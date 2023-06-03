 تحريك سفينة عالقة في قناة السويس - تنقل نفطا روسيا إلى الصين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.06.2023

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أخبار

تحريك سفينة عالقة في قناة السويس - تنقل نفطا روسيا إلى الصين

أكدت هيئة قناة السويس المصرية انتظام حركة الملاحة في القناة بالاتجاهين بعد أن دفعت بثلاث زوارق قطر لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة، وتم سحب الناقلة التي كانت في طريقها من روسيا إلى الصين.

أرشيف: سفينة نقل مصرية في قناة السويس (25 مايو 2023)

أرشيف: سفينة نقل مصرية في قناة السويس (25 مايو 2023)

 أعلن رئيس هئية قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم (الأحد الرابع من يونيو/ حزيران 2023)، انتظام حركة الملاحة في القناة بالاتجاهين، مشيرا إلى "التعامل باحترافية مع عطل مفاجئ لناقلة البترول" "SEAVIGOUR" التي تعطلت ماكيناتها وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها  القادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

وكان ربيع قد صرح، بأنه تم الدفع بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول العالقة، وقال في منشور أورده على حساب هيئة قناة السويس  بموقع "تويتر" اليوم،  إنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12  ترقيم قناة، تم  الدفع على الفور بثلاث قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طنا، والقاطرة "بورسعيد 2  "، والقاطرة "بورسعيد 3".

وكان ربيع قد وجه رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكيلومتر 17 ترقيم  قناة، لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبرى مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة. وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ  المحتملة.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)

  • Ägypten | Suezkanal | Ever Given ist freigelegt

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    أعلنت هيئة قناة السويس المصرية استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع. وتم تعديل وضع السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن فجر الاثنين بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

  • Ägypten Containerschiff Transport Suezkanal Ever Given

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    وكانت الشركة المالكة للسفينة قد أعلنت السفينة التي جمحت لستة أيام، قد "استدارت" بزاوية 30 درجة نحو القناة بعد مناورات الشد لتعويم السفينة العملاقة. بدوره قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة ومن بينها عشرات من سفن الحاويات وسفن البضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.

  • Ägypten Containerschiff blockiert Suezkanal Ever Given

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    وحتى مع عودة الحركة في القناة فإن الاضطرابات في حركة نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما تمتد لأشهر"، كما قالت مجموعة ميرسك للشحن، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، في بيان استشاري لها.

  • ناقلة الحاويات العملاقة إم في إيفر غيفن

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    فجر الثلاثاء 24 مارس/ آذار جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" لتسد قناة السويس في مصر بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.

  • Ägypten Eröffnung Erweiterung Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

  • Ägypten Schifffahrt im Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.

  • Ägypten | Containerschiff blockiert Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.

  • Ägypten Schifffahrt im Suezkanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!

  • Ägypten Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Suez Kanal

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.

  • Eroeffnung des Suezkanals

    بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"

    يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س


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مصدر رسمي: قناة السويس تسجل أعلى عائدات شهرية في تاريخها

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل/ نيسان الماضي، في الوقت الذي تتعافى فيه حركة الملاحة من تأثيرات الجائحة.

في ذكرى جنوح سفينة بقناة السويس..سفينة لنفس الشركة تعلق بأمريكا

أفادت قوات خفر السواحل الأمريكية بأن سفينة حاويات عالقة في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور، ويأتي ذلك بعد قرابة عام من إغلاق سفينة تشغلها نفس الشركة، لقناة السويس مما تسبب في آثار مضاعفة على التجارة العالمية.

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