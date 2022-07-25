تحذيرات من كارثة تهدد كوكب الأرض

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جدد العلماء تحذيراتهم من أن ذوبان نهر ثويتس الجليدي الضخم في القارة القطبية الجنوبية قد يمثل تهديدا لكوكب الأرض.
في دراسة جديدة، حذر علماء من أن احترار الأرض المستمر سيتسبب في تزايد معدلات ذوبان الجليد بغرينلاند، أحد أكبر المناطق المتجمدة بالعالم، ما قد يؤدي لارتفاع مستويات البحار عالمياً بشكل يمثل كارثة محققة.
ذوبان نهر ثويتس الجليدي قد يغرق مساحات واسعة من الأرض تحت البحر. فقد اكتشف العلماء في أبحاثهم في القطب الجنوبي نقطة ضعف هذا النهر المتجمد. فهل الخطر محدق؟ وهل ثويس، الذي يعتبر أعرض كتلة جليدية، هو الخطر الجليدي الوحيد؟
يسود الحزن سكان المناطق الجليدية جراء ذوبان الجليد كأحد تداعيات ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض فيما يُغرف بـ "الحداد البيئي". فهل يدفع ذلك إلى مواجهة حاسمة لظاهرة التغير المناخي؟
بحسب منظمة الصحة العالمية، سيؤدي تغير المناخ إلى 250.000 حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و 2050. هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ هل يمكن مواجهة تبعات هذا التغير؟ باكستان تحاول ذلك.
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