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صحة

تحذيرات من استخدام الأدوية المخففة للاحتقان

٢ ديسمبر ٢٠٢٣

وكالة الأدوية الأوروبية تصدر توجيهات حاسمة لفئات معينة من المرضى لتجنب استخدام الأدوية المخففة لاحتقان الأنف، محذرةً من مخاطر صحية خطيرة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم الشديد والفشل الكلوي.

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Symbolbild I Erkältung I Nasenspray I Medizin
وكالة الأدوية الأوروبية تصدر تحذيرات حاسمة لفئات معينة من المرضى لتجنب استخدام الأدوية المخففة لاحتقان الأنف.صورة من: K. Schmitt/ Fotostand/picture alliance

أوصت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بعض فئات المرضى بعدم استخدام الأدوية المخفِفة  لاحتقان الأنف  تفادياً لحدوث مضاعفات خطيرة.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني أن "المرضى الذين يعانونارتفاع ضغط الدم الشديد أو غير المسيطَر عليه (غير المعالج أو المقاوم للعلاج)، أو الفشل الكلوي الحاد (المفاجئ) أو المزمن (الطويل الأمد)، ينبغي ألا يستخدمواالأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين". والسودوإيفيدرين منشّط يُستخدم غالباً كمزيل للاحتقان في حالات نزلات البرد أو الحساسية، ولكنه قد يتسبب بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، وهما تأثيران نادران يمكن أن يؤديا إلى انخفاض في تدفّق الدم إلى الدماغ ، مما قد يُحدِث مضاعفات خطيرة مميتة.

وتتوافر الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين في دول الاتحاد الأوروبي بأسماء علامات تجارية مختلفة، من بينها "أكتيفيد" و"أسبرين كومبلكس" و"كلاريناز" و"أومكس روم" و"نوروفين كولد آند فلو" و"آييريناز".

وشددت لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي في الوكالة على ضرورة أن "ينصح المتخصصون في الرعاية الصحية المرضى بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأدوية وطلب العلاج إذا ظهرت عليهم أعراض متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، كالصداع الشديد المفاجئ والغثيان والقيء والتشنجات والاضطرابات البصرية".

وأوصت اللجنة كذلك بتحديث المعلومات المتعلقة بكل الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين بتضمينها هذه المخاطر. ويتوقع أن تدرس اللجنة العلمية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية في الأشهر المقبلة توصية لجنة تقييم المخاطر، على أن تحيل الرأي الذي تتوصل إليه على المفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار النهائي.

ر.ض/ ع.ج ( أ ف ب )

 

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