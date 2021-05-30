تحركات دبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة لتثبيت الهدنة مع حماس

وصل صباح اليوم الأحد (30 مايو/ أيار)، وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي على رأس وفد إلى القاهرة قادماً من تل أبيب في زيارة إلى مصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى لوزير خارجية إسرائيل إلى القاهرة منذ 13 عاماً.

واقل المسؤول الإسرائيلي طائرة مباشرة من تل أبيب، ليجد كبار مسؤولي إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية وسفيرة إسرائيل لدى مصر فى استقباله بمطار القاهرة.

ويعقد أشكنازي اجتماعا مع نظيره المصري سامح شكري، لبحث التطورات الأخيرة فى الأراضي الفلسطينية وتثبيت اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية.

ومن أجل الغرض ذاته، يصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اليوم الأحد كذلك إلى الأراضي الفلسطينية، وفقاً لما أكده في تغريدة على حسابه بموقع توتير وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.

وكانت إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد توصلتا في العشرين من مايو/ أيار الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد تصعيد خلف 248 قتيلا فلسطينيا بينهم 66 طفلا. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة عربية حسب بيانات خدمة الطوارئ والإسعاف الإسرائيلية.

ومع صمود التهدئة التي بدأت قبل أسبوع بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، قامت وفود أمنية مصرية بجولات مكوكية بين تل أبيب والأراضي الفلسطينية. ونقلت وكالة رويترز في هذا الصدد عن مسؤول داخل الحركة دون أن تسميه، تأكيده بوجود "جهود أكثر نشاطاً من جانب مصر والرئيس (عبد الفتاح) السيسي. كان ذلك واضحا طوال الحرب التي دامت 11 يوماً".

وبإرساء اتفاق الهدنة، تسعى الأسرة الدولية إلى حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين يضمن حلاً مستداماً في الشرق الأوسط، مما منح لمصر دوراً دبلوماسياً بارزاً في الأسابيع الأخيرة.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)