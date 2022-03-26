"تحرير دونباس" هدف بوتين الجديد

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مع تعثر تقدم القوات الروسية على الأرض في أوكرانيا، موسكو تعلن تغيير استراتيجيتها العسكرية وتركيز عمليتها على دونباس. ويعد انتصار بوتين في دونباس بحسب محللين لربما المخرج الذي قد يحفظ له ماء وجهه ويجعله يبدو منتصرا.
يخطط زعيم منطقة لوهانسك الانفصالية للانضمام إلى روسيا بشكل رسمي عبرإجراء استفتاء، لكن كييف ترى أنها استفتاءات وهمية ستزيد من عزلة موسكو العالمية. فكيف ردت روسيا على هذه الخطوة من الانفصاليين؟
شكك البنتاغون في إعلان روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا كما رصدت المخابرات العسكرية البريطانية استمرار القصف في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن "خوف" مستشاري بوتين من إخباره بحقيقة الوضع.
خيبة كبيرة طغت على تصريحات المسؤولين الغربيين في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد أن غيرت روسيا المعادلة على أرض أوكرانيا رغم تصريحاتها المتكررة باستعدادها مواصلة الحوار. وبادين يستعد لإطلاق أولى العقوبات.
تحاصر القوات الروسية مدينة ماريوبول منذ أيام والوضع الإنساني فيها كارثي، فيما انقطع الاتصال بينها وبين بقية أنحاء أوكرانيا. فلماذا يريد بوتين السيطرة على المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا؟ وما مدى أهيمتها الاستراتيجية؟
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