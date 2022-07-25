تحذيرات من كارثة تهدد كوكب الأرض

علماء يحذرون: ذوبان الجليد في غرينلاند خطر محدق على العالم

في دراسة جديدة، حذر علماء من أن احترار الأرض المستمر سيتسبب في تزايد معدلات ذوبان الجليد بغرينلاند، أحد أكبر المناطق المتجمدة بالعالم، ما قد يؤدي لارتفاع مستويات البحار عالمياً بشكل يمثل كارثة محققة.