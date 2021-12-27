تحركات عسكرية في شمال سوريا.. تصعيد جديد؟

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تعزيزات عسكرية روسية سورية في الشمال السوري، وأنقرة تبلغ موسكو بأنها سترد على تحركات تقول إنها تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة.. ماذا يحدث في الشمال السوري؟
تعتزم تركيا توسيع برنامجها الخاص بمساعدة السوريين على العودة إلى وطنهم، في ظل وجود مشاعر أكثر عدائية تجاه اللاجئين في البلاد. وأعلن الرئيس التركي أردوغان أن بلاده "تستعد لعودة مليون" لاجئ سوري على أساس طوعي.
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
محادثات مرتقبة تجمع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية. أنقرة تجد نفسها عالقة بين البلدين: من جهة علاقاتها التاريخية والاقتصادية وثيقة مع كييف، ومن جهة أخرى علاقاتها المتشعبة واعتمادها على موسكو لا غنى عنه.
إذا ما وقع غزو روسي لأوكرانيا، فإن تركيا المجاورة سيكون لديها الكثير لتخسره. لهذا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسط في هذا الملف الشائك. فما هي فرص نجاحه؟ وهل هو وسيط محايد في الأزمة؟
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