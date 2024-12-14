تحذير أممي من انهيار مؤسسات سوريا وإسرائيل تشن غارات جديدة

استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة صباح السبت 14 ديسمبر / كانون الأول 2024 مواقع عسكرية في دمشق وريفها، بعد أسبوع على دخول فصائل المعارضة العاصمة السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومنذ فرار الرئيس المطاح به بشار الأسد نفذت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، وفقا للمرصد الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في داخل سوريا. وقال المرصد إن الضربات الإسرائيلية "دمرت معهدا علميا ومعملا لسكب المعادن في [مركز] البحوث العلمية في برزة في ريف دمشق". كما استهدف الطيران الإسرائيلي "مطار الناصرية العسكري الواقع على بعد 17 كيلومترا شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف المرصد أن غارات إسرائيلية "دمرت أيضا مستودعات صواريخ سكود البالستية وراجمات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون في ريف دمشق"، إضافة إلى "أنفاق" تحت الجبال. وأشار إلى أن هذه الضربات على "المواقع العسكرية التابعة للنظام السابق" تهدف إلى "تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية (يمكن استخدامها) من قبل الجيش السوري المستقبلي".

واستهدف الطيران الإسرائيلي الجمعة "قاعدة صواريخ في جبل قاسيون في دمشق"، وفق المرصد الذي أشار إلى استهداف مطار في محافظة السويداء و"مركز البحوث والدفاع في مصياف" في محافظة حماة.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش "الاستعداد للبقاء" طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة منذ عام 1967. وتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، عقب اتفاق لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974 بعد حرب أكتوبر / تشرين الأول عام 1973. وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.

اللاجئون السوريون في انتظار العودة إلى الوطن To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

حث أممي على تجنب انهيار المؤسسات السورية

من جانبه حض مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن السبت القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وأعرب بيدرسن خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماعات حول سوريا -تعقد في العقبة جنوبي الأردن بمشاركة وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا- عن تأييده لعملية سياسية "موثوقة وشاملة" لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال: "يجب ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فربما تكون هناك فرصة جديدة للشعب السوري".

ويستضيف الأردن في مدينة العقبة الساحلية (على بُعد نحو 325 كيلومترا جنوب عمان) اجتماعات حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر "لبحث التطورات في سوريا". ودعا بلينكن خلال جولته في المنطقة -والتي التقى خلالها زعماء الأردن وتركيا والعراق- إلى عملية سياسية "شاملة" تعكس تطلعات جميع المكونات في سوريا.

وخلال لقائه بيدرسن، قال بلينكن إن الأمم المتحدة "تؤدي دورا حاسما" في المساعدات الإنسانية وحماية الأقليات في سوريا. وكان بيدرسن قال الثلاثاء إن هيئة تحرير الشام -التي قادت الهجوم العسكري الخاطف الذي أطاح الأسد- ينبغي أن تقرن بالأفعال "الرسائل الإيجابية" التي أرسلتها حتى الآن إلى الشعب السوري. وأكد بيدرسن الذي عُين مبعوثا خاصا لسوريا عام 2018 أن "الاختبار الأهم سيبقى طريقة تنظيم الترتيبات الانتقالية في دمشق وتنفيذها". وأقر بـ"احتمال بداية جديدة... إذا شملوا كل المجموعات والفئات الأخرى"، إذ عندها "يمكن للأسرة الدولية أن تعيد النظر في إدراج هيئة تحرير الشام في قائمة المنظمات الإرهابية". وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل نحو 500 ألف شخص، وأجبر نحو نصف السكان على النزوح أو اللجوء إلى الخارج.

ع.م / ع.ج.م (أ ف ب)