 تحذيرات من ارتفاع كبير للوفيات مستقبلا بسبب موجات الحرّ | التغيرات المناخية | DW | 15.11.2023

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بيئة ومناخ

تحذيرات من ارتفاع كبير للوفيات مستقبلا بسبب موجات الحرّ

معدل الوفيات الناجمة عن موجات الحرّ الحادة قد ترتفع مستقبلا بشكل كبير جدا، وقد تصل نسبة الارتفاع إلى 370% بحلول عام 2050، ما يمثل خطرا كبيرا والسبب التغير المناخي.

موجات الحرّ الحادة لن تتوقف في العالم ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضد التغيّر المناخي - أرشيف

موجات الحرّ الحادة لن تتوقف في العالم ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضد التغيّر المناخي - أرشيف

 يُتوقَّع أن تشهد معدّلات الوفيات الناجمة عن موجات الحرّ الحادة ارتفاعاً بخمس مرات خلال العقود المقبلة، على ما حذّر خبراء دوليون في تقرير نشر الأربعاء (15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، مؤكّدين أنّ "صحة البشر تواجه خطراً كبيراً" في حال لم تُتَّخذ إجراءات فعلية لمواجهة التغيّر المناخي.

وفي حال ارتفعت درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن (وهي حالياً تتجّه للوصول إلى 2,7 درجة مئوية بحلول عام 2100)، يُتوقّع أن تزيد الوفيات السنوية المرتبطة بالحرّ بنسبة 370% بحلول عام 2050، مما يشكّل ارتفاعاً بـ4,7%، بحسب نسخة 2023 من وثيقة مرجعية تنشرها سنوياً مجلة "ذي لانست" الطبية.

وليست موجات الحرّ القاتلة سوى خطر صحيّ واحد من مخاطر كثيرة ناتجة من الاستخدام المتزايد للوقود، على ما أكّد التقرير المعَنوَن "العدّ التنازلي" والمتمحور على الصحة والتغير المناخي"، قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ كوب28 في دبي، حيث سيُخصَّص للمرة الأولى يوم للصحة (3 كانون الأول/ديسمبر).

مختارات

هناك من يتساءل إن كان للتغيرات المناخية تأثير على خصوبة النساء والرجال. متخصصون يرون أن هناك عوامل مختلفة قد تؤدي إلى ذلك، لكن السياسة قد دخلت على خط الرغبة في الانجاب بين شابات في ألمانيا، بحسب دراسة.

أفادت دراسة حديثة أن استمرار تغير المناخ حول العالم بشكل متصاعد أدى إلى خسائر قدرت بحوالي 16 مليون دولار في الساعة الواحدة. تشير الدراسة إلى أن غياب البيانات عن الدول الفقيرة تؤكد أن الواقع ربما يكون أسوأ بكثير.

وسلّط التقرير الضوء على مخاطر موجات الحرّ، وأبرزها تزايد موجات الجفاف التي تعرّض ملايين الأشخاص لخطر المجاعة، والتسبب في تنقّل البعوض لمسافات أبعد ونقلها أمراضاً معدية، ومعاناة الأنظمة الصحية لمواجهة هذا العبء.

وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة للتحرّك عالمياً، إلا أنّ انبعاثات الكربون المتأتية من الطاقة وصلت إلى مستويات عالية جديدة في العام الفائت، بحسب معدّي التقرير. وخصّ هؤلاء بالذكر الحكومات والشركات والبنوك التي لا تزال تدعم وتستثمر بكثافة في الوقود الأحفوري الذي يغذّي ظاهرة الاحترار المناخي.

وفي العام 2022، تعرّض البشر في المتوسط إلى 86 يوماً شهدت درجات حرارة مميتة، بحسب التقرير الذي أشار إلى أنّ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ولقوا مصرعهم بسبب الحرّ ارتفع بنسبة 85% بين عامي 1991-2000 وعامي 2013-2022.

وتأتي هذه التقديرات في وقت يشكل عام 2023 السنة الأكثر حرّاً في تاريخ البشرية، فيما أعلن المرصد الأوروبي للمناخ أنّ  تشرين الأول/أكتوبر هذا العام كان أكثر شهر أكتوبر حرارة على الإطلاق.

وقالت المديرة التنفيذية للتقرير مارينا رومانيلو، في تصريح صحافي، إنّ "الآثار المرصودة راهناً قد لا تكون سوى مجرّد مؤشر مبكر لمستقبل خطر جداً".

وفي حال شهدنا احتراراً بدرجتين مئويتين بحلول عام 2100، فإن تأثير ذلك على صحة الإنسان سيتجاوز الزيادة في معدل الوفيات.

ومن المتوقّع أن يعاني نحو 520 مليون شخص من انعدام في الأمن الغذائي بدرجة متوسطة أو حادّة بحلول منتصف القرن، بحسب التوقعات التي نشرتها "لانسيت". كما ستستمر الأمراض المعدية التي ينقلها البعوض في الانتشار إلى مناطق جديدة. وقد يرتفع معدّل انتقال حمى الضنك بنسبة 36%.

