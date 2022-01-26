تحذيرات من خطر تفشي المجاعة على نطاق واسع في اليمن

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تسعى الأمم المتحدة الجمع ما يزيد عن أربعة مليارات دولار في مؤتمر للمانحين لليمن الذي تمزقه الحرب، مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لهذا البلد حتى قبل تحوله صوب الأزمة الأوكرانية.
قالت الأمم المتحدة إنها لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أكثر من 4 مليارات مطلوبة لليمن هذا العام، وسط تحذيرات عالمية من أزمة غذاء في البلد الذي تمزقه الحرب و"تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق"!
ذكر تقرير جديد أن الشهر الماضي كان من أسوأ الفترات على المدنيين في اليمن، إذ قتل وأصيب حوالي 600 شخص بينهم أطفال. ويعد اليمن أحد أسوأ البلدان التي يعيش فيها الأطفال، إذ قُتل وأصيب فيها أكثر من 10 آلاف طفل منذ بدء الحرب.
كأن ويلات الحرب وما خلفته من دمار ومجاعة لا تكفي، ليقوم المتحاربون بقطع الطرق والإمدادات عن السكان. معاناة أهالي محافظة تعز التي تقطعت أوصالها تجسد مأساة اليمنيين، فكيف يعيشون حياتهم اليومية في ظل الحرب والحصار؟
أكدت الإمارات العربية أنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون أثناء أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي للبلاد، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أن الحركة الجوية لم تتأثر في البلاد وتسير كالمعتاد.
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