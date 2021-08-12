 تحريض وعنصرية.. اللاجئون السوريون كحطب لانتخابات تركيا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.05.2022

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سياسة واقتصاد

تحريض وعنصرية.. اللاجئون السوريون كحطب لانتخابات تركيا!

تشهد تركيا صيف عام 2023 الانتخابات الرئاسية. موعد يبدو بعيدا نسبيا، لكن عددا من السياسيين الأتراك يستغلون من الآن ملف اللاجئين السوريين معتمدين على تنامي شعور عام مناوئ لهم. وحتى الرئيس أردوغان قدم مشروعا بهذا الخصوص.

محلات سورية في إسطنبول

محلات سورية في إسطنبول

وجد اللاجئون السورين أنفسهم في قلب نقاشات الانتخابات في تركيا. فبين تصريحات الرئيسرجب طيب أردوغان وتصريحات المعارضة وجلّ الأحزاب السياسية، يظهر موضوع اللاجئين السوريين محددا كبيرا في توجهات الناخبين، في بلد شهد مؤخرا عدة تحديات اقتصادية، ساهمت في ارتفاع حدة الخطاب اليميني المناوئ للاجئين.

وحاول الرئيس التركي مؤخراً طمأنة اللاجئين السوريين، متحدثا عن أنه لن يرسلهم أبداً إلى بلادهم بالقوة. وتبنى أردوغان خطابا منفتحا تجاه اللاجئين في بداية الحرب السورية، خصوصاً أن تركيا كانت من الأطراف الفاعلة فيها، وهي على علاقة متوترة للغاية مع النظام السوري، كما دخلت في مواجهات مع وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، فضلاً عن دعمها لتنظيمات مسلحة إسلامية.

ويوجد في تركيا ما يزيد عن 3.6 مليون لاجئ سوري، ما يجعلها أكثر بلدان العالم استقبالا لهم، ولوحدها تحتضن أكثر من نصف اللاجئين السوريين الذين فرّوا خارج بلدهم، والمقدر عددهم بـ5.6 مليون. ويستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ بمن فيهم من كانوا يعيشون فيه (لبنان) قبل الحرب في بلدهم، ويأتي الأردن في المركز الثالث بعدد مسجلين لدى المفوضية بـ 670 ألفا.

تحريض بحق اللاجئين

من أكثر الشخصيات السياسية التركية التي تركز على موضوع اللاجئين، أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر، وهو حزب قومي متطرف أُسس عام 2021 فقط. لا يفوّت أوزداغ أيّ مناسبة للهجوم على اللاجئين السوريين، مغذيا حملات عنصرية ضدهم.

ووصف السياسي اليميني المتطرف ذات مرة تركيا بأنها "بلد احتله اللاجئون"، ولا يقتصر في الترويج لخطاباته على كتاباته في موقع تويتر أو خطاباته أو لقاءاته مع وسائل الإعلام، بل يخرج إلى المدن التركية ليصوّر اللاجئين السوريين ويدعوهم بشكل واضح إلى العودة إلى بلدهم.

أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر

لا يفوّت أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر، أيّ فرصة للهجوم على السوريين

ووصل تحريض هذا السياسي إلى تمويله لفيلم قصير تحريضي خطير ضد اللاجئين تحت عنوان "الغزو الصامت". وردت السلطات التركية بإعلانها رفع شكوى ضد أوزداغ بسبب المعلومات الخاطئة الواردة في الفيلم الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل، وتتخلص فكرته في تخيل سيناريو تركيا عام 2034 وكيف "سيتم تدمير مدن كإسطنبول واستيلاء السوريين عليها".

مختارات

في أوائل فبراير توفي 19 مهاجراً على الحدود اليونانية التركية نتيجة تجمدهم بسبب البرد والثلوج. ومنذ الإعلان عن هذه المأساة تتبادل أثنيا وأنقرة التهم وتحميل الطرف الآخر مسؤوليتها. لكن حقيقة ما جرى على الحدود لم تتضح للآن.

منذ سنوات تنهج تركيا سياسة " الباب المفتوح" تجاه اللاجئين السوريين وتسمح لهم بدخول البلاد. لكن هذه السياسية بدأت تشهد رفضاً ملحوظاً من قبل الأتراك ولذلك أسباب. فهل يعيد الرئيس التركي أردوغان اللاجئين السوريين إلى بلدهم؟

مازالت تبعات "استفزازات الموز" تتواصل في تركيا، إذ أحالت السلطات أكثر من 45 سورياً إلى مراكز الترحيل بسبب منشورات اعتبرتها "استفزازية" بحق الشعب التركي.

يتعرض حوالي أربعة ملايين لاجئ في تركيا بشكل متزايد للمعاداة. هذا ما أظهرته مؤخراً الأحداث في العاصمة أنقرة، عندما وقع شجار بين لاجئين سوريين ومواطنين أتراك. ويحذر الخبراء من أن مزيداً من هذه الاضطرابات متوقعة.

تعتزم تركيا توسيع برنامجها الخاص بمساعدة السوريين على العودة إلى وطنهم، في ظل وجود مشاعر أكثر عدائية تجاه اللاجئين في البلاد. وأعلن الرئيس التركي أردوغان أن بلاده "تستعد لعودة مليون" لاجئ سوري على أساس طوعي.

