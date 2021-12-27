 تحركات عسكرية في شمال سوريا.. تصعيد جديد؟ | مسائية DW | DW | 07.06.2022

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مسائية DW

تحركات عسكرية في شمال سوريا.. تصعيد جديد؟

تعزيزات عسكرية روسية سورية في الشمال السوري، وأنقرة تبلغ موسكو بأنها سترد على تحركات تقول إنها تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة.. ماذا يحدث في الشمال السوري؟

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تركيا تحضّر لعودة مليون لاجئ سوري إلى بلدهم على أساس طوعي 03.05.2022

تعتزم تركيا توسيع برنامجها الخاص بمساعدة السوريين على العودة إلى وطنهم، في ظل وجود مشاعر أكثر عدائية تجاه اللاجئين في البلاد. وأعلن الرئيس التركي أردوغان أن بلاده "تستعد لعودة مليون" لاجئ سوري على أساس طوعي.

A Syrian woman holds a child next to ancient Roman era ruins where they have set their tents in Sarmada district, north of Idlib city, Syria, Thursday, Nov. 25, 2021. Row upon row of tents, brick homes and other structures with water tanks on top dot the town of Sarmada near the border with Turkey, making up a series of huge informal refugee camps. Women cook, children play, men go to work, pray and discuss politics. Most of the inhabitants are displaced from various bouts of violence in Syria's 10-year conflict. (AP Photo/Francisco Seco)

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ISTANBUL, TURKEY - APRIL 10: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C-R) and President of Ukraine Volodymyr Zelensky (C-L) chair signing ceremony of agreements between two countries at High Level Strategic Council Session at Huber Mansion in Istanbul, Turkey on April 10, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

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