 تحركات دبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة لتثبيت الهدنة مع حماس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.05.2021

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أخبار

تحركات دبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة لتثبيت الهدنة مع حماس

تتزامن زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة الأحد مع زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، ضمن جولات مكوكية دبلوماسية لتثبيت الهدنة بين إسرائيل وحماس والتي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو تسعة أيام.

وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي يصل إلى القاهرة الأحد (30 مايو/ أيار)، للتباحث مع الجانب المصري حول سبل تثبيت الهدنة مع حماس.

وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي يصل إلى القاهرة الأحد (30 مايو/ أيار)، للتباحث مع الجانب المصري حول سبل تثبيت الهدنة مع حماس.

وصل صباح اليوم الأحد (30 مايو/ أيار)، وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي على رأس وفد إلى القاهرة قادماً من تل أبيب في زيارة إلى مصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى لوزير خارجية إسرائيل إلى القاهرة منذ 13 عاماً.

مختارات

وسط أنباء عن اتفاق وشيك بين حزبي "يمينا" و"يش عتيد"، تبدو فترة حكم نتانياهو لرئاسة الوزراء قد بشارت على نهايتها. ومع ذلك لا تبدو الأمور محسمومة في الدراما السياسية الإسرائيلية.

في اجتماع استثنائي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إن هجمات إسرائيل في قطاع غزة قد تشكل "جرائم حرب"، إذا ثبت أنها غير متناسبة، كما وصفت صواريخ حماس "انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني".

قررت محكمة إسرائيلية تأجيل النظر في قرار إخلاء أفراد من عائلتين فلسطينيتين من بيوتهم لصالح مستوطنين إسرائيليين في القدس الشرقية، يأتي ذلك بعد أسابيع على قرار مماثل بشأن قرار إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين إٍسرائيل الفلسطينيين، وإعادة إعمار غزة، وهو الأمر الذي أكدت عليه أيضا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال مع الرئيس السيسي.

اشتعلت الأوضاع مجدداً بين إسرائيل والفلسطينيين وانطلقت حرب لكنها ليست كسابقاتها. حفل المشهد الإقليمي والدولي بمتغيرات غير مسبوقة سواء على الصعيد العسكري والعملياتي أو الإعلامي والسياسي..فهمي هويدي يحلل مشهد ما بعد الحرب.

 

واقل المسؤول الإسرائيلي طائرة مباشرة من تل أبيب، ليجد كبار مسؤولي إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية وسفيرة إسرائيل لدى مصر فى استقباله بمطار القاهرة.

ويعقد أشكنازي اجتماعا مع نظيره المصري سامح شكري، لبحث التطورات الأخيرة فى الأراضي الفلسطينية وتثبيت اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية.

ومن أجل  الغرض ذاته، يصل  رئيس المخابرات المصرية عباس كامل   اليوم الأحد كذلك إلى الأراضي الفلسطينية، وفقاً لما أكده في تغريدة على حسابه بموقع توتير وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.

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غزة: أمل في تسريع عملية إعادة الإعمار

وكانت إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد توصلتا في العشرين من مايو/ أيار الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد تصعيد خلف 248 قتيلا فلسطينيا بينهم 66 طفلا. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة عربية حسب بيانات خدمة الطوارئ والإسعاف الإسرائيلية.

ومع صمود التهدئة التي بدأت قبل أسبوع بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، قامت وفود أمنية مصرية بجولات مكوكية بين تل أبيب والأراضي الفلسطينية. ونقلت وكالة رويترز في هذا الصدد عن مسؤول داخل الحركة دون أن تسميه، تأكيده بوجود "جهود أكثر نشاطاً من جانب مصر والرئيس (عبد الفتاح) السيسي. كان ذلك واضحا طوال الحرب التي دامت 11 يوماً".

وبإرساء اتفاق الهدنة،  تسعى الأسرة الدولية إلى حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين يضمن حلاً مستداماً في الشرق الأوسط، مما منح لمصر دوراً دبلوماسياً بارزاً في الأسابيع الأخيرة.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Kombobild | Roger Waters | Bella Hadid | Gal Gadot

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    روجر واترز وبيلا حديد وغالد غادوت

    روجر واترز فنان الروك البريطاني، غالبًا ما اتُهم بمعاداة السامية بسبب دعمه الصريح لحركة المقاطعة لإسرائيل، وصف إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري". الفنانة الإسرائيلية غالد غادوت نشرت على تويتر رمزًا تعبيريًا لقلب مكسور مصحوبًا برسالة تفيد بأنها كانت تصلي من أجل "إنهاء هذا العداء الذي لا يمكن تصوره". عارضة الأزياء بيلا حديد، (والدها من أصل أصول فلسطيني) نشرت صوراً لها في تظاهرة #FreePalestine بنيويورك.

  • مارك ألبريشتون لاعب ليستر سيتي يرفع كأس الرابطة، وعن يمينه يقف حمزة تشودري وويسلي فوفانا.

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين

    بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.

  • علم الدولي الإنجليزي البرمييرليغ

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    هل يعاقب على رفع العلم؟

    وقد جرى الحديث بعدها في وسائل الإعلام عن عزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معاقبة اللاعبين على تلك الفعلة، لكن شبكة "ذا أثلتك" نفت ذلك، ذاكرة أنه لا توجد لائحة تنص على معاقبة مَنْ يحملون أعلام الدول في ملاعب كرة القدم، بحسب ما نقلت مواقع عديدة.

  • بوغبا وديالو يطوفان بعلم فلسطين بعد مباراة فولهام (18/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    بوغبا وديالو يطوفان بالعلم

    بعد انتهاء مباراة فريقهما مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع فولهام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي (الثلاثاء 18 مايو/ أيار) رفع ثنائي هجوم مانشستر يونايتد بول بوغبا وأماد ديالو تراوري علم فلسطين وطافا به أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مان يونايتد.

  • الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي (أرشيف)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    رياض محرز يتفاعل هو الآخر

    وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر موقع "توتير"، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وأمامه يدا تشير بعلامة النصر. ووضع محرز رمز (إيموشن) لكفين يدعوان وبجوارهما علم فلسطين مع وسمين (هشاتاغ) باللغة الإنجليزية عن فلسطين وعما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس.

  • المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي (أول يونيو/ حزيران 2019)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    انتقادات لصلاح في تأخره

    وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.

  • سبق للاعبي ديبورتيفو بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014، حيث وضعوا بدلا من رقم واحد خريطة لفلسطين.

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    من جديد .. ديبورتيفو بالستينو

    أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .

  • إران زاهافي قائد منتخب إسرائيل ولاعب أيندهوفن الهولندي (13/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    شجار في أيندهوفن!

    وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.

  • نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟

    أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س

    الكاتب: صلاح شرارة


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