تحذير من منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، مؤكدة أن خطورة ظهور متحورات جديدة مازالت قائمة، وسيكون الخريف المقبل حاسما حسب عدد من الخبراء بشأن تجاوز الجائحة من عدمه.