ليس هذا الحزب اليميني الوحيد الذي يتبنى هذا الخطاب، فحزب الشعب الجمهوري، أحد أقدم الأحزاب التركية، يعد ناخبيه بإعادة اللاجئين السوريين في ظرف عامين، وذلك عبر الصلح مع نظام الأسد وإعادة افتتاح السفارة السورية في أنقرة.

ليس هذا فحسب، بل وصل الأمر بأحد أعضائه، وهورئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، بالدعوة إلى رفع فواتير المياه الخاصة بالسوريين وتدوير النفايات وكذلك منعهم من الزواج، بل قدم مشروعا في هذا الإطار قبل رفضه من أعضاء آخرين في البلدية.

وتوضح الإجراءات المتخذة في تركيا بحق اللاجئين السوريين نجاح أحزاب المعارضة في دفع السلطات إلى تشديد قبضتها على الملف، فقد أوقفت مؤخراً الموافقات على طلبات اللجوء الموجهة إلى مدينة إسطنبول، كما وضعت مشروعا يمنع السوريين من تقديم طلبات للإقامة في 16 ولاية تركية و800 حيا في 52 ولاية، وذلك لأجل منع تركز اللاجئين في أمكنة معينة.

وتشير تقارير إلى تعامل صارم تركي مع السوريين المخالفين لقوانين الإقامة، بشكل يصل إلى الترحيل إلى سوريا في حال مخالفات بسيطة، وفي أخف الأحوال الترحيل إلى الولايات التي سُجلوا فيها لأول مرة في حالة خروجهم منها، كما ذكرت تقارير أن السلطات منعت عودة السوريين الذين زاور بلدهم خلال عطلة العيد.

أردوغان ومشروع العودة الطوعية 

لكن أردوغان بدوره لا يعارض بشكل مطلق مغادرة السوريين، وصرّح بداية هذا الشهر، أن أنقرة تعدّ مشروعا جديدا بتنسيق مع منظمات غير حكومية، سيتيح عودة طوعية لما يصل إلى مليون لاجئ سوري. ويركز الرئيس التركي على فكرة العودة الطوعية لتأكيد أن السلطات التركية لن تنهج عملية طرد للسوريين المقيمين على أراضيها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هل بدأ أردوغان تغيير سياسته الخاصة باللاجئين خوفا من خسارة الانتخابات المقبلة؟

ويعول حزب العدالة والتنمية على المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية في الشمال السوري لإعادة اللاجئين. وأكد أردوغان وجود خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في هذه المناطق، وأكد أن التمويل ستتولاه مؤسسات تركية ودولية.

وتستفيد تركيا من دعم مالي كبير من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين في ظل اتفاق بين الجانبين، تساهم من خلاله أنقرة بتقليل تدفق اللاجئين على الحدود الأوروبية. وقد يكون للأموال الأوروبية نصيب في المشروع الجديد الذي أعلنه أردوغان، إلى جانب دول خليجية خصوصا في ظلّ تحسن العلاقة بين تركيا وهذه الدول في الأشهر الأخيرة.

ورغم فوزه إجمالا في العديد من البلديات على الصعيد الوطني، خسر العدالة والتنمية عام 2019 عدة مدن في الانتخابات البلدية، أهمها بلديتا إسطنبول وأنقرة. وأرجع مراقبون التراجع إلى أسباب منها استغلال الأحزاب المعارضة لملف اللاجئين السوريين، ومحاولتهم ربط المشاكل الاقتصادية للبلد باللاجئين، وادعاء أن أنقرة هي من تتحمل لوحدها مصاريف لجوء السوريين، مقابل تجاهل مبالغ الدعم الكبيرة المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

استغلال مناخ مناوئ للاجئين

تجاوز التحريض ضد اللاجئين الحياة السياسية ليصل إلى الحياة العامة. ووثقت الكاميرات في أنقرة عام 2021 أعمال شغب وهجوم على الكثير من المحلات التجارية التي يديرها سوريون ورمي المنازل التي يقطنونها بالحجارة، على خلفية شجار بين مجموعتين سورية وتركية أدى إلى مقتل شاب تركي طعنا.

وشرعت أنقرة في إجراءات ترحيل 45 سوريا بعد مشاركتهم في "منشورات استفزازية"، وذلك بنشر صور لهم يأكلون الموز، تفاعلا مع مقطع فيديو منتشر لشخصيين تركيين انتقدا استمتاع طالبة سورية بالحياة في إسطنبول وأكلها الموز "بينما يعاني الأتراك لتغطية نفقاتهم".

وبين استطلاع أجرته جامعة "قادر هاس" التركية، أن نسبة الرافضين لوجود اللاجئين السوريين في البلد تصل إلى 67 بالمئة عام 2019، في ارتفاع بـ10 بالمئة عن نسبة استطلاع مشابه عام 2016.

وحتى الكتلة الناخبة لحزب العدالة والتنمية لم تعد ترحب كثيرا باللاجئين السوريين، وأكدت نسبة 46.6 بالمئة منهم أن على السوريين العودة إلى بلادهم، في استطلاع رأي أجرته مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية التركية.

ع.ا/ أ.ح

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


 

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