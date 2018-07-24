تحذير أممي من "مواجهات خطيرة" بين إسرائيل وسوريا

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء (24 تموز/ يوليو 2018) من ما وصفه بـ "مسار مزعج من المواجهات الخطيرة والمتكررة" بين إسرائيل وسوريا، وذلك بعدما قالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة مقاتلة سورية.

وقال نيكولاي ملادينوف لمجلس الأمن الدولي "أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بكل بنود اتفاق عام 1974 ودعم دور قوة لمراقبة فض الاشتباك والمراقبة التابعة للأمم المتحدة"، التي تراقب اتفاقا بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان.

في غضون ذلك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث الطائرة السورية التي أسقطتها إسرائيل اليوم فوق مرتفعات الجولان بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق عام 1974 الخاص بفصل القوات الذي حدد المنطقة العازلة. وطالب نتنياهو "بالتزام السوريين بشدة باتفاق فصل القوات بيننا وبينهم."

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أسقطت طائرة حربية سورية اخترقت المجال الجوي الواقع تحت سيطرتها فوق هضبة الجولان، لكن دمشق قالت إن النيران أطلقت على الطائرة أثناء مشاركتها في غارات على مقاتلي المعارضة داخل سوريا.

كما ذكر مصدر غير سوري مقرب من دمشق أن قائد طائرة الحربية السورية، التي قالت إسرائيل إنها أسقطتها، قتل وأن الطائرة سقطت في منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش" قرب هضبة الجولان المحتلة.

وصعدت هذه الواقعة من التوتر القائم منذ أسابيع على حدود الجولان المحتل حيث أعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى مع اقتراب قوات الحكومة السورية بدعم من روسيا من استعادة أراض يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

م.م/ أ.ح ( د ب ا، رويترز)