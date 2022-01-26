 تحذيرات من خطر تفشي المجاعة على نطاق واسع في اليمن | DW الأخبار | DW | 16.03.2022

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تحذيرات من خطر تفشي المجاعة على نطاق واسع في اليمن

تسعى الأمم المتحدة الجمع ما يزيد عن أربعة مليارات دولار في مؤتمر للمانحين لليمن الذي تمزقه الحرب، مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لهذا البلد حتى قبل تحوله صوب الأزمة الأوكرانية.

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