تحذيرات من تحميل اللاجئين لوحدهم تنامي العداء للسامية بألمانيا

حذر بودو رامولوف رئيس وزراء ولاية تورينغن، وهو من حزب اليسار، من تحميل اللاجئين المنحدرين من بلدان إسلامية وحدهم مسؤولية تنامي العداء للسامية في ألمانيا. واوضح أن هذه الظاهرة كانت موجودة دائما في ألمانيا بل وشاعت حاليا بين لطبقات الوسطى في المجتمع. واستطرد قائلا في تصريح لوكالة الأنباء الإنجيلية (إ.ب.د) قبيل زيارة لمعسكر الاعتقال النازي آوشفيتز في بولندا "إن هذا لا يُحسب على اللاجئين ولكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل المشكل". وأكد رامولوف أن بعض الشباب من اللاجئين يظهرون العداء ضد إسرائيل، ولكن فيما يتعلق بالعداء للسامية "لا يقومون إلا بفتح فصل جديد".

ويذكر أن ممثلين عن عن المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا قاموا بالتعاون مع الاتحاد التقدمي اليهودي بزيارة لمعسكر الاعتقال النازي آوشفيتز في بولندا، إلى جانب شخصيات يهودية ورئيسي رئيس وزراء ولايتي تورينغن وشليسفيغ هولشتاين بودو رامولوف ودانييل غونتر (الحزب الديموقراطي المسيحي).

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ويشارك في الزيارة شباب من اللاجئين المسلمين وشباب يهود. ويتضمن البرنامج مراسم إحياء مشترك (متعدد الخلفيات الدينية) في آوشفيتز إضافة إلى زيارة ميدانية للمعسكر.

ويذكر أن نحو 30 منظمة يهودية في ألمانيا حذرت في يوليو/ تموز الماضي من المعاداة "الإسلامية" للسامية، ودعت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى اتخاذ موقف واضح في مواجهة هذه الظاهرة. ورأت هذه المنظمات أن دعم مشاريع تعزيز الديمقراطية يجب أن يكون مرهونا برفض صريح لمعاداة اليهود ولمطالب مقاطعة منتجات إسرائيلية.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين مطلع القرن الثالث عشر عاش يهود مدينة برلين، وكان أغلبهم من التجار والصيارفة والمقرضين، خلال العصور الوسطى في الحي اليهودي. وكانت تُفرض عليهم ضرائب عالية جداً. وفي مناسبات الأفراح والمآتم، كان يُطلب منهم دفع أموال إضافية. وفي الحي الذي كان يقطن فيه اليهود في تلك الفترة، يوجد حالياً مبنى البلدية الحمراء التي يوجد بها مكتب عمدة برلين.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين القرن السابع عشر استقبل الأمير فريدريش فيلهيلم اليهود الأغنياء في برلين. ولم يكن ذلك من باب التسامح معهم، فبعد "حرب الثلاثين عاما"، أصبح مرحباً بدافعي الضرائب من كل الديانات. وكان فايتل هاينه إيفرايم من بين اليهود الأغنياء الذين رحب الأمير بهم. ولا يزال القصر الذي تعود ملكيته لهاينه إيفرايم (قصر إيفرايم) حتى اليوم أحد أجمل الشواهد لأثرية على تاريخ برلين.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين سقراط الألماني 1729- 1786 جاء موسى ميندلسزون إلى برلين وعمره 14 ربيعاً، وكان ميندلسزون تلميذاً مجتهداً، يتحدث لغات كثيرة ويهتم بالفلسفة. وتحول ميندلسزون إلى فيلسوف مشهور ذاع صيته عبر العالم وأصبح أحد أكثر اليهود نفوذاً في وقته. وأسس ميندلسزون في برلين حركة التنوير اليهودية (هاسكالا).

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين صالونات برلين في القرنين 18 و19 كانت النساء اليهوديات من ذوي النفوذ، مثل راهل فارنهاغن، يدعون ضيوفهن إلى جلسات ثقافية في بيوتهن الخاصة. وكان يدعى لهذه الجلسات التي كان يطلق عليها الصالونات البرلينية، كتاب وفنانون ومفكرون. وكان هاينريش هاينه وهومبولدت وهاينريش كلايست من بين الضيوف، الذين كانوا يترددون على هذه الصالونات، إذ شكلت آنذاك مركز الحياة الثقافية والاجتماعية في برلين.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين التحرر والنجاح في القرن التاسع عشر بمرور الوقت تحولت برلين إلى مدينة أوروبية كبرى، ارتفع فيها عدد الجالية اليهودية. ولم يُمنع اليهود من ممارسة بعض المهن كما هو الحال في بعض الأقاليم النائية. وكانوا يمارسون المحاماة والتجارة والصناعة والطب، وأيضاً الصحافة. وفي عام 1866 تم بناء كنيس يهودي جديد، يتسع لثلاثة آلاف شخص، لأكثر من 35 ألف يهودي كانوا يعيشون في برلين. وحضر افتتاح الكنيس رئيس وزراء بروسيا أوتو فون بيسمارك.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين حي شوينن - حي الفقراء هذا الحي اليهودي يرجع إلى عهد فريدريش فيلهيلم الأول. ففي عام 1737 أمر فيلهيلم الأول اليهود الذين لم يكن لهم مساكن خاصة بهم بالانتقال إلى هذا الحي، الذي كان في بداية القرن العشرين حياً فقيراً، وكان أيضاً ملجأ ليهود أوروبا الشرقية الفارين من المذابح هناك. واليوم ينتمي هذا الحي إلى مقاطعة "وسط برلين"، و"برلين سينبيتسيرك".

