 تحذير من خطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس | DW الأخبار | DW | 25.02.2023

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تحذير من خطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس

أدان الاتحاد الأفريقي تصريحات الرئيس التونسي الموجهة للمهاجرين في بلاده من أماكن أخرى في أفريقيا، وحذر من "خطاب الكراهية العنصري" الذي يمكن أن يسبب أذى.

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19.02.2023, Hessen, Hanau: Claus Kaminsky (SPD, l-r), Oberbürgermeister von Hanau, Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, und Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, stehen auf dem Hanauer Hauptfriedhof zwischen Gräbern der Opfer. Bei einer Gedenkstunde und weiteren Veranstaltungen wird an diesem Tag an die neun Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau vor drei Jahren erinnert. Ein 43-jähriger Deutscher hatte neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen, danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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28.09.2021 TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 28: Issam Chebbi, the Secretary-General of the Republican Party speaks during a press conference of four political parties in Tunisia, Tunis on September 28, 2021. Four Tunisian parties announced on Tuesday the formation of the so-called Coordination of Democratic Forces against the exceptional measures taken by President Kais Saied. The announcement came during a press conference held in the capital Tunis by the Democratic Current, Afek Tounes, the Republican Party, and the Democratic Bloc for Labor and Freedoms. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

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Herausgeber von People of Deutschland, Martina Rink und Simon Usifo

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