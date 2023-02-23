تحذير من خطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس

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أدان الاتحاد الأفريقي تصريحات الرئيس التونسي الموجهة للمهاجرين في بلاده من أماكن أخرى في أفريقيا، وحذر من "خطاب الكراهية العنصري" الذي يمكن أن يسبب أذى.
انتقد الاتحاد الأفريقي تونس وحثها على تجنب "خطاب الكراهية العنصري" بعد أن أمر الرئيس سعيّد باتخاذ "إجراءات" لوقف تدفّق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن وجودهم بتونس مصدر "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة".
شاركت وزيرة الداخلية الألمانية مع ساسة ورجال دين في إحياء الذكرى الثالثة لهجوم مدينة هاناو العنصري الذي راح ضحيته عدة أشخاص ذوي أصول مهاجرة. وجددت الوزيرة دعوتها لمحاربة العنصرية والكراهية وإدانة ذلك الهجوم العنصري.
توسعت دائرة الاعتقالات التي تشهدها تونس بتوقيف المعارضة البارزة للرئيس سعيد والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى وعصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حملة الاعتقالات محاولة للتضييق على المعارضة.
صدر كتاب جديد في ألمانيا يرصد أشكال العنصرية التي يتعرض لها سكان البلاد الذين تدل ملامحهم على أنهم من أصول مهاجرة بما يشمل التنمر والإهانة وحتى السخرية والتي تحدث يوميا.
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