تحرك رسمي مرتقب لترامب ضد مواقع التواصل الاجتماعي

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس (28 مايو/ أيار)، توقيع أمرٍ تنفيذي يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنت عنه في تصريح مقتضب مساء الأربعاء المتحدّثة باسم البيت الأبيض وأكده مسؤولون آخرون لوسائل الإعلام الأمريكية.

ويأتي ذلك عقب تهديدات أطلقها ترامب بإغلاق مواقع إلكترونية اتهمها بإسكات الأصوات المحافظة.

ونشب نزاع بين ترامب ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب إقدام موقع تويتر للمرة الأولى، على تصنيف اثنتين من تغريدات الرئيس بأنه "لا أساس لهما من الصحة". ويتعلق الأمر بتغريدتين قال فيهما ترامب وبدون تقديم أي أدلة، إن التصويت عبر البريد سيؤدي بالضرورة إلى احتيال وإلى "انتخابات مزورة" في الاستحقاق الانتخابي المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر.

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ووضع موقع تويتر المتهم في أغلب الأحيان بالتساهل في التعامل مع التصريحات التي يدلي بها القادة، العلامة الزرقاء على التغريدتين، مضيفا "تحققوا من الوقائع" إليها. ويكفي النقر على هذه العبارة لتقود المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأميركية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أنّ ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية).

وعللّ المتحدث باسم الموقع لفرانس برس، هذه الخطوة معتبراً أن "هاتين التغريدتين تحويان معلومات قد تكون كاذبة حول عملية التصويت وتمت الإشارة إليهما لتقديم معلومات إضافية حول التصويت بالمراسلة".

في المقابل، تركت شركة فيسبوك منشور ترامب بخصوص الاقتراع بالبريد دون مساس.

توتير المتهم عادة بدعم ترامب

وفي حقيقة الأمر قاوم موقع المدونات القصيرة لفترة طويلة دعوات إلى فرض رقابة على الرئيس الأميركي بشأن رسائل مخالفة للحقيقة وخرقه شبه اليومي لقواعد المنصة، عبر آلاف التغريدات التي تحوي إهانات شخصية ومعلومات غير دقيقة عن مسائل عامة وعلى صلة بخصومه السياسيين.

ويبدو أن صفعة تويتر هذه أثارت غضب ترامب الذي يتابعه ثمانون مليون مستخدم على هذا الموقع، الذي ردّ قائلا: "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين. سنقوم بإخضاعها للوائح تنظيمية شديدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل".

وقال "لا يمكننا السماح بترسيخ استخدام بطاقات الاقتراع بالبريد على نطاق واسع في بلدنا. سيكون أمراً يتيح للجميع الغش والتزوير وسرقة بطاقات الاقتراع". وتابع "من يخدع أكثر هو من يفوز"، داعياً "وسائل التواصل الاجتماعي الى أن تنظف نفسها الآن".

كما اتهم ترامب أيضا منصات التواصل الاجتماعي بالتدخل في الانتخابات الأخيرة، قائلا: "رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016".

بيد أن تويتر لم يتحرك ضد الرسائل التالية لترامب والتي نقل فيها نظرية مؤامرة مثيرة للقلق.

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا



على صعيد آخر، أيدت هيئة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن أمس الأربعاء رفض دعوى رفعتها مجموعة محافظة وشخصية يمينية على يوتيوب ضد غوغل وفيسبوك وتويتر وأبل تتهمها بالتآمر لقمع آراء المحافظين السياسية.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أمس الأربعاء إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل حكومة يعتريها القلق من فكرة الرقابة. وقال زوكربرغ "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب".

وعرضت فوكس نيوز مقطعا قصيرا للمقابلة على أن تقوم بإذاعتها كاملة الخميس المقبل.

و.ب/ ع.خ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)