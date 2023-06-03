تحريك سفينة عالقة في قناة السويس - تنقل نفطا روسيا إلى الصين

أعلن رئيس هئية قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم (الأحد الرابع من يونيو/ حزيران 2023)، انتظام حركة الملاحة في القناة بالاتجاهين، مشيرا إلى "التعامل باحترافية مع عطل مفاجئ لناقلة البترول" "SEAVIGOUR" التي تعطلت ماكيناتها وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

وكان ربيع قد صرح، بأنه تم الدفع بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول العالقة، وقال في منشور أورده على حساب هيئة قناة السويس بموقع "تويتر" اليوم، إنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بثلاث قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طنا، والقاطرة "بورسعيد 2 "، والقاطرة "بورسعيد 3".

وكان ربيع قد وجه رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكيلومتر 17 ترقيم قناة، لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبرى مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة. وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)