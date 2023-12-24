تحذيرات من تزايد مخاطر الفيضانات في معظم أنحاء ألمانيا

أطلقت السلطات الألمانية تحذيرات من حدوث فيضانات في معظم أنحاء البلاد بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت في مناطق واسعة من ألمانيا بسبب العاصفة "سلطان".

أدت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت مؤخرا في مناطق واسعة من ألمانيا، إلى زيادة خطر الفيضانات في العديد من المناطق. وفي ولاية ساكسونيا السفلى بشمال البلاد، صدر ثالث أعلى مستوى من التحذير المكون من أربعة مستويات، في 30 محطة قياس، في وقت مبكر اليوم الأحد (24 ديسمبر/ كانون الأول 2023) حسب سلطات الولاية.

وتجاوزت أنهار فيزر وآلر ولاين وأوكر، هذه العتبة، من بين أنهار أخرى. وفي المستوى الثالث، من الممكن حدوث فيضانات في الممتلكات والمناطق الأكبر بالإضافة إلى الطرق. واستخدمت فرقة الإطفاء ومتطوعون أكياس الرمل لحماية المناطق في العديد من المناطق.

وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج، في بعض المناطق في ألمانيا، أمس السبت، بعد أن اجتاحت العاصفة "سلطان" أجزاء كبيرة من شمال أوروبا، قبل عيد الميلاد مباشرة.

وحذرت السلطات من حدوث فيضانات واسعة في أجزاء من ولايات ساكسونيا السفلى وسكسونيا انهالت وبافاريا ومدينة هامبورغ.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط كميات ضخمة من الثلوج، في جبال أوري في ولاية ساكسونيا وسط البلاد، أمس السبت. وكانت العاصفة سلطان قد مرت أمس الأول الجمعة، فوق ألمانيا وتسببت في تعطيل واسع النطاق لحركة السفر على الطرق وخطوط السكك الحديدية. وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنها تمكنت إلى حد كبير من إصلاح الأضرار التي خلفتها العاصفة.

وقال متحدث باسم الشركة إن " حركة المرور الإقليمية عادت تسير وفقا للجدول المقرر كما أخذت حركة رحلات المسافات البعيدة في العودة إلى طبيعتها". وذكر المتحدث أن قطارات رحلات المسافات البعيدة تشهد ازدحاما في الوقت الحالي بسبب اقتراب أيام العيد.

كما وقعت حوادث بالطرق الجليدية في ولاية ساكسونيا السفلى بسبب العاصفة التي أسفرت عن سقوط قتلى، في هولندا وبلجيكا. وبلغت العاصفة ذروتها في هامبورغ، في وقت متأخر من صباح أمس الأول الجمعة.

ع.غ/ ع.خ (د ب أ)