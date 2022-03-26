 ″تحرير دونباس″ هدف بوتين الجديد | DW الأخبار | DW | 01.04.2022

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DW الأخبار

"تحرير دونباس" هدف بوتين الجديد

مع تعثر تقدم القوات الروسية على الأرض في أوكرانيا، موسكو تعلن تغيير استراتيجيتها العسكرية وتركيز عمليتها على دونباس. ويعد انتصار بوتين في دونباس بحسب محللين لربما المخرج الذي قد يحفظ له ماء وجهه ويجعله يبدو منتصرا.

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