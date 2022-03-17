تحذيرات من خطر تفشي المجاعة في اليمن

تحقيق - التعليم في اليمن: فاتورة الحرب والرسوم ضحاياها أطفال المدارس

وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW