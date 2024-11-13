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سياسةألمانيا

خطط ترامب الجمركية ستكون "مؤلمة" لاقتصاد ألمانيا

١٣ نوفمبر ٢٠٢٤

حذر رئيس البنك المركزي الألماني من أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي سوف يتكبد خسائر جراء خطط ترامب الجمركية. تزامن ذلك مع تأكيد وزارة الاقتصاد على أن التعافي الاقتصادي في ألمانيا قد يتأخر بسبب انتخاب ترامب.

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ميناء هامبورغ صورة رمزية للاقتصاد الألماني 17.02.2024
حذر محافظ البنك المركزي الألماني من أن خطط ترامب الجمركية قد تكبد الاقتصاد الالماني خسائر كبيرةصورة من: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance

حذر رئيس البنك المركزي الألماني، يوأخيم ناغل، من أن الاقتصاد الألماني سوف يتكبد خسائر بسبب خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرامية إلى فرض تعريفات جمركية. ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية عن ناغل قوله: "إذا تم تنفيذ هذه الخطط الجمركية، فقد يكلفنا ذلك في ألمانيا حوالي واحد بالمئة من الناتج الاقتصادي".

وأشار إلى أن هذا الأمر سيكون "مؤلما" خاصة وأن الاقتصاد الألماني لم ينمو على الإطلاق هذا العام، كما أن من المتوقع أن يسجل نموا أقل من واحد بالمئة في العام المقبل. وأضاف ناغل أنه إذا تم فرض رسوم جمركية جديدة، فقد ننزلق حتى إلى "المنطقة السلبية".

وكان ترامب قد كشف عن خطط تقضي بفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 و20 بالمئة على الواردات من أوروبا، ما أثار مخاوف اقتصادية من خطر اندلاع حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ويقدر معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني في ميونيخ أنه إذا فرض ترامب فعلا رسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي و60 بالمئة على الواردات من الصين، فقد تنخفض الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15 بالمئة.

سيارات فولكس فاغن الجديدة من طراز غولف في مصنع تسفيكاو في شرقي ألمانيا 26.05.2024
تعافي الاقتصاد الألماني قد يتأخر لفترة أطول بسبب انتخاب ترامبصورة من: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

توقيت "غير ملائم"

يتزامن ذلك مع توقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 للعام الثاني على التوالي بشكل طفيف. وفي السياق ذاته، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء (13 نوفمبر/تشرين الثاني) إن التعافي الاقتصادي المتوقع في ألمانيا قد يتأخر لفترة أطول بسبب تزايد حالة الغموض بين الأسر والشركات بسبب انتخاب ترامب.

وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري أن المؤشرات على تحسن المعنويات إلى جانب التطورات الاقتصادية الإيجابية الطفيفة في الربع الثالث تشير إلى أن مرحلة ضعف الاقتصاد ستنتهي قريبا، لكن المؤشرات لم تأخذ في الاعتبار نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وقال التقرير "بناء على هذا، لا يمكن استبعاد تجدد زيادة حالة الغموض بين الأسر والشركات الخاصة في الأشهر المقبلة مع إحجام مماثل عن الاستهلاك والاستثمار، وهو ما قد يؤخر التعافي الاقتصادي المتوقع".

 م ف/ ع.ج (د ب أ)

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