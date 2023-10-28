تحذيرات من تداعيات إعلان إسرائيل توسيع هجومها على غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أن الحرب مع حماس في غزة "دخلت مرحلة جديدة"، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع مقاتلي الحركة.

وقال غالانت في مقطع مصور نشره مكتبه: "لقد دخلنا مرحلة جديدة في الحرب. الليلة الماضية (الجمعة) اهتزت الأرض في غزة". وأضاف "لقد هاجمنا مواقع فوق الأرض وتحت الأرض.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع في ختام تقييم للوضع العملياتي مع كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وركزت المناقشة على التحركات العسكرية وحالة الرهائن والقضايا الإنسانية.

وحذر الجيش الإسرائيلي السبت المدنيين في مدينة غزة من أن منطقتهم أصبحت الآن "ساحة معركة"، وحثهم على المغادرة فيما كثف حملته الجوية على مقاتلي حركة حماس في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في منشورات أسقطتها مقاتلات الجيش الإسرائيلي "إلى سكان قطاع غزة وشمال غزة ومحافظة غزة، منطقتكم أصبحت ساحة معركة الآن، الملاجئ في شمال غزة ومحافظة غزة غير آمنة"، وقد حضّت المنشورات السكان على "الإخلاء الفوري" للمنطقة.

السيسي يحذر من آثار جسيمة للتصعيد

وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع الذي أوقع آلاف القتلى، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والذي يسكنه نحو 2,4 نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت. و"قُتل في القطاع الفلسطيني أكثر من 7703 أشخاص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. بينما تقول إسرائيل إن "الهجوم الإرهابي لحماس" عليها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول "أدى إلى مقتل 1400 شخص".

يذكر أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من جهته حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التداعيات الخطيرة، إنسانياً وأمنياً، للهجوم البري على قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في منشور على موقع "فيسبوك" اليوم السبت ، إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، جرى فيه تبادل وجهات النظر حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لآثاره الجسيمة على حياة المدنيين، أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها.

وأوضح المتحدث أن الرئيس المصري شدد خلال الاتصال على استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، ومؤكداً ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي، يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة، اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن الصادر مساء أمس.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" تدمير واسع النطاق وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" البحث عن ناجين عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" عزل غزة فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" "كارثة إنسانية تلوح في الأفق" وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".



من جهتها أكدت السعودية، اليوم السبت ، أن "العمليات البرية لإسرائيل في غزة انتهاك صارخ ومخالفة للقانون الدولي"، داعية "المجتمع الدولي الوقف الفوري لهذه العملية العسكرية".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إنها "تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع". وأضافت أن "السعودية دعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس الجمعة وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية، واحتراما للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة دون عوائق".

وكان وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان قد تواصل هاتفيا، اليوم السبت، مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب لبحث مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة و محيطها.

ع.أ.ج/ ص ش/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب ا)