مخيم اللاجئين في مدينة مالاكاسا اليونانية وتحدثت مع الأشخاص المتضررين. (07.11.2018)  

هربت حين رأت "مغتصبها الداعشي".. فتاة إيزيدية تعود لألمانيا

صدمتها رؤية مغتصبها في ألمانيا بهوية لاجئ، فهربت عائدة إلى موطنها في شمال العراق، لكن الشابة الإيزيدية عادت إلى ألمانيا وتتابع التحقيقات الجنائية الخاصة بكشف الداعشي المفترض الذي اشتراها بالمال واغتصبها لأشهر طويلة. (30.10.2018)  

محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

تسكن الأقلية الإيزيدية بالعراق وسوريا، ولعدة قرون تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية. أكبرها كان عام 2014، حين هاجمت "الدولة الإسلامية" القرى الإيزيدية في العراق، وارتكبت مجازر وُصفت بأنها "إبادة جماعية". (21.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Bildergalerie Von Bagdad nach München

اللاجئون العراقيون والعودة الطوعية.. هل تنجح ألمانيا في الإقناع؟ 19.12.2018

ترغب ألمانيا بإعادة الآلاف من اللاجئين العراقيين الى بلادهم، لذلك تعلن عن تحفيزات كبيرة للراغبين في العودة، وعن خطط مشتركة مع الحكومة العراقية لخلق ظروف أفضل لهم، لكن ما مدى سهولة إقناعهم بالعودة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  