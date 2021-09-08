تحذيرات من موجة كورونا "عنيفة" في ألمانيا خلال الخريف

حذر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض الوبائية، لوتار فيلر، اليوم الأربعاء (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021) في برلين: من أنه "إذا لم نزد معدلات التطعيم الحالية بشكل كبير، فإن الموجة الرابعة الحالية يمكن أن تأخذ مسارا حادا في الخريف".

وتابع المسؤول: "الجائحة لم تنته بعد"، مشيرا إلى إن عدد الأشخاص الذين يضطرون لتلقي علاجهم في المستشفيات آخذ في الازدياد بالفعل - خاصة بين الشباب، الذين لم يتم تطعيم معظمهم حتى الآن.

وأكد رئيس المعهد أنه كلما تم تطعيم المزيد من الناس، كلما كانت الموجة الرابعة أقل سوءا وكلما اقتربت الجائحة من الانتهاء، وقال: "في أيدينا أن نمنع العديد من المسارات الخطيرة للمرض والوفيات".

وأوضح المسؤول أن خطر الاضطرار إلى الذهاب إلى المستشفى عند الإصابة بعدوى كورونا أقل حاليا بعشر مرات بالنسبة للأشخاص المطعمين مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.

وبحسب تقديرات المعهد، منعت اللقاحات حوالي 77 ألف حالة إقامة في المستشفى وحوالي 200 ألف حالة إقامة في وحدات العناية المركزة خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى تموز/يوليو الماضي.

وقال فيلر إن ذلك كان "حقا نجاحا عظيما للتطعيم". وتشير التقديرات إلى أن التطعيمات حالت دون وقوع أكثر من 700 ألف إصابة بالفيروس خلال هذه الفترة.

وأضاف فيلر محذرا: "ما يجب أن نكون واضحين بشأنه هو أن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم سيصابون بفيروس كورونا في المستقبل المنظور... كل من يمكنه تلقي التطعيم ولم يأخذ اللقاح بعد نقول له: رجاء خذ التطعيم. وهذا ينطبق على كل الناس في بلدنا الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما".

ع.ا/أ.ح (د ب أ)