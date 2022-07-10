 ″تحرر الطائر″!.. ماسك يقيل مسؤولين كبار في تويتر فور الاستحواذ عليها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"تحرر الطائر"!.. ماسك يقيل مسؤولين كبار في تويتر فور الاستحواذ عليها

أول ما اتخذه إيلون ماسك بعدما تحوّل إلى المالك الجديد لتويتر هو إقالة عدد من كبار المسؤولين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، معلنا عن "تحرر الطائر".

معلنا عن تحرر الطائر.

إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر

أصبح إيلون ماسك المالك الجديد لشركة  تويتر  وأقال عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، دون أن يفصح عن الكثير بخصوص كيفية تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

وكتب على تويتر "لقد تحرر الطائر" في إشارة إلى الطائر الذي يمثل شعار المنصة، قاصدا على ما يبدو رغبته في تقليل القيود على المحتوى الذي يمكن نشره.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إنه يريد "هزيمة" روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة.

ولكن  ماسك لم يفصح عن تفاصيل حول كيفية تحقيقه كل هذا ومن سيدير الشركة. وكان قد قال إنه يخطط لإلغاء وظائف، مثيرا القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 موظف بشأن مستقبلهم، وذكر أنه لم يشتر تويتر لكسب المزيد من المال وإنما لمحاولة مساعدة البشرية التي أحبها".

وقالت مصادر مطلعة إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي. وكان قد اتهمهم بتضليله وتضليل مستثمري تويتر بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

مختارات

بعد تغريدة له على تويتر حذر بها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركة سبيس إكس التي يمتلكها لا يمكنها الاستمرار في تحمل تكاليف تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى، تراجع ماسك عن أقواله.

قالت إدارة تويتر إنها تحذف أكثر من مليون حساب وهمي كل يوم، بعد تهديدات إيلون ماسك بوقف صفقة الاستحواذ على المنصة بسبب انتقادات توجه لها بالعجز عن مواجهة الحسابات الوهمية.

أعلن مجلس إدارة شركة "تويتر" مقاضاة الملياردير إيلون ماسك لإجباره على إكمال استحواذه على منصة التغريدات الشهيرة. ورفعت تويتر دعوى قضائية تطلب فيها من المحكمة تنفيذ عملية الاستحواذ بموجب شروط الصفقة المتفق عليها.

بعد انسحاب إيلون ماسك من صفقة شراء تويتر وإعلان مدير المنصبة اللجوء إلى القضاء، يتوقع خبراء أن تكون المعركة القانونية طويلة الأمد وستكون نتيجتها خاسرة للطرفين ويرسمون مستقبلاً مظلماً للمنصة ومصيراً مؤلماً للطائر الأزرق.

وأضافت المصادر أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر. ولم ترد تويتر ولا ماسك أو المسؤولون التنفيذيون بعد على طلبات للتعليق.

وتتوج صفقة الاستحواذ الذي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار سلسلة منالتحولات والمنعطفات التي أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان ماسك سيتم الصفقة. بدأ الأمر في الرابع من أبريل نيسان، عندما كشف ماسك عن امتلاكه حصة 9.2 بالمئة في الشركة، مما جعله أكبر مساهم فيها.

ووافق أغنى شخص في العالم بعد ذلك على الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة وعرض شراء الشركة بدلا منذ ذلك مقابل 54.20 دولار للسهم، وهو عرض لم تكن الشركة متأكدة إن كان حقيقيا أم مجرد واحدة من نكات ماسك.

وتبين أن العرض حقيقي، وتوصل الجانبان في وقت لاحق من الشهر إلى اتفاق بالسعر الذي اقترحه. في الأسابيع التالية، أعاد ماسك التفكير. واشتكى علنا من تويتر قائلا إنه يعتقد أن نسبة حسابات البريد العشوائي أعلى بكثير من تقدير الشركة المنشور في الملفات التنظيمية والبالغة خمسة بالمئة من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكنهم مشاهدة الإعلانات.

ولاحقا اتهم محاموه تويتر بعدم الإذعان لطلبات منه للحصول على معلومات حول الأمر. ودفع الخلاف ماسك لإخطار تويتر في الثامن من يوليو تموز بأنه نهى الصفقة. وبعد أربعة أيام، رفعت الشركة دعوى قضائية ضده في ولاية ديلاوير، حيث تأسست، لإجباره على إتمام الصفقة. بحلول ذلك الوقت، كانت أسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي وسوق الأسهم عموما قد تراجعت بسبب مخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

واتهمت تويتر ماسك بأنه نادم على الصفقة ويريد الخروج منها لأنه يعتقد أنه اتفق على دفع مبلغ أكبر من اللازم. وفي الرابع من أكتوبر تشرين الأول، عرض ماسك إتمام الصفقة كما وعد. وحددت له قاضية في ديلاوير موعدا نهائيا لإتمام الصفقة وتجنب المحاكمة هو 28 أكتوبر تشرين الأول.

ودخل ماسك إلى مقر تويتر يوم الأربعاء بابتسامة كبيرة وغير وصفه في ملفه الشخصي على المنصة إلى "تشيف تويت" أو رئيس تويتر. كما حاول تهدئة مخاوف الموظفين من حدوث تسريحات كبيرة، وأكد للمعلنين أن انتقاداته السابقة لقواعد تعديل المحتوى لن تضر بجاذبية المنصة.

وقال في رسالة مفتوحة للمعلنين يوم الخميس "من الواضح أن تويتر لا يمكن أن يصبح مكانا مجانيا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب!"

وقال ماسك في مايو أيار إنه سيلغي حظر الرئيس الأمريكي السابق  دونالد ترامب ، الذي جاء بعد الهجوم على مبنى الكونجرس، رغم أن ترامب قال إنه لن يعود إلى المنصة وأطلق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال).

وأشار ماسك أيضا إلى أنه يرى في تويتر أساسا لإنشاء تطبيق يقدم شتى أنواع الخدمات بدءا من تحويل الأموال إلى التسوق وخدمات طلب سيارات نقل الركاب.

ع.ا/ع.ج م (رويترز)

  • Katze (picture-alliance/AP Photo)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط الغاضب

    تلك القطة من أريزونا وهي إحدى القطط المشهورة عالميا على شبكات التواصل الاجتماعي ، وتعتبر الآن الممثل الأكثر نجاحا لنوعها من القطط. لها تعبيرات و جه غاضبة و هذا أكثر ما يميزها، رغم أن ذلك لم ينتج عن مزاج سيء و لكن عن مرض وراثي أوقف استمرار نموها، لكن مالكها لم ينزعج على الإطلاق من وجهها الغاضب بل استخدمه لتصبح هي نجمة عبر الكوميديا و الأفلام و المشاركات التي صنعها لها.

  • Simon's Cat Screenshot Youtube (Screenshot Youtube)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط سيمون

    القط سيمون ليس قطا حقيقيا من ذوات الاربع و انما هو صنيعة قلم الرسام البريطاني سايمون توفيلد. مقاطع الفيديو المتحركة التي صنعها الفنان له، والتي تحكي قصصا خرافية و جميلة عن قط المنزل "سايمون" . أصبح هذا القط شهير في أنحاء العالم عبر موقع يوتيوب. وقد زار قناة الفيديو الخاصة به حوالي 840 مليون مشاهد حول العالم.

  • Deutschland Vernissage - Corsa Karl und Choupette (picture-alliance/Eventpress)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القطة شوبيت

    هذه القطة تعيش لدى أحد أهم مصممي الأزياء ، الألماني كارل لاغرفيلد، والذي استخدمها كموديل، و بطبيعة الحال كرس مجموعته من الأزياء لملهمته " شوبيت" . شوبيت لديها صفحتها الخاصة على تويتر و انستجرام، و لديها موظف خاص يقوم على أمورها، و اثنين من الخادمات و طباخ وحارس شخصي، الأمر الذي يحسدها عليه الكثير من البشر.

