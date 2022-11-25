تحذيرات من استعادة روسيا قوتها وسط تراجع العمليات في خط المواجهة

صرح وزير دفاع إستونيا هانو بيفكور بأنه يرى أن روسيا لم تضعف بشكل كبيربعد تسعة أشهر من الحرب في أوكرانيا.

وقال بيفكور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين: "يجب أن نكون صادقين وواضحين: البحرية الروسية والسلاح الجوي الروسي لا يزالان بنفس الحجم الذي كانا عليه قبل الحرب". وتابع أنه صحيح أن القوات البرية الروسية فقدت الكثير من قوامها، إلا أنه "عاجلا أو آجلا" سوف تستعيد الحجم الذي كانت عليه قبل بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي أو ربما ستكون أكبر.

وأضاف أنه يتوقع أيضا أن تتعلم روسيا من مسار الحرب، وأوضح قائلا: "يعني ذلك أنهم سيستثمرون المزيد خلال الأعوام القادمة في القدرات التي كانت ناجحة في أوكرانيا من منظورهم... ليس لدينا سبب للافتراض أن الخطر من جانب روسيا قد تقلص أو أن التهديد لحلف شمال الأطلسي /ناتو/ انخفض".

تراجع وتيرة العمليات

تأتي هذه التصريحات التحذيرية، بعدما سجل معهد دراسات الحرب الأمريكي تراجع إجمالي العمليات على طول خط المواجهة في الأيام الأخيرة. وعزا المعهد ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وتجمد الأرض في جميع أنحاء مسرح العمليات.

وذكر المعهد على موقعه الإلكتروني السبت، أن التقارير الأوكرانية والروسية الواردة من مناطق خط المواجهة المتوترة في جميع أنحاء شرق وجنوب أوكرانيا، بما فيها سفاتوف وباخموت وفوهليدار، تشير إلى أن العمليات على الجانبين متعثرة حاليا بسبب الأمطار الغزيرة التي جعلت الطرق موحلة.

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ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، مما سيؤدي على الأرجح إلى تجمد الأرض وتسريع وتيرة القتال مع زيادة قدرة الجانبين على التنقل.

وأشار المعهد إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الجانبين يخطط بنشاط أو يستعد لاستئناف العمليات الهجومية أو الهجومية المضادة في ذلك الوقت، لكن العوامل الجوية، التي كانت تعرقل مثل هذه العمليات، ستبدأ في الاختفاء.

إشادة بألمانيا

وعلى صعيد متصل أشاد ينس ستولتنبرغ في حوار لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (26 نوفمبر/ تشرن الثاني 2022): "الدعم القوي لألمانيا أحدث فارقا مهما"، وأشار إلى أن توريدات الأسلحة من ألمانيا أنقذت أرواحا.

وجاءت هذه التصريحات قبل يومين من اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو المزمع في بوخارست. وتابع الأمين العام للحلف قائلا: "يتعين علينا جميعا الإبقاء على دعمنا لأوكرانيا وتعزيزه".

يذكر أنألمانياورّدت حتى الآن نظام الدفاع الجوي من طراز "إيريس-تي" لأوكرانيا، ومن المقرر أن تورّد ثلاثة أنظمة أخرى خلال العام المقبل.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية بحاجة في المقام الأول لأسلحة دفاع جوي في ظل استمرار الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة من جانب روسيا.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)