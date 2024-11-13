شرطة أمستردام تحذر من دعوات عنف جديدة

تحذير أطلقته شرطة أمستردام من دعوات جديدة لإثارة أعمال شغب عقب أيام من الاضطرابات التي شهدتها المدينة يوم مباراة مكابي تل أبيب ونادي أياكس. ونشرت السلطات تقريرا كشف عن ملابسات ما حدث عقب المباراة.

حذر ضابط شرطة بارز من دعوات جديدة لإثارة المزيد من أعمال الشغب في أمستردام، بعد إضرام عشرات الأشخاص المسلحين بالعصي والألعاب النارية حريقا في ترام. وتزايدت حدة التوتر في المدينة عقب العنف الذي استهدف مشجعي نادي مكابي تل أبيب الأسبوع الماضي.

وقال أوليفييه دوتيله، من شرطة أمستردام، في جلسة استماع بمحكمة إن "هناك إشارات تدل على وجود دعوات لإحداث اضطرابات مشابهة" في غرب المدينة.

ونشر عمدة أمستردام وقائد الشرطة والمدعي العام الأعلى تقريرا يوضح ما حدث الأسبوع الماضي، بما في ذلك تفاصيل جديدة حول تصرفات مشجعي مكابي تل أبيب قبل مباراة فريقهم ضد أياكس. وقررت السلطات المحلية عدم حظر المباراة، لكنها عززت الأمن. كما منعت السلطات المحلية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من التجمع أمام الملعب.

وقال التقرير إنه في اليوم السابق للمباراة، أفادت السلطات بوقوع حوادث ورصدت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدد مشجعي مكابي. وفي حوالي منتصف الليل، مزق مشجعون إسرائيليون علم فلسطين من على أحد المباني في وسط المدينة، وقام العديد منهم بنزع أحذيتهم وهاجموا سيارة أجرة.

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مهاجمة سكان أمستردام

وأضاف التقرير أن سائقي سيارات الأجرة سعوا إلى التعبئة عبر الإنترنت استجابة لذلك، فيما تحركت الشرطة لتجنب حدوث مواجهة كبيرة.

وقال التقرير إنه في صباح المباراة، كانت السلطات "قلقة بشكل خاص بشأن مشجعي مكابي ورد فعل سائقي سيارات الأجرة".

وجاء في التقرير أنه عقب المباراة، قامت مجموعات كبيرة من مشجعي مكابي "بالتجول حاملين عصيا حيث قاموا بأعمال تدمير". وأشار التقرير إلى أن عددا من "مثيري الشغب، كانوا يتحركون في مجموعات صغيرة، سيرا على الأقدام أو على متن دراجات نارية أو سيارات حيث كانوا يهاجمون مشجعي مكابي".

وعزت رئيسة بلدية أمستردام الهجمات على المشجعين الإسرائيليين في العاصمة الهولندية إلى "مزيج سام من معاداة السامية والشغب". وقالت فيمكه هالسيما إن "مظالم ارتُكبت ضد اليهود في مدينتنا وكذلك بحق أشخاص ينتمون إلى الأقليات من المتعاطفين مع الفلسطينيين".

وأضافت "كان المشجعون الإسرائيليون اليهود ضيوفا في مدينتنا، وقد تمت مطاردتهم وملاحقتهم ومهاجمتهم بصيحات معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع، لكن سكان أمستردام تعرّضوا أيضا لهجوم من مثيري شغب يشجعون نادي مكابي رددوا شعارات عنصرية وبغيضة في مدينتنا".

وتعرّض مشجعون لنادي مكابي إلى الملاحقة والضرب في شوارع أمستردام في ليلة 7 إلى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد مباراة في الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام والفريق الإسرائيلي.

م ف (أ ب)