 تحذيرات من نشوب حرب في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تحذيرات من نشوب حرب في أوروبا

لهجة الخطاب بين روسيا والدول الغربية تزداد حدة يوما بعد يوم، حتى أن رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدأ يحذر من حرب محتملة في أوروبا بينما يتحدث الروس عن تحرك للدفاع عن الأمن القومي في حال لم يكن "الردّ إيجابيا".

الوضع في أوكرانيا أجج التوتر مع روسيا

الوضع في أوكرانيا أجج التوتر مع روسيا

لم يستبعد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيجنيو راو من "اندلاع حرب في أوروبا". وذلك مع بدء مباحثات في فيينا بشأن خفض التوترات بين روسيا والدول الغربية.

وأشار راو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية البولندية، إلى حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقال " يبدو أن خطر اندلاع حرب في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكبر من أي وقت خلال الـ30 عاما الماضية".

ودافع عن استخدام المنظمة لخفض التوترات الإقليمية، وذلك في أثناء حديثه أمام الدول الأعضاء الـ57، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة .

ويأتي هذا الاجتماع بعد إجراء مباحثات أزمة بين أمريكا وروسيا في جنيف الاثنين الماضي، وعقد اجتماع نادر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا في بروكسل أمس الأربعاء.

مشاهدة الفيديو 01:50

اختتام جولة المباحثات بين روسيا والناتو دون نتائج

في المقابل،  قال مبعوث روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال اجتماع للمنظمة اليوم الخميس (13 يناير/ كانون الثاني 2021)، إن موسكو ستتحرك للدفاع عن أمنها القومي إذا لم تتلق "ردا إيجابيا" من الغرب على مطالبها الأمنية.

وكتبت البعثة الروسية إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تويتر نقلا عن المبعوث ألكسندر لوكاشيفيتش "إذا لم نسمع ردا إيجابيا على مقترحاتنا خلال إطار زمني معقول واستمر السلوك العدواني تجاه روسيا، فسيتعين علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الاستراتيجي والقضاء على التهديدات غير المقبولة لأمننا القومي".

ويعتقد الناتو أن حشد عدد كبير من القوات الروسية على الحدود يمثل تهديدا أمنيا على أوكرانيا. في حين ترى موسكو أن توسع الناتو يمثل تهديدا عليها، وطالبت بتعهدات بعدم حصول دول مثل أوكرانيا وجورجيا على العضوية في المستقبل.

مشاهدة الفيديو 02:00

قوات روسية تسيطر بشكل كامل على مطار ألماتي في كازاخستان

وقال راو إن الأزمة الحالية تمثل " تحديا لاستقرار وأمن النظام الأوروبي". وأضاف أن المنظمة تعد المنصة الحقيقية لمناقشة المشاكل الأمنية لبعض الدول، وتدشين إجراءات لبناء الثقة، وذلك دون الاشارة بصورة مباشرة لموسكو وواشنطن.

يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي المنتدى الأمني الإقليمي الوحيد الذي تجلس فيه الولايات المتحدة وروسيا بانتظام على نفس الطاولة.

كما يراقب مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الوضع في شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لروسيا تدعمهم موسكو.

 وقال مايكل كاربنتر، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة إن المنظمة يمكن أن تثبت أنها المكان المثالي لتخفيف التوترات.

وأضاف" فقط في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكننا أن نجلس سويا على نفس الطاولة، جميع  أصوات  الدول الـ57 الأعضاء متساوية، لمناقشة سبل تعزيز الأمن في الحفاظ على المبادئ والالتزامات الاساسية، ويشمل ذلك احترام السيادة والوحدة الإقليمية للدول الأعضاء، وحدود كل دولة،  وعدم استخدام القوة أو التلويح باستخدامها".

و.ب/ ا.ف (أ ف ب، رويترز)

 

مختارات

خلافات أمريكية روسية مستعصية قبيل المحادثات بشأن أوكرانيا

تشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا. ولن تغفل المباحثات موضوعات خلافية أخرى مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح.  

الموقف من روسيا والعلاقة معها.. امتحان صعب للحكومة الألمانية

تعتبر مواقف ألمانيا من سياسات روسيا والعلاقة معها، اختبارا للعلاقة بين المستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك. لكن هل سيكون التباين بينهما عبئا على الائتلاف الحكومي؟ هذا ما لا يمكن التنبؤ به الآن!  

دون تقدم يذكر.. انتهاء الحوار الأمريكي الروسي حول أوكرانيا

دون إحراز أي تقدم يذكر، انتهت ثماني ساعات من المحادثات الأمريكية ـ الروسية في جنيف حول الأزمة الأوكرانية. الجانب الأمريكي قال إنه منفتح على مزيد من المحادثات، فيما ذكر المفاوض الروسي أن الوضع ليس ميؤوساً منه.  

مواضيع ذات صلة

6739262 12.01.2022 Russian Deputy Defence Minister Alexander Fomin, Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko and NATO Secretary General Jens Stoltenberg attend a photographing ceremony before the Russia - NATO talks in Brussels, Belgium. Alexey Vitvitsky / Sputnik

في أول اجتماع منذ سنوات.. الناتو وروسيا يفشلان في حل الخلافات 12.01.2022

واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقبات خلال المحادثات مع موسكو في مقر حلف الناتو في بروكسل، سعيا لتجنب نزاع جديد في أوكرانيا. وعبر أمين عام الناتو عن رفض دول الحلف مطالب روسيا المتعلقة بنظام أمن جديد في أوروبا.

US Deputy Secretary of State Wendy Sherman, left, and Russian deputy foreign minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland, on Monday, 10 January 2022. (KEYSTONE/REUTERS POOL/Denis Balibouse)

وسط خلافات عميقة ـ انطلاق المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا 10.01.2022

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

STYLELOCATIONUkrainian Ground Force soldiers load into a Ukrainian Mi-8 helicopter for a fast rope exercise, during exercise Rapid Trident 2021 at the Combat Training Center-Yavoriv September 22, 2021 in Yavoriv, Ukraine. Soldiers from 15 nations participate in the combined exercise for urban warfare. (Credit Image: Â© Spc. Preston Hammon/Us Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire

خلافات أمريكية روسية مستعصية قبيل المحادثات بشأن أوكرانيا 09.01.2022

تشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا. ولن تغفل المباحثات موضوعات خلافية أخرى مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح.