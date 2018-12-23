 تحركات على أكثر من صعيد.. هل اقتربت معركة منبج؟ | أخبار | DW | 25.12.2018

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أخبار

تحركات على أكثر من صعيد.. هل اقتربت معركة منبج؟

قالت تركيا إنها عازمة على العبور إلى شرق الفرات في أسرع وقت ممكن. في الأثناء تحدثت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة أنها بدأت بعملية قصف منبج استعدادا لانطلاق المعركة، فيما أرسلت دمشق تعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة.

Syrien | Free Syrian Army (FSA) auf dem Weg zur Front in Manbij (Getty Images/Anadolu Agency/H. el Homsi)

نقلت صحيفة حريت عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله اليوم الثلاثاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن تركيا عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن، في إشارة إلى تجدد عزمها شن حملة عسكرية كانت أجلتها بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها.

وقالت تركيا هذا الشهر إنها ستشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من شمال سوريا، لكن إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من المنطقة دفعها إلى تأجيل العملية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية. وأثار الدعم الأمريكي لهذه الجماعة في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" غضب أنقرة. ونقلت الصحيفة عن جاويش أوغلو قوله في إفادة لوسائل الإعلام المحلية إن تركيا تستهدف العبور إلى شرقي الفرات بأسرع وقت ممكن، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

استعدادات متواصلة

مختارات

بلغ التوتر بين تركيا والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من واشنطن إلى حد أنهم أعلنوا توقيف عملياتهم ضد "داعش" مؤقتا. اليوم بدأ الجانبان التركي والأمريكي بتسيير دوريات مشتركة في منبج، كما تحادث ترامب وأردوغان هاتفيا. (01.11.2018)

تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سجون ومخيمات لها بالآلاف من عناصر "داعش" وأهلهم، ومع تلويح تركيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد "قسد"، تهدد القيادات العسكرية الكردية بالتوقف عن قتال "داعش" وإطلاق سراح المحتجزين منهم لديها. (20.12.2018)

وفي ذات السياق، ذكرت قناة تي.آر.تي وورلد التركية الرسمية أن قوات سورية معارضة مدعومة من تركيا واصلت تعزيز خطوطها الأمامية في منطقة منبج اليوم، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه أنقرة للانسحاب الأمريكي من سوريا. وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر المعارض الموالي لأنقرة إن "المعركة عمليا بدأت وربما يتم الإعلان عن بدايتها رسميا من قبل الجيش التركي غدا الأربعاء".

وذكر القائد العسكري، الذي لم يتم تسميته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قائد الجيش التركي الثاني الذي سوف يقوم بعمليات شرق الفرات تفقد الْيَوْم القوات التركية في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

تعزيزات قرب خطوط المواجهة

وفي تطور آخر، قال متحدث باسم مجلس منبج العسكري إن قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات روسية أرسلت مزيدا من القوات صوب مدينة منبج الخاضعة لسيطرة المجلس وذلك بالتنسيق معه. وقال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري إن الجيش الروسي أعاد مركز التنسيق السوري الروسي إلى قرية العريمة إلى الغرب من مدينة منبج بعد انسحابه منها قبل فترة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع سوريا وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري فيها،  قد انتزعت منبج من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2016.

وفي يونيو/ حزيران، توصلت تركيا وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإخراج وحدات حماية الشعب من منبج، لكن تركيا اتهمت مرارا الولايات المتحدة بالمسؤولية عن التأخر في تنفيذ الاتفاق. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن جاويش أوغلو قوله أيضا إن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا أيضا على استكمال اتفاقهما بشأن منبج بالتزامن مع استكمال الانسحاب الأمريكي.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    الفرحة عمت أرجاء مدينة منبج، في حين إحتضن المدنيون قوات سوريا الديمقراطية التي دخلت المدينة الواقعة في شمال سوريا

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    رجل يحلق لحيته في الشارع، إبتهاجا بخروج قوات داعش المتشددة، وكان التنظيم قد ألزم الرجال باطلاق لحاهم، والنساء بارتداء النقاب، فارضا عقوبات قاسية على المخالفين.

  • Syrien Manbidsch Freude über Befreiung

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    إمرأة تكشف وجهها في الشارع، ودموع الفرحة على وجهها، وعم السرور المدنيين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لتحرر المدينة.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    إمرأة عجوز تدخن في الشارع ويبدو السرور على وجهها بعيدا عن الخوف من عقوبات التنظيم المتطرف

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    النساء كانت أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من سيطرة "داعش" على المدينة، حيث طبق التنظيم عليهن قوانين قاسية.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    مثلت خسارة منبج ضربة قوية لتنظيم "داعش" نظرا لأهميتها الإستراتيجية حيث كانت تعمل كطريق لنقل المقاتلين الأجانب والإمدادات من الحدود التركية. في الصورة إمرأة مقاتلة تواسي رجلا عجوزا من سكان المدينة إثر المعاناة التي واجهها السكان. ( إعداد: علاء جمعة)

  • Syrien IS Rückzug aus Manbidsch

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    وتمثل عملية منبج التي لعبت فيها القوات الخاصة الأمريكية دورا مهما على الأرض، أكثر الانتصارات طموحا تحققها قوات مدعومة من واشنطن في سوريا، منذ أن شنت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل عامين.

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

أنطلق سكان مدينة منبج السورية في الشوارع يعانقون بعضهم فرحا بخلاصهم من سيطرة تنظيم "داعش" الذي كتم على أنفاسهم وضيق عليهم عيشتهم، وفيما تخلصت النساء من النقاب الذي فرضه التنظيم عليهم، سارع الرجال لحلق لحاهم. (13.08.2016)  

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