ع.ا/ أ.ح (أ ف ب)

  • Eine tauchende Person gräbt nach Seegrassprossen am Boden

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    براعم نبات البحر

    قبالة مدينة كيل في شمال ألمانيا يقوم الغواصون بإستخدام مغارف يدوية لاستخراج براعم نبات البحر مع جذورها بعناية من حقل بحري كثيف تحت الماء. ويتم تخزين هذه البراعم على اليابسة في صناديق تبريد كبيرة، ثم يتم نقلها في اليوم التالي إلى منطقة شمالية قاحلة حيث يتم إعادة زراعتها بشكل دائري.

  • Eine Person im Tauchanzug schwimmt vor einem Schiff in der Ostsee

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    الالتزام مطلوب

    يعود غواص إلى القارب بعد أن جمع نبات البحر لاستخلاص البذور. مشروع البحث الذي يُنفذ من قبل مجموعة البحوث SeaStore في كيل والذي يديره مركز GEOMAR Helmholtz هو أحد المشاريع الأولى في تدريب المواطنين المحليين على استعادة مروج الأعشاب البحرية في بحر البلطيق.

  • Die Sonne strahlt ins Wasser auf die leuchtende Seegraswiese

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    خزان كربون هام

    حقول نباتات البحر تعمل كمستنقعات طبيعية ضخمة يمكنها تخزين ملايين الأطنان من الكربون. ومع ذلك، أفاد العلماء أنها قد انخفضت بشكل كبير خلال القرن الماضي بسبب تدهور جودة المياه.

  • Angela Stevenson und ihr Team schauen sich nasse, aus dem Wasser gezogene Seegräser an

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    إعادة توطين بحر البلطيق

    أنغيلا ستيفنسون، باحثة في مجموعة GEOMAR ترأس مبادرة نباتات البحر في بحر البلطيق. وقامت خلال السنواا الماضية بإرساء ثلاثة حقول تجريبية واكتشفت أن البراعم أكثر مقاومة من البذور. "هدفنا هو توسيع المشروع بعد هذه المرحلة التجريبية"، قالت ستيفنسون. "الهدف النهائي هو إعادة توطين بحر البلطيق".

  • Drei Personen in Tauchanzügen am Strand reichen sich gelbe Säcke

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    الزراعة تحت الماء

    إنها مثل الزراعة تحت الماء"، قالت ليا فيرفوندرن، 21 عامًا، مساعدة طبيب بيطري وعضوة في أول مجموعة من المواطنين الذين شاركوا في التدريب في بداية شهر يوليو. "يجب على الجميع أن يساهم في حماية البيئة، لأنها تؤثر على الجميع". ليا فيرفوندرن وستة غواصين وغواصات آخرين بالإضافة إلى متطوعين على اليابسة زرعوا حوالي 2500 نبتة خلال دورة نهاية الأسبوع.

  • Eine Hand zeigt Seegrashalme mit Samen und eine weibliche Blüte mit ihrem Stempel

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    ملتهم ثاني أوكسيد الكربون

    ساق نبات البحر مع بذور (أعلى) وزهرة أنثوية (أسفل). ووفقًا لدراسة أجريت في عام 2019 فقدت أوروبا وحدها ثلث مساحات نباتات البحر بين الستينيات من القرن التاسع عشر وعام 2016، مما أدى إلى دخول ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي وتسريع ارتفاع حرارة الأرض على مستوى العالم.

  • Eine tauchende Person schnorchelt über einer Seegraswiese

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    إحصائية مخيبة للآمال

    نظرة سريعة تشير إلى كمية العمل والوقت الذي يجب أن يُخصص لزراعة مروج نباتات البحر. ووفقًا لتقديرات الباحثة ستيفنسون يجب على نصف مليون غواص العمل لمدة عام كامل، حيث يزرعون البراعم يومياً لمدة اثنتي عشرة ساعة في اليوم، لاستعادة جميع مروج نباتات البحر المفقودة على طول ساحل ألمانيا في بحر البلطيق

  • Der Meereswissenschaftler Thomas Reusch steht im Labor

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    البحوث داخل المختبر

    تورستن رويش هو عالِم بحار في مركز هيلمهولتس لبحوث المحيطات. في مختبره الخاص تتم دراسة مدى مقاومة نبات البحر لزيادة درجة الحرارة. يأمل رويش وفريقه في تربية سلالات مقاومة للحرارة – لأن نباتات البحر لا يمكنها، على عكس الأسماك، الهجرة إلى مناطق أكثر برودة عند ارتفاع حرارة المحيطات.

  • Blühendes Seegras schwimmt in einem Auffangbecken

    زراعة تحت الماء ـ مروج الأعشاب البحرية من أجل حماية المناخ

    تقنيات جديدة تساعد على تقليل ثاني أكسيد الكربون

    النباتات البحرية المزهرة التي تم جمعها من قبل الباحثين تُوضع في حوض لاستخراج البذور. "سنحتاج إلى تصميم تقنيات جديدة تساعدنا على إزالة ثاني أكسيد الكربون أيضًا بشكل اصطناعي"، تقول أنغيلا ستيفنسون. "لكن إذا كنا نتوفر على حل طبيعي لتخزين الكربون، يجب علينا استغلاله".


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