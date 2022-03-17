 تحذيرات من خطر تفشي المجاعة في اليمن | DW الأخبار | DW | 18.03.2022

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تحذيرات من خطر تفشي المجاعة في اليمن

في خضم أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت حرب اليمن حرباً منسية، على الرغم من المؤشرات المحذرة من انهيار الوضع الإنساني في البلاد في العام الجاري أكثر من أي وقت مضى.

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