  • Maru Katze Youtube Star (picture-alliance/Asian News Network)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    مارو

    مارو قطة اسكتلندية تعيش في اليابان وأصبحت من المشاهير في جميع أنحاء العالم بفضل موقع يوتيوب. صاحبها ينشر بانتظام مقاطع فيديو لقطته اللطيفة على موقع "mugumogu"، على الرغم من عدم كشفه عن هويته. وفي الوقت نفسه، نشر كتابين عن حياة القطة النجم حتى الآن.

  • Katze Lil Bub wird gekrault (picture-alliance/AP Images/J. C. Hong)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    ليل بوب

    القط قصير الساقين ذو الجسم الهزيل، والعيون المتضخمة واللسان المتدلي: هذا هو ليل بوب. ولد مع مختلف الطفرات الوراثية ويعاني من التقزم وهشاشة العظام. على الصفحة الرئيسية له، القط الصغير يروي قصة حياته: تم التخلي عنه في شوارع بلومينغتون في ولاية انديانا الأمريكية. اليوم صار ليل بوب أحد نجوم التواصل الاجتماعي ولديه قناة يوتيوب وحساب تويتر.

  • Bob, Der Streuner in Berlin (picture-alliance/BREUEL-BILD/J. Harrell)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    قط الشارع

    بوب هو نجم الفيلم والشخصية الرئيسية في الدراما البريطانية "قط الشارع الذي يدعى بوب"، وهو فيلم يقوم على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم الذي بيع منه ما يقرب من خمسة ملايين نسخة حتى الآن. حاز بوب على إعجاب 540 ألف على فيسبوك، في شعبية تفوق الكثير من نجوم السينما الآخرين. قبل أن يصبح بوب ذا شهرة عالمية، قيل إنه كان يحب أن يركب الحافلة في طرق لندن على أكتاف صاحبه – ولكن تلك الأوقات مضت منذ وقت طويل-

  • Katze Nala streckt Zunge raus (picture alliance/ANN)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط نالا

    تم العثور على تالا، القط السيامي في مأوى للحيوانات. أخذته المالكة الجديدة وكان مريضا فرعته وحرصت على صحته. وقالت إنها نشرت تقارير مرحلية على حسابها في إنستجرام، والتي وصلت بسرعة إلى أكثر من مليون من متابعيه. في هذه الأثناء، ظهر نالا في العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب والإعلانات الخاصة بحماية الحيوانات.


مواضيع ذات صلة

Elon Musk hat das soziale Netzwerk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen. Stichwörter: Sergey Elkin, Karikatur, Elon Musk, Twitter

معركة قضائية بين إيلون ماسك وتويتر.. ماذا سيحل بالطائر الأزرق؟ 10.07.2022

بعد انسحاب إيلون ماسك من صفقة شراء تويتر وإعلان مدير المنصبة اللجوء إلى القضاء، يتوقع خبراء أن تكون المعركة القانونية طويلة الأمد وستكون نتيجتها خاسرة للطرفين ويرسمون مستقبلاً مظلماً للمنصة ومصيراً مؤلماً للطائر الأزرق.

FILE PHOTO: An image of Elon Musk is seen on smartphone placed on printed Twitter logos in this picture illustration taken April 28, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

لماذا يهدد إيلون ماسك بالانسحاب من صفقة تويتر؟ 07.06.2022

إيلون ماسك يهدد بالخروج من صفقة توتير متهماً شركة التدوينات القصيرة بالإخلال بالشروط عبر حجب بيانات ومعلومات لها صلة بالصفقة، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة واضحة لمنح نفسه مخرجاً سهلاً من الصفقة المثيرة للجدل.