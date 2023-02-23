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تحذير من خطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس

أدان الاتحاد الأفريقي تصريحات الرئيس التونسي الموجهة للمهاجرين في بلاده من أماكن أخرى في أفريقيا، وحذر من "خطاب الكراهية العنصري" الذي يمكن أن يسبب أذى.