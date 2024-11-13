  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
كوب 29الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
سياسةالشرق الأوسط

شرطة أمستردام تحذر من دعوات عنف جديدة

١٣ نوفمبر ٢٠٢٤

تحذير أطلقته شرطة أمستردام من دعوات جديدة لإثارة أعمال شغب عقب أيام من الاضطرابات التي شهدتها المدينة يوم مباراة مكابي تل أبيب ونادي أياكس. ونشرت السلطات تقريرا كشف عن ملابسات ما حدث عقب المباراة.

https://p.dw.com/p/4mx2P
سكان مكابي تل أبيب في أمستردام قبل المباراة 08.11.2024
في اليوم السابق للمباراة رصدت السلطات الهولندية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدد مشجعي مكابيصورة من: Mouneb Taim/Anadolu/picture alliance

حذر ضابط شرطة بارز من دعوات جديدة لإثارة المزيد من أعمال الشغب في أمستردام، بعد إضرام عشرات الأشخاص المسلحين بالعصي والألعاب النارية حريقا في ترام. وتزايدت حدة التوتر في المدينة عقب العنف الذي استهدف مشجعي نادي مكابي تل أبيب الأسبوع الماضي.

وقال أوليفييه دوتيله، من شرطة أمستردام، في جلسة استماع بمحكمة إن "هناك إشارات تدل على وجود دعوات لإحداث اضطرابات مشابهة" في غرب المدينة.

ونشر عمدة أمستردام وقائد الشرطة والمدعي العام الأعلى تقريرا يوضح ما حدث الأسبوع الماضي، بما في ذلك تفاصيل جديدة حول تصرفات مشجعي مكابي تل أبيب قبل مباراة فريقهم ضد أياكس. وقررت السلطات المحلية عدم حظر المباراة، لكنها عززت الأمن. كما منعت السلطات المحلية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من التجمع أمام الملعب.

وقال التقرير إنه في اليوم السابق للمباراة، أفادت السلطات بوقوع حوادث ورصدت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدد مشجعي مكابي. وفي حوالي منتصف الليل، مزق مشجعون إسرائيليون علم فلسطين من على أحد المباني في وسط المدينة، وقام العديد منهم بنزع أحذيتهم وهاجموا سيارة أجرة.

الاعتداء على مشجعين إسرائيليين في أمستردام يثير قلق أوروبا

مهاجمة سكان أمستردام

وأضاف التقرير أن سائقي سيارات الأجرة سعوا إلى التعبئة عبر الإنترنت استجابة لذلك، فيما تحركت الشرطة لتجنب حدوث مواجهة كبيرة.

وقال التقرير إنه في صباح المباراة، كانت السلطات "قلقة بشكل خاص بشأن مشجعي مكابي ورد فعل سائقي سيارات الأجرة".

وجاء في التقرير أنه عقب المباراة، قامت مجموعات كبيرة من مشجعي مكابي "بالتجول حاملين عصيا حيث قاموا بأعمال تدمير". وأشار التقرير إلى أن عددا من "مثيري الشغب، كانوا يتحركون في مجموعات صغيرة، سيرا على الأقدام أو على متن دراجات نارية أو سيارات حيث كانوا يهاجمون مشجعي مكابي".

وعزت رئيسة بلدية أمستردام الهجمات على المشجعين الإسرائيليين في العاصمة الهولندية إلى "مزيج سام من معاداة السامية والشغب".  وقالت فيمكه هالسيما إن "مظالم ارتُكبت ضد اليهود في مدينتنا وكذلك بحق أشخاص ينتمون إلى الأقليات من المتعاطفين مع الفلسطينيين".

وأضافت "كان المشجعون الإسرائيليون اليهود ضيوفا في مدينتنا، وقد تمت مطاردتهم وملاحقتهم ومهاجمتهم بصيحات معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع، لكن سكان أمستردام تعرّضوا أيضا لهجوم من مثيري شغب يشجعون نادي مكابي رددوا شعارات عنصرية وبغيضة في مدينتنا".

وتعرّض مشجعون لنادي مكابي إلى الملاحقة والضرب في شوارع أمستردام في ليلة 7 إلى 8  تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد مباراة في الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام والفريق الإسرائيلي.

م ف (أ ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

لا تزال الهوية الدقيقة للرجال غير واضحة. وذكرت متحدثة باسم شرطة أمستردام في حديث مع دويتشه فيله (DW) أن فيديو المصورة الهولندية هو جزء من التحقيقات الجارية.

DW تتحقق: الفيديو لا يظهر هجوما على مشجعين إسرائيليين في أمستردام

DW تتحقق: الفيديو لا يظهر هجوما على مشجعين إسرائيليين في أمستردام

شهدت أمستردام أعمال شغب على هامش مباراة بين أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي. وقد تم تفسير فيديو يظهر هذه الفوضى بشكل خاطئ من قبل العديد من وسائل الإعلام العالمية. DW تتحقق.
سياسة١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
على هامش مباراة مكابي وأياكس في أمستردام وقعت أعمال شغب أدانها العالم. جماهير مكابي تل أبيب في أمسرتدام (8/11/2024)

بعد إصرار تركي نقل مباراة مكابي وبشكتاش من تركيا إلى المجر

بعد إصرار تركي نقل مباراة مكابي وبشكتاش من تركيا إلى المجر

على هامش مباراة مكابي تل أبيب وأياكس في أمستردام، تعرض المشجعون لهجمات معادية للسامية. وخوفا من تكرار الأمر في المباراة المقبلة ضد بشكتاش التركي في إسطنبول نقلت المباراة للمجر وذلك أيضًا بإصرار من سلطات أنقرة.
عالم الرياضة١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
مشجعون إسرائيليون تم إجلاؤهم من هولندا وصلوا جوا إلى المطار في تل أبيب.

هولندا تحقق في تحذيرات وردت قبل الهجوم على مشجعين إسرائيليين

هولندا تحقق في تحذيرات وردت قبل الهجوم على مشجعين إسرائيليين

ذكرت حكومة هولندا أنها تجري تحقيقا باحتمال ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل لم تنتبه إليها تتعلق بأحداث أسفرت عن اعتداءات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين. وأصيب خمسة على الأقل خلال الصدامات. وتم إجلاء إسرائيليين من هولندا.
سياسة٩ نوفمبر ٢٠٢٤