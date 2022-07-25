 تحذيرات من كارثة تهدد كوكب الأرض | DW الأخبار | DW | 20.09.2022

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تحذيرات من كارثة تهدد كوكب الأرض

جدد العلماء تحذيراتهم من أن ذوبان نهر ثويتس الجليدي الضخم في القارة القطبية الجنوبية قد يمثل تهديدا لكوكب الأرض.

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الذوبان السريع للجليد يهدد البشرية 03.02.2022

TOPSHOT - Britain's King Charles III and his sister Britain's Princess Anne, Princess Royal arrives to take their seats inside Westminster Abbey in London on September 19, 2022, for the State Funeral Service for Britain's Queen Elizabeth II. - Leaders from around the world will attend the state funeral of Queen Elizabeth II. The country's longest-serving monarch, who died aged 96 after 70 years on the throne, will be honoured with a state funeral on Monday morning at Westminster Abbey. (Photo by HANNAH MCKAY / POOL / AFP) (Photo by HANNAH MCKAY/POOL/AFP via Getty Images)

تحديات محلية وخارجية كبيرة في انتظار الملك تشارلز الثالث 19.09.2022

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الملكة إليزابيث الثانية والألمان 19.09.2022

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ألغت قاضية أميركية إدانة رجل مسجون منذ ثلاثة وعشرين عامًا لارتكابه جريمة قتل، كان ينفي باستمرار مسؤوليته عنها.

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يلقى عشرات السوريين في إدلب حتفهم إثر بسبب العيش في منازل آيلة للسقوط

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إمرأة يابانية تعتمد كلياً على نظام الطاقة الشمسية الموجود على شرفتها 20.09.2022

الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تعبّر عن قلقها إزاء قمع التظاهرات العنيف في إيران

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19.07.2022 An aerial view of icebergs and ice sheet in the Baffin Bay near Pituffik, Greenland on July 19, 2022 as captured on a NASA Gulfstream V plane while on an airborne mission to measure melting Arctic sea ice. - New observations from ICESAT-2 show remarkable Arctic Sea ice thinning in just three years. Over the past two decades, the Arctic has lost about one-third of its winter sea ice volume, largely due to a decline in sea ice that persists over several years, called multiyear ice, according to a new study. The study also found sea ice is likely thinner than previous estimates. (Photo by Kerem Yücel / AFP) (Photo by KEREM YUCEL/AFP via Getty Images)

علماء يحذرون: ذوبان الجليد في غرينلاند خطر محدق على العالم 01.09.2022

في دراسة جديدة، حذر علماء من أن احترار الأرض المستمر سيتسبب في تزايد معدلات ذوبان الجليد بغرينلاند، أحد أكبر المناطق المتجمدة بالعالم، ما قد يؤدي لارتفاع مستويات البحار عالمياً بشكل يمثل كارثة محققة.

This undated photo courtesy of NASA shows Thwaites Glacier in Western Antarctica. A major ice sheet in western Antarctica is melting, and its collapse is predicted to raise global sea level nearly two feet (61 centimeters), scientists said May 12, 2014. Theories of the ice sheet's impending doom have been circulating for some time, and a study in the journal Science said the process is now expected to take between 200 and 1,000 years. The thinning of the ice is likely related to global warming, said the study which was funded by NASA and the National Science Foundation. Airborne radar measurements of the West Antarctic ice sheet allowed scientists to map the underlying bedrock of Thwaites Glacier. AFP PHOTO/NASA/HANDOUT = RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - NO A LA CARTE SALES/DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS = (Photo by HANDOUT / NASA / AFP)

هل يقرر نهر ثويتس الجليدي مصير البشرية؟ 04.02.2022

ذوبان نهر ثويتس الجليدي قد يغرق مساحات واسعة من الأرض تحت البحر. فقد اكتشف العلماء في أبحاثهم في القطب الجنوبي نقطة ضعف هذا النهر المتجمد. فهل الخطر محدق؟ وهل ثويس، الذي يعتبر أعرض كتلة جليدية، هو الخطر الجليدي الوحيد؟

In this photo provided by James Balog/Extreme Ice Survey, the Mendenhall glacier outside of Juneau, Alaska in 2015. Over the past decade or so scientists and photographers keep returning to the world’s glaciers, watching them shrink with each visit. Now they want other people to see what haunts them in a series of before and after photos. (James Balog/Extreme Ice Survey via AP) |

التغير المناخي والحداد على ذوبان الجليد 27.02.2022

يسود الحزن سكان المناطق الجليدية جراء ذوبان الجليد كأحد تداعيات ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض فيما يُغرف بـ "الحداد البيئي". فهل يدفع ذلك إلى مواجهة حاسمة لظاهرة التغير المناخي؟

23.06.2015 *** People receive drinking water from a volunteer at a stall, set up outside Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) during intense hot weather in Karachi, Pakistan, June 23, 2015. A devastating heat wave has killed more than 400 people in Pakistan's southern city of Karachi over the past three days, health officials said on Tuesday, as paramilitaries set up emergency medical camps in the streets. REUTERS/Akhtar Soomro

كارثة المناخ في باكستان - ذوبان المجلدات في جبال الهيمالايا 12.04.2022

بحسب منظمة الصحة العالمية، سيؤدي تغير المناخ إلى 250.000 حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و 2050. هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ هل يمكن مواجهة تبعات هذا التغير؟ باكستان تحاول ذلك.