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين ازدهار ثقافي في العقد الثاني من القرن العشرين، كانت برلين حاضرة أوروبية ثقافية تجذب الزوار، نظراً لوجود عدد كبير من المقاهي والحانات والنوادي الليلية وقاعات الرقص فيها. وكان اليهود يساهمون في الحركة الثقافية للمدينة.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين هتلر يتسلم الحكم عام 1933 بعد نجاح الحزب النازي في الانتخابات وتسلم أدولف هتلر السلطة، بدأت المداهمات والمضايقات ضد اليهود في حي شوينن. وفي العام نفسه تم إحراق 25 ألف كتاب أمام جامعة هومبولت، كانت من بينها كتب لموسى ميندلسزون وهاينريش هاينه وفرانتس كافكا.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين مذبحة نوفمبر/ تشرين الثاني 1938 خلال مذبحة نوفمبر/ تشرين الثاني قتل النازيون أربعمئة يهودي ودمروا أكثر من 1400 محل تجاري تعود ملكيتها ليهود ألمان، إضافة إلى المعابد والمقابر. كما طُرد آلاف الموظفين اليهود ومُنع آخرون من ممارسة بعض المهن مثل الطب والفن والصحافة.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين مؤتمر فانزيه 1942 خلال مؤتمر فانزيه، تباحث المسؤولون النازيون في النهج الأكثر فعالية "للتخلص من اليهود". هنا تقرر ترحيل عدد منهم إلى معسكرات الاعتقال وتمت مناقشة سبل التخطيط لذلك.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين 1945، بعد انتهاء الحرب قبل الحرب العالمية الثانية كان 160 ألف يهودي، أي قرابة ثلث يهود ألمانيا، يعيشون في برلين. هاجر منهم خلال الحرب وقبيلها قرابة 90 ألف منهم إلى خارج ألمانيا، وقضى 60 ألف في معسكرات الاعتقال أو تعرضوا للقتل، فيما تمكن ألف وخمسمائة يهودي فقط من البقاء على قيد الحياة في برلين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين تقسيم برلين: اليهود في برلين الشرقية دعا الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين عام 1952 إلى حملة معادية لليهود، قادت إلى أعمال معادية للسامية وتجسدت في اندلاع أعمال شغب في ألمانيا الشرقية آنذاك. وبعد وفاة ستالين "عاد الوضع لطبيعته"، لكن رغم ذلك تقلص عدد اليهود في برلين الشرقية من 1500 شخص إلى 200 شخص فقط.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين تقسيم برلين: اليهود في برلين الغربية أغلب العائدين من الناجين من مراكز الاعتقال النازية كانوا يريدون مغادرة ألمانيا في أقرب وقت ممكن. لكن البعض الآخر من اليهود قرر البقاء وبدء حياة جديدة في برلين الغربية. وفي شارع "فازاننشتراسه" تم بناء كنيس يهودي جديد محل الكنيس الذي هُدم عام 1958.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين بدايات جديدة في برلين الغربية فيما كانت حياة الجالية اليهودية في برلين الشرقية تشهد بعض الركود، كانت مثيلتها في برلين الغربية تسجل تدريجياً بعض الازدهار، ففي 1962 تم تأسيس مدرسة يهودية ومن ثم روضة أطفال في 1971، ثم دار للعجزة 1978. واليوم، يوجد في برلين مدرسة ابتدائية يهودية وأخرى ثانوية إضافة إلى جامعة، فضلاً عن مسرح يهودي ومطاعم ومقاهي، كما أن برلين دأبت على الاحتفال بمهرجان الفيلم اليهودي.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين اندماج يهود برلين الغربية والشرقية بعد توحيد شطري ألمانيا اندمجت الجاليتان اليهوديتان في برلين الغربية والشرقية. وازداد بذلك عدد أعضاء الجالية اليهودية بشكل عام في برلين ليصل إلى 12 ألف شخص، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتوجد في برلين اليوم 11 كنيسا يهوديا.

حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين ثقافة يهودية جديدة في برلين تجذب برلين اليوم العديد من الشباب الإسرائيليين. كثير منهم يزور برلين لجاذبيتها الفنية والثقافية وآخرون يحطون الرحال فيها لأسباب سياسية. هناك 10 آلاف إسرائيلي يعيشون في برلين، ولا تلعب خلفيتهم الدينية اليهودية أي دور هام بالنسبة للكثيرين. ومع ذلك يحملون معهم ثقافة يهودية جديدة إلى برلين. ويظهر ذلك من خلال المطاعم والمعارض الفنية أو حتى النوادي الليلية مثل مرقص „Meschugge Berlin“. الكاتب: نادين فويتجيك/ عادل الشروعات



ووجهت المنظمات في حينها دعوتها إلى مؤسسات قريبة من الأحزاب وباحثين بالإضافة إلى فيلكس كلاين مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية. من جانبها، قالت لالا زوسكيند، رئيس المنتدى اليهودي للديمقراطية ومكافحة معاداة السامية وهي واحدة من أصحاب المبادرة في الإعلان "أنتظر من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أن تأخذ معاداة السامية بين المسلمين مأخذ الجد".

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ / إ.ب.د)