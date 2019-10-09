 تحرك أوروبي لفرض حظر تصدير أسلحة إلى أنقرة | أخبار | DW | 11.10.2019

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أخبار

تحرك أوروبي لفرض حظر تصدير أسلحة إلى أنقرة

بعد مناشدتها تركيا لوقف عملياتها العسكرية في شمال سوريا، تتحرك بعض الدول الأوروبية صوب فرض عقوبات على أنقرة، بينها منع تصدير أسلحة إليها، حسب مقترح سويدي من المرتقب تقديمه لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد.

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Ceylanpinar, Türkei (Reuters/M. Sezer)

تسعى السويد لدعم فرض حظر أسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد تركيا، في اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل، وسط العملية العسكرية التركية الجارية في شمال شرق سوريا. وبعد اجتماع اليوم الجمعة (11 تشرين أول/أكتوبر) مع لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان السويدي، ذكرت وزيرة الخارجية آنا ليند أنها " تشعر بالسرور من أن لجنة أوروبية تدعم بالإجماع خطوة لفرض حظر أسلحة". 

وقالت ليند للإذاعة السويدية إن السويد سوف تقترح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في اتخاذ "تدابير تقييدية". وهذا يمكن أن يشمل "عقوبات اقتصادية أو عقوبات ضد أفراد". ولن تقترح السويد تلك التدابير مباشرة في اجتماع يوم الاثنين ولكن سوف تطلب من الاتحاد الأوروبي النظر فيها إذا ما تدهور الوضع. وقالت ليند إن أعضاء لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان السويدي قالوا إن مناقشات مماثلة جارية في دول أخرى أعضاء. وأضافت وزيرة الخارجية أن السويد لم تصدر تصاريح تصدير لمعدات قتال عسكرية لتركيا في 2018 أو 2018.

مختارات

عمليةٌ عسكريةٌ تركية في مناطق سيطرة الأكراد بسوريا من شأنها أن تفتح الباب أمام اضطرابات وتشريد ومعارك ضارية، إذ يُحذر الأكراد من تطهير عرقي وحربٍ ضروس. (11.10.2019)

هاجم نائب وزير الخارجية السوري قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها أكراد وتدعمها واشنطن قائلا إنها خانت بلادها واتهمها بتبني أجندة انفصالية منحت تركيا ذريعة لانتهاك سيادة البلاد، وأكد رفض دمشق الحوار معهم. (10.10.2019)

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الهولندية الجمعة أن هولندا علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر الهجوم الذي بدأته تركيا الأربعاء في شمال شرق سوريا. وقالت الخارجية لفرانس برس "قررت هولندا تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطور الوضع". ودعت الحكومة الهولندية "الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى القيام بالأمر نفسه".

في غضون ذاك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة إن وزير الدفاع مارك إسبر أبلغ نظيره التركي بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا "قبل أن يتعذر إصلاحه"، محذرا من أن التوغل التركي يحمل مخاطر عواقب وخيمة على أنقرة.

وذكر بيان للبنتاغون أن إسبر قال لنظيره التركي خلوصي أكار "على الرغم من أن الوزير أكد على تقديرنا لعلاقتنا الثنائية الاستراتيجية، إلا أن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة"، مضيفا أن تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأمريكيين في سوريا.

لكن الوزير الأمريكي اسبر عاد ليؤكد أن الأتراك لم يظهروا أي مؤشر على استعدادهم لوقف الهجوم. وأضاف في مؤتمر صحافي في واشنطن "ليس لدي أي مؤشر على أنهم يرغبون في التوقف"، موضحا أنه يستند في ذلك الى فحوى مكالمة هاتفية الخميس مع نظيره التركي خلوصي أكار. من جهته، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلاي "لا نرى أي مؤشر أو تمهيد لوقف تدخلهم العسكري".

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انتقادات شديدية لتركيا بسبب هجومها العسكري في سوريا

وأكد إسبر اليوم الجمعة إن واشنطن "تعارض بشدة" الاجتياح العسكري التركي لشمال سوريا، لكنها لن تضع الجنود الأمريكيين في قلب "صراع طويل الأمد" بين أنقرة والأكراد. وذكر إسبر للصحفيين أنه "لكي نكون واضحين، نحن لا نتخلى عن شركائنا من القوات الكردية"، مضيفا أن القوات الأمريكية لا تزال مع الأكراد في أجزاء من سوريا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة، تعليقا على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، إن الخيار العسكري فشل تاريخيا في تحقيق أي استقرار. وفيما يتعلق بتهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للانتقال إلى أوروبا، قال كونتي اليوم: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل هذا الابتزاز " وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشار كونتي إلى أنه "بخصوص مسألة المهاجرين، دعمت أوروبا أنقرة مالياً بشكل واضح للغاية". وشدد كونتي على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا، مضيفا: "تاريخيا، الخيار العسكري فشل في تحقيق أي استقرار.. لا يمكننا قبول ذلك".

في غضون ذلك نزح مئة ألف شخص منذ بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، بحسب الأمم المتحدة.

